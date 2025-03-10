Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 10/03/2025

Esta segunda-feira trará situações que despertarão inseguranças, medos e padrões que precisam ser ressignificados. Apesar da intensidade emocional, o dia será propício para acolher sentimentos e buscar novas formas de lidar com desafios internos. Confira, a seguir, as previsões do horóscopo e saiba como os astros influenciarão cada signo!
Áries
Após alguns dias em que dedicoumais atenção aos assuntos da suacasa e da família , nesta segunda-feira estará envolvido(a) emcuidar da autoestima e em nutriro amor-próprio. Será um diaintenso, com as emoções à florda pele, e será possível que sedepare com situações que aflorarãoinseguranças e afetarão seu ego.
Touro
Você estará envolvido(a) com osacontecimentos em sua casa e embusca de desacelerar e se conectarmais com as memórias, encontrandoconforto e segurança emocional.Apesar disso, será possível que sedepare com situações que aflorarãomedos e dores do passado e poderãogerar bastante desconforto.
Gêmeos
Nesta segunda-feira, você estaráem busca de movimento na vidasocial e qualquer atividade forada rotina chamará sua atenção.Contudo, será necessário estarmais atento(a) à forma como temnutrido sua mente, pois poderá sedeparar com situações que aflorarão medos e inseguranças e levarão apensamentos nocivos.
Câncer
Seu foco estará nos assuntos da vida financeira e em como lida com os recursos, buscando segurança e conforto. No entanto, será possível que surjam reviravoltas que poderão abalar os projetos e gerar bastante desconforto. Esteja pronto(a) para um plano alternativo caso o que tinha como certo se modifique.
Leão
Você buscará mais movimentoem sua vida, dando andamentoaos projetos pessoais e iniciandonovos ciclos. No entanto, poderáse deparar com situações que irãoaflorar medos e inseguranças,levando a reações impulsivas. Porisso, atente-se, acolha suas emoçõese mantenha o equilíbrio.
Virgem
Haverá um movimento introspectivo da sua parte e o desejo de se isolar se fará presente. Você estará sensível emocional e energeticamente, além de haver a tendência a se deparar com situações que aflorarão seus medos e o(a) conectarão com fantasmas internos. Dedique-se às práticas espirituais para ter mais clareza.
Libra
Nesta segunda-feira, você seenvolverá com os amigos e com avida social. A tendência será de queesteja mais em grupo e se aproximede pessoas com ideais em sintoniacom os seus. Apesar disso, irá sedeparar com situações que aflorarãomedos e traumas e poderão levá-lo(a) a agir de maneira radical.Atente-se e acolha as emoções parase equilibrar.
Escorpião
Você se envolverá com osacontecimentos na vida profissional e buscará cuidar do que deseja setornar no futuro. No entanto, odia pedirá cautela. Afinal, aindapoderá se deparar com situaçõesque aflorarão medos e insegurançase poderão levá-lo(a) a agir demaneira radical. Perceberá, ainda,como as emoções interferem em suaprodutividade e profissionalismo.
Sagitário
Você se sentirá mais otimista parair em busca de novas aventuras e doque traz a sensação de crescimento.Entretanto, ainda irá se depararcom situações que aflorarão medose inseguranças e poderão levá-lo(a)a agir de maneira radical. Estejaatento(a) e acolha as emoções paranão se deixar levar por impulsos.
Capricórnio
Nesta segunda-feira, você iráse deparar com situações quedespertarão medos e inseguranças.Será dia de acolher suas emoçõese ressignificar o que viveu.Procure realizar profundaslimpezas emocionais e se libertarde comportamentos nocivos queimpedem o seu crescimento.
Aquário
Você se afetará pelos acontecimentosem seus relacionamentos e buscaráequilíbrio na vida a dois. Serápossível que consiga compreendermelhor as necessidades do outro eacolhê-lo, da mesma forma que irábuscar mais acolhimento. Tenhacautela com a carência, que poderálevá-lo(a) a aceitar menos do quemerece.
Peixes
Você seguirá envolvido(a) comas atividades da sua rotina. Seráum bom dia para organizar osafazeres de maneira que se sintanutrido(a) por eles, aumentando suaprodutividade. Acolha suas emoções e perceberá como seu bem-estaremocional impacta a saúde física edisposição.