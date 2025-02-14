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Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 14/02/2025        

Veja o que os astros revelam sobre a sexta-feira de cada nativo do zodíaco
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 14 de Fevereiro de 2025 às 01:30

O dia trará oportunidades de crescimento pessoal e profissional, com cada signo enfrentando situações que exigirão flexibilidade (Imagem: E.Va | Shutterstock)
O dia trará oportunidades de crescimento pessoal e profissional, com cada signo enfrentando situações que exigirão flexibilidade Crédito: Imagem: E.Va | Shutterstock
O céu desta sexta-feira indica um misto de emoções e desafios, pedindo equilíbrio e paciência. Alguns signos seguirão mais introspectivos, buscando acolher sentimentos e organizar pensamentos. Outros sentirão a necessidade de agir, expandir horizontes e movimentar a rotina. Veja as previsões e descubra como aproveitar melhor as oportunidades que o dia reserva!

Áries

Os nativos de Áries dedicarão atenção às tarefas diárias, buscando organização e equilíbrio (Imagem: Alex Blogoodf | Shutterstock)
Os nativos de Áries dedicarão atenção às tarefas diárias, buscando organização e equilíbrio Crédito: Imagem: Alex Blogoodf | Shutterstock
Você dedicará mais atenção às atividades cotidianas e deverá organizá-las de forma que se sinta nutrido(a) por elas. Entretanto, será possível que surjam maiores responsabilidades capazes de deixá-lo(a) tenso(a) e afetar a sua saúde. Cuidado com a autocobrança e para não se deixar levar pelo pessimismo.

Touro

Os nativos de Touro se conectarão com o que traz alegria e prazer, buscando momentos de leveza (Imagem: Alex Blogoodf | Shutterstock)
Os nativos de Touro se conectarão com o que traz alegria e prazer, buscando momentos de leveza Crédito: Imagem: Alex Blogoodf | Shutterstock
Nesta sexta-feira, você estará com as emoções à flor da pele, bem como em busca do que traz mais alegria e diversão . No entanto, será possível que as responsabilidades da vida o(a) chamem e o(a) impeçam de realizar tudo da forma como gostaria. Além disso, poderá se deparar com situações que afetarão seu ego e o(a) deixarão desanimado(a).

Gêmeos

Os nativos de Gêmeos estarão motivados para buscar o que nutre a autoestima e o bem-estar (Imagem: Alex Blogoodf | Shutterstock)
Os nativos de Gêmeos estarão motivados para buscar o que nutre a autoestima e o bem-estar Crédito: Imagem: Alex Blogoodf | Shutterstock
O dia será emocionante e intenso, pois sua sensibilidade estará aflorada, assim como o desejo de se divertir e se dedicar ao que nutre o amor-próprio e a autoestima. Apesar disso, poderá se deparar com cobranças e responsabilidades que afetarão seu ego e poderão deixá-lo(a) irritado(a), atrapalhando os planos.

Câncer

Os nativos de Câncer desejarão um ritmo mais tranquilo e um tempo para cuidar das emoções (Imagem: Alex Blogoodf | Shutterstock)
Os nativos de Câncer desejarão um ritmo mais tranquilo e um tempo para cuidar das emoções Crédito: Imagem: Alex Blogoodf | Shutterstock
Após alguns dias mais agitados,você desejará desacelerar, serecolher no seu canto e se nutrir dasmemórias. Será possível que surjammaiores cobranças no trabalho quepoderão sobrecarregá-lo(a) e deixá-lo(a) desanimado(a). Busque umequilíbrio entre as necessidades familiares e profissionais.

Leão

Os nativos de Leão sentirão o desejo de explorar novos ambientes e expandir conexões sociais (Imagem: Alex Blogoodf | Shutterstock)
Os nativos de Leão sentirão o desejo de explorar novos ambientes e expandir conexões sociais Crédito: Imagem: Alex Blogoodf | Shutterstock
Nesta sexta-feira, você buscará mais movimento na vida social e qualquer lugar fora de casa chamará sua atenção. A vontade de conhecer novas pessoas e ampliar a rede de contatos, além de sair da rotina, estará em alta. Contudo, será possível que se depare com empecilhos que o(a) farão desacelerar e atrasarão seus planos.

