Astrologia

Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 12/09/2025

Veja o que os astros revelam sobre a sexta-feira de cada nativo do zodíaco

Publicado em 12 de setembro de 2025 às 01:38

A sexta-feira despertará emoções profundas Crédito: Imagem: Katya Bogina | Shutterstock

Nesta sexta-feira, os movimentos astrológicos indicarão um clima de mudança, afetando os nativos de maneiras distintas. A tensão entre a busca por segurança e o desejo de romper com padrões antigos poderá ser percebida com maior intensidade, despertando emoções profundas e uma forte urgência por transformação. Além disso, o dia pedirá cautela, autorreflexão e equilíbrio. A seguir, confira as previsões do horóscopo para o seu signo e saiba como reagir diante das tendências.

Áries

O ariano deverá evitar decisões precipitadas relacionadas a dinheiro ou relacionamentos Crédito: Imagem: Depiano | Shutterstock

Você poderá enfrentar algumas mudanças nesta sexta-feira, o que trará instabilidade e insegurança. Também haverá tensão entre o desejo de estabilidade e a vontade de romper com padrões antigos . Diante desse cenário, procure evitar decisões precipitadas relacionadas a dinheiro ou relacionamentos, já que há risco de agir por impulso.

Touro

O taurino deverá refletir mais antes de agir Crédito: Imagem: Depiano | Shutterstock

Você poderá se sentir dividido(a) entre a busca por estabilidade e a vontade de mudar prioridades materiais ou emocionais. Nesse contexto, existe o risco de atitudes impensadas ligadas a dinheiro ou à busca por prazer. Portanto, reflita antes de agir. Por fim, as relações próximas poderão demandar mais presença e sensibilidade.

Gêmeos

O geminiano poderá sentir necessidade de afirmar a sua individualidade de forma mais ousada Crédito: Imagem: Depiano | Shutterstock

Você poderá sentir a necessidade de romper com a rotina e afirmar a sua individualidade de forma mais ousada. Nesse contexto, haverá a possibilidade de mudanças no humor ou na forma como se apresenta ao mundo. Além disso, se sentirá dividido(a) entre a obrigação de agradar e o desejo de se libertar das expectativas alheias.

Câncer

O canceriano deverá se afastar do barulho externo e ouvir o que a intuição tem a dizer Crédito: Imagem: Depiano | Shutterstock

Emoções inesperadas poderão surgir, revelando desejos ou medos que estavam escondidos. Será um dia importante para se afastar do barulho externo e ouvir o que a sua intuição tem a dizer. Ainda nesta sexta-feira, poderá surgir o desejo de se libertar, mesmo sem clareza total sobre o que precisa ser deixado para trás. Nesse processo, procure respeitar o seu ritmo.

Leão

O leonino poderá ser chamado para se conectar com pessoas diferentes Crédito: Imagem: Depiano | Shutterstock

Você poderá ser chamado(a) a se conectar com pessoas diferentes ou a buscar espaços onde se sinta livre para ser quem é. Nesse processo, poderão ocorrer mudanças inesperadas nas amizades, abrindo espaço para vínculos mais harmoniosos. Por fim, poderão surgir ideias criativas; portanto, procure dar atenção a elas.

Virgem

O virginiano sentirá necessidade de romper com antigas expectativas Crédito: Imagem: Depiano | Shutterstock

Poderá surgir o desejo de transformar a sua vida, especialmente a forma como é percebido(a) ou reconhecido(a). Haverá também a necessidade de romper com antigas expectativas e seguir um caminho mais alinhado às suas convicções. Nesse processo, poderão aparecer surpresas, especialmente no ambiente profissional. Portanto, será importante buscar equilíbrio e planejamento.

Libra

O libriano poderá se deparar com emoções intensas Crédito: Imagem: Depiano | Shutterstock

Você poderá se deparar com emoções intensas ou situações que fogem do seu controle. Nesse contexto, haverá um chamado para enfrentar o que está por trás das aparências , mesmo que isso provoque algum desconforto. Durante o processo, evite resistir às transformações e dedique-se a abandonar o que causa sofrimento, confiando na sua força interior para aceitar aquilo que não pode ser alterado.

Escorpião

O escorpiano precisará se atentar às questões emocionais Crédito: Imagem: Depiano | Shutterstock

Questões ligadas à intimidade, à confiança e às trocas emocionais poderão gerar desconfortos ou inseguranças. Nesse cenário, também haverá dificuldade em equilibrar o desejo de se aprofundar com a necessidade de preservar a sua independência. Ainda nesta sexta-feira, será possível que o setor afetivo precise de mais clareza e honestidade, sobretudo em relação ao que espera do outro.

Sagitário

O sagitariano deverá não sacrificar o seu bem-estar para manter a paz ao redor Crédito: Imagem: Depiano | Shutterstock

Você poderá se sentir dividido(a) entre o desejo de cuidar de si e a necessidade de agradar os outros, especialmente no trabalho ou na rotina. Diante desse cenário, será importante não sacrificar o seu bem-estar para manter a paz ao redor . Ainda nesta sexta-feira, pequenos conflitos ou desconfortos possivelmente surgirão, pedindo mais atenção aos detalhes e ao que lhe faz bem.

Capricórnio

O capricorniano desejará se expressar de maneira criativa Crédito: Imagem: Depiano | Shutterstock

Nesta sexta-feira, possivelmente desejará se expressar de maneira criativa. Todavia, poderá encontrar alguns desafios na hora de equilibrar seus desejos com as relações afetivas. Nesse contexto, será importante cuidar do que traz prazer e evitar que conflitos internos prejudiquem a harmonia emocional.

Aquário

O aquariano sentirá necessidade de mergulhar em seu interior Crédito: Imagem: Depiano | Shutterstock

Nesta sexta-feira, poderá surgir a necessidade de mergulhar em seu interior e cuidar das próprias emoções. No entanto, algumas tensões poderão desafiar esse momento. Além disso, situações familiares ou íntimas poderão trazer à tona sentimentos conflitantes , exigindo que você encontre uma maneira de harmonizar seus desejos com as expectativas dos outros.

Peixes

O pisciano deverá manter a calma e evitar decisões precipitadas Crédito: Imagem: Depiano | Shutterstock

Nesta sexta-feira, poderão surgir surpresas nas atividades da rotina e mudanças nos diálogos, causando desconforto emocional, especialmente se houver expectativa de acolhimento ou compreensão. Diante desse cenário, será importante manter a calma e evitar decisões precipitadas relacionadas a assuntos afetivos ou financeiros.