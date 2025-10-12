Astrologia

Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 12/10/2025

Veja o que os astros revelam sobre o domingo de cada nativo do zodíaco

Publicado em 12 de outubro de 2025 às 01:38

Será importante que os nativos equilibrem razão e intuição neste domingo Crédito: Imagem: New Africa | Shutterstock

Neste domingo, o movimento dos astros tenderá a influenciar cada nativo de maneira singular, despertando momentos de introspecção, sensibilidade e possíveis desafios emocionais. As energias do dia pedirão equilíbrio entre razão e intuição. A seguir, confira as previsões do horóscopo para o seu signo e descubra como aproveitar ao máximo as oportunidades que o universo colocará em seu caminho.

Áries

Os arianos estarão mais sensíveis em relação a questões familiares e emocionais Crédito: Imagem: NatBasil | Shutterstock

Você estará mais sensível em relação a questões familiares e emocionais, o que poderá gerar mal-entendidos com pessoas próximas. Portanto, procure evitar decisões impulsivas. Ainda neste domingo, a sua intuição estará aflorada. Entretanto, ela poderá ser distorcida por idealizações.

Touro

Os taurinos deverão tomar cuidado com a comunicação, sobretudo com pessoas próximas ou familiares Crédito: Imagem: NatBasil | Shutterstock

Neste domingo, as emoções poderão atrapalhar a clareza de suas palavras e intenções. Logo, procure tomar cuidado com mal-entendidos na comunicação, sobretudo com pessoas próximas ou familiares. Também será importante evitar reações impulsivas diante de mensagens confusas ou promessas vagas, se atentando ao que é concreto.

Gêmeos

As finanças e os valores pessoais ganharão destaque no domingo dos geminianos Crédito: Imagem: NatBasil | Shutterstock

Questões ligadas às finanças e aos valores pessoais poderão despertar inseguranças ou dúvidas. Além disso, possivelmente desejará gastar para suprir vazios emocionais. Diante desses cenários, será importante olhar com mais realismo para os seus recursos, evitando decisões movidas por carência e confiando no que já é estável.

Câncer

O domingo será favorável para a comunicação dos cancerianos Crédito: Imagem: NatBasil | Shutterstock

Será possível que mente e coração entrem em sintonia, favorecendo decisões mais conectadas aos seus verdadeiros desejos. Além disso, haverá mais leveza na comunicação e abertura para escutar o outro com compreensão. Em resumo, o domingo favorecerá conversas sinceras e conexões empáticas. No processo, confie em sua intuição para guiar diálogos importantes.

Leão

Os sonhos e as memórias poderão ajudar os leoninos no processo de autoconhecimento Crédito: Imagem: NatBasil | Shutterstock

O domingo será ideal para o recolhimento e a escuta interior. Os pensamentos ganharão profundidade e poderão revelar compreensões sutis sobre situações do passado. Sonhos e memórias importantes também virão à tona, ajudando no autoconhecimento. No processo, preste atenção aos detalhes e dedique-se à escrita — ela trará clareza e serenidade.

Virgem

Será um bom dia para os virginianos realizarem trocas com os amigos Crédito: Imagem: NatBasil | Shutterstock

O domingo favorecerá conversas leves, acolhedoras e cheias de significado. Haverá espaço para se expressar com autenticidade e ouvir com o coração aberto. Além disso, algumas de suas ideias poderão encontrar receptividade e inspirar novos projetos ou conexões. Em resumo, será um dia importante para trocas com os amigos e grupos dos quais participa.

Libra

O libriano poderá aproveitar o domingo para mostrar os talentos com confiança e equilíbrio Crédito: Imagem: NatBasil | Shutterstock

O domingo trará uma energia favorável à comunicação e ao reconhecimento no ambiente profissional . Suas ideias terão mais receptividade, especialmente se forem expressas com clareza e empatia. Haverá também maior sintonia entre razão e intuição, facilitando decisões sobre sua carreira e conversas com figuras de autoridade. Aproveite o momento para mostrar seu talento com confiança e equilíbrio.

Escorpião

Os escorpianos poderão se sentir divididos entre o desejo de liberdade e a necessidade de compromisso Crédito: Imagem: NatBasil | Shutterstock

Você poderá se sentir dividido(a) entre o desejo de liberdade e a necessidade de compromisso. Nesse contexto, questões ligadas a estudos, viagens ou crenças possivelmente despertarão frustrações ou confusões momentâneas. Por isso, será importante evitar decisões impulsivas nos relacionamentos ou no setor financeiro.

Sagitário

As emoções dos sagitarianos estarão intensas neste domingo Crédito: Imagem: NatBasil | Shutterstock

As emoções estarão intensas neste domingo, o que poderá gerar desafios que abalarão as suas certezas, sobretudo em assuntos relacionados às finanças compartilhadas, segredos ou transformações profundas. Logo, tome cuidado com as ilusões e evite decisões impulsivas no amor e no setor financeiro. Também será importante refletir sobre as energias do dia.

Capricórnio

Será importante que os capricornianos evitem cobranças que possam causar frustrações Crédito: Imagem: NatBasil | Shutterstock

Você poderá enfrentar tensões e confusões nas relações próximas, o que exigirá cuidados com a comunicação. Nesse mesmo cenário, possivelmente se sentirá dividido(a) entre o desejo de se conectar e a necessidade de se proteger emocionalmente. Diante das energias do dia, será importante evitar cobranças e idealizações que possam causar frustrações.

Aquário

Os aquarianos deverão evitar ilusões, mantendo a disciplina e o foco Crédito: Imagem: NatBasil | Shutterstock

Neste domingo, poderá haver certa dificuldade para equilibrar as responsabilidades com os desejos pessoais . Também será um dia propenso a confusões ou mal-entendidos. Por isso, evite exageros e ilusões, mantendo a disciplina e o foco, mesmo diante de desafios emocionais. Essa postura trará mais equilíbrio e serenidade ao longo do dia.

Peixes

O ideal será que os piscianos mantenham o equilíbrio emocional ao longo do dia Crédito: Imagem: NatBasil | Shutterstock

Suas emoções poderão oscilar entre o desejo de diversão e a sensação de bloqueio. Questões afetivas ou relacionadas a crianças poderão trazer desafios. Nesses momentos, será essencial ter maturidade e paciência, atentando-se às expectativas irreais. Ao mesmo tempo, lembre-se de não se cobrar demais e respeitar os próprios limites, garantindo equilíbrio emocional ao longo do dia.