Virgem

Os nativos de Virgem focarão os projetos pessoais e o avanço de suas conquistas (Imagem: Alex Blogoodf | Shutterstock)
Os nativos de Virgem focarão os projetos pessoais e o avanço de suas conquistas Crédito: Imagem: Alex Blogoodf | Shutterstock
Seu foco recairá nos projetospessoais e no que o(a) faz avançar eir em busca das suas realizações. Noentanto, será possível que se deparecom bloqueios e empecilhos quepoderão deixá-lo(a) desanimado(a)e afetar a saúde física e o bem-estar. Procure acolher as emoçõese organizar a própria energia paraaproveitá-la melhor.

Libra

Os nativos de Libra sentirão a necessidade de recolhimento para organizar pensamentos e sentimentos (Imagem: Alex Blogoodf | Shutterstock)
Os nativos de Libra sentirão a necessidade de recolhimento para organizar pensamentos e sentimentos Crédito: Imagem: Alex Blogoodf | Shutterstock
Você estará em um movimentointrospectivo e com a sensibilidade emocional e energética maisaflorada. Portanto, se recolha ecuide de seu bem-estar espiritualpara se equilibrar. Será possível quese depare com sentimentos confusose que se sinta com menos energia.Cuidado para não se deixar levarpelo pessimismo e pelo vitimismo.

Escorpião

Os nativos de Escorpião estarão conectados com suas relações sociais e alinhados com seus ideais (Imagem: Alex Blogoodf | Shutterstock)
Os nativos de Escorpião estarão conectados com suas relações sociais e alinhados com seus ideais Crédito: Imagem: Alex Blogoodf | Shutterstock
Nesta sexta-feira, você estará maisenvolvido(a) com as relações sociaise com o desejo de nutrir seus ideaise propósitos. Será possível que sesinta cobrado(a) de alguma formapara estar nos grupos dos quais fazparte e para encontrar caminhos queestejam alinhados com o que querpara o futuro. Cuidado, porém, paranão se deixar levar por ilusões.

Sagitário

Os nativos de Sagitário estarão focados em sua trajetória profissional e nas oportunidades de crescimento (Imagem: Alex Blogoodf | Shutterstock)
Os nativos de Sagitário estarão focados em sua trajetória profissional e nas oportunidades de crescimento Crédito: Imagem: Alex Blogoodf | Shutterstock
Você dedicará atenção aos assuntosprofissionais e estará maisenvolvido(a) com o que quer setornar no futuro. Será possível quese aproxime de pessoas capazesde abrir portas em sua carreira ,mas também que as oscilaçõesemocionais interfiram em suaclareza e produtividade. Cuidadopara não se envolver em mal-entendidos.

Capricórnio

Os nativos de Capricórnio sentirão mais otimismo para explorar novas experiências e expandir horizontes (Imagem: Alex Blogoodf | Shutterstock)
Os nativos de Capricórnio sentirão mais otimismo para explorar novas experiências e expandir horizontes Crédito: Imagem: Alex Blogoodf | Shutterstock
Você se sentirá mais animado(a),confiante e buscará novas aventuras,sair da rotina e expandir oshorizontes internos e externos.Apesar disso e da tendência aver tudo de maneira otimista,será possível que se depare aindacom cobranças e empecilhos queatrapalharão seus planos e poderãodeixá-lo(a) frustrado(a).

Aquário

Os nativos de Aquário se conectarão com questões internas e buscarão compreender desafios emocionais (Imagem: Alex Blogoodf | Shutterstock)
Os nativos de Aquário se conectarão com questões internas e buscarão compreender desafios emocionais Crédito: Imagem: Alex Blogoodf | Shutterstock
Você irá se deparar com situaçõesque o(a) conectarão com dorese medos. Portanto, acolha suasemoções e procure lidar com osdesafios de maneira consciente,compreendendo seus padrõesnocivos e se comprometendo aabandoná-los. Procure tambémcuidar da espiritualidade, pois issoo(a) ajudará a não se deixar levarpor influências negativas.

Peixes

Os nativos de Peixes estarão mais sensíveis às relações e buscarão equilíbrio na vida afetiva (Imagem: Alex Blogoodf | Shutterstock)
Os nativos de Peixes estarão mais sensíveis às relações e buscarão equilíbrio na vida afetiva Crédito: Imagem: Alex Blogoodf | Shutterstock
Nesta sexta-feira, você estaráenvolvido(a) com os acontecimentosna vida afetiva , com a possibilidadede que se afete mais pelo outro,da mesma maneira que suas açõese emoções poderão interferir nobem-estar da relação. Será um diaconfuso e com críticas e cobrançascapazes de gerar desequilíbrio.

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