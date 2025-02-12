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Astrologia

Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 12/02/2025

Veja o que os astros revelam sobre a quarta-feira de cada nativo do zodíaco
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 12 de Fevereiro de 2025 às 01:30

O movimento dos astros influenciará emoções e relações, trazendo reflexões e necessidade de adaptação (Imagem: Billion Photos | Shutterstock)
O movimento dos astros influenciará emoções e relações, trazendo reflexões e necessidade de adaptação Crédito: Imagem: Billion Photos | Shutterstock
A quarta-feira trará um fluxo intenso de emoções e desafios que exigirão equilíbrio e flexibilidade dos nativos. Enquanto uns signos buscarão reorganizar compromissos e rotina, outros sentirão necessidade de se recolher e processar sentimentos profundos. Confira as previsões do horóscopo e veja como enfrentar essas movimentações com mais confiança!

Áries

Os nativos de Áries estarão envolvidos com a rotina e sentirão mais energia para organizar os compromissos (Imagem: kaer_stock | Shutterstock)
Os nativos de Áries estarão envolvidos com a rotina e sentirão mais energia para organizar os compromissos Crédito: Imagem: kaer_stock | Shutterstock
Nesta quarta-feira, você estarámais envolvido(a) em cuidar darotina, buscando organizá-lade maneira que possa se sentirnutrido(a) por seus afazeres. Seráum dia movimentado e cheio decompromissos, o que possivelmenteafetará suas emoções e a saúde. Vocêpoderá se deparar também com odesejo de mudanças e de recebermaior reconhecimento.

Touro

Os nativos de Touro valorizarão a conexão com a própria essência e terão mais abertura para novas experiências (Imagem: kaer_stock | Shutterstock)
Os nativos de Touro valorizarão a conexão com a própria essência e terão mais abertura para novas experiências Crédito: Imagem: kaer_stock | Shutterstock
Você sentirá tudo de maneiraintensa e voltará a atenção parao que o(a) conecta com a própriaessência. Será possível que seapaixone com mais facilidade, sejapor alguém ou por algo novo, e quese deixe levar por impulsos. Procureacalmar os ânimos e direcionarmelhor sua energia para evitar agirprecipitadamente.

Gêmeos

Os nativos de Gêmeos dedicarão mais atenção ao ambiente familiar e ao bem-estar dentro de casa (Imagem: kaer_stock | Shutterstock)
Os nativos de Gêmeos dedicarão mais atenção ao ambiente familiar e ao bem-estar dentro de casa Crédito: Imagem: kaer_stock | Shutterstock
Você estará mais envolvido(a) comos assuntos da sua casa e da sua família , buscando desacelerar e serecolher no seu canto. Contudo,será um dia movimentado e sujeitoa imprevistos que poderão deixar oclima em casa bastante tenso e gerarconflitos. Procure acolher e acalmaras suas emoções para evitar agir comrebeldia.

Câncer

Os nativos de Câncer sentirão maior desejo de socializar e explorar novas ideias (Imagem: kaer_stock | Shutterstock)
Os nativos de Câncer sentirão maior desejo de socializar e explorar novas ideias Crédito: Imagem: kaer_stock | Shutterstock
Nesta quarta-feira, você desejará mais movimento na vida social e qualquer lugar ou atividade fora da rotina chamará sua atenção. A mente estará agitada, buscando novas ideias e assuntos diferentes. No entanto, será possível que se depare com imprevistos e que aja de maneira precipitada e impulsiva.

Leão

Os nativos de Leão darão mais atenção à vida financeira e ao alinhamento com seus valores pessoais (Imagem: kaer_stock | Shutterstock)
Os nativos de Leão darão mais atenção à vida financeira e ao alinhamento com seus valores pessoais Crédito: Imagem: kaer_stock | Shutterstock
Você se preocupará em cuidar da sua vida financeira e da forma como lida com seu dinheiro , além de buscar conexão com os próprios valores e com o que traz segurança. Contudo, será um dia agitado e sujeito a imprevistos que poderão deixá-lo(a) um tanto tenso(a) e levá-lo(a) a agir de maneira precipitada e rebelde.

Virgem

Os nativos de Virgem sentirão uma renovação de energia para investir em projetos pessoais (Imagem: kaer_stock | Shutterstock)
Os nativos de Virgem sentirão uma renovação de energia para investir em projetos pessoais Crédito: Imagem: kaer_stock | Shutterstock
Após alguns dias em que vocêesteve mais introspectivo(a),nesta quarta-feira sentirá como seestivesse renascendo, com energiae entusiasmo para dar andamentoaos projetos pessoais e cuidar daautoestima e do bem-estar. Contudo,será um dia sujeito a imprevistosque poderão deixá-lo(a) bastantetenso(a) e ansioso(a), afetando asaúde física.

Libra

Os nativos de Libra priorizarão o equilíbrio emocional e buscarão momentos de introspecção (Imagem: kaer_stock | Shutterstock)
Os nativos de Libra priorizarão o equilíbrio emocional e buscarão momentos de introspecção Crédito: Imagem: kaer_stock | Shutterstock
Você estará mais suscetível a seafetar por influências externas.Portanto, tenderá a se isolar, sairdo burburinho exterior e voltara atenção internamente. Apesardisso, será um dia movimentado esujeito a imprevistos e mudançasque poderão deixá-lo(a) confuso(a)e gerar mal-entendidos.

Escorpião

Os nativos de Escorpião estarão mais engajados em ambientes profissionais e relações colaborativas (Imagem: kaer_stock | Shutterstock)
Os nativos de Escorpião estarão mais engajados em ambientes profissionais e relações colaborativas Crédito: Imagem: kaer_stock | Shutterstock
Nesta quarta-feira, o foco recairá no trabalho , mas você também dedicaráatenção às suas relações sociais.Afinal, terá, possivelmente, anecessidade de estar com os amigose com as pessoas que compartilhamideais em sintonia com os seus.Será um dia intenso e bastantemovimentado. Controle os impulsospara evitar agir com rebeldia.

Sagitário

Os nativos de Sagitário organizarão os planos e poderão se abrir para novas oportunidades (Imagem: kaer_stock | Shutterstock)
Os nativos de Sagitário organizarão os planos e poderão se abrir para novas oportunidades Crédito: Imagem: kaer_stock | Shutterstock
Você estará mais envolvido(a) em cuidar do que deseja se tornar no futuro. Será um dia bastante movimentado, sujeito a imprevistos capazes de abalar os seus planos e gerar ansiedade e tensão. Evite se deixar levar pelos impulsos e direcione sua energia para realizar as transformações necessárias com consciência.

Capricórnio

Os nativos de Capricórnio enfrentarão processos internos importantes para superar desafios emocionais (Imagem: kaer_stock | Shutterstock)
Os nativos de Capricórnio enfrentarão processos internos importantes para superar desafios emocionais Crédito: Imagem: kaer_stock | Shutterstock
Nesta quarta-feira, você entrará em contato com o lado obscuro da sua alma para poder acolher suas dores e ressignificá-las. Será um dia importante para decidir romper padrões nocivos e se libertar dos comportamentos que geram sofrimento. Acolha as emoções e os desconfortos para ter clareza e realize as limpezas emocionais necessárias.

Aquário

Os nativos de Aquário entrarão em contato com aspectos internos e refletirão sobre mudanças necessárias (Imagem: kaer_stock | Shutterstock)
Os nativos de Aquário entrarão em contato com aspectos internos e refletirão sobre mudanças necessárias Crédito: Imagem: kaer_stock | Shutterstock
Esta quarta-feira poderá serdesafiadora, pois surgirão situaçõesque o(a) conectarão com suassombras e provocarão bastantedesconforto. Aproveite para encararseus medos e compreender ospadrões nocivos que tem nutrido,se dedicando a se libertar deles eabrindo espaço para o novo.

Peixes

Os nativos de Peixes estarão mais envolvidos com a rotina e avaliarão melhor como equilibrar as tarefas (Imagem: kaer_stock | Shutterstock)
Os nativos de Peixes estarão mais envolvidos com a rotina e avaliarão melhor como equilibrar as tarefas Crédito: Imagem: kaer_stock | Shutterstock
Você estará mais envolvido(a) com os afazeres da rotina e será um dia bastante movimentado, sujeito a imprevistos que poderão deixá-lo(a) tenso(a) e afetar a sua saúde. Procure acolher as emoções e se abrir para as mudanças, usando a criatividade e a intuição para lidar com elas.

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