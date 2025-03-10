Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 10/03/2025

A segunda-feira será propícia para acolher sentimentos e buscar novas formas de lidar com desafios internos Crédito: Imagem: WhataWin | Shutterstock

Esta segunda-feira trará situações que despertarão inseguranças, medos e padrões que precisam ser ressignificados. Apesar da intensidade emocional, o dia será propício para acolher sentimentos e buscar novas formas de lidar com desafios internos. Confira, a seguir, as previsões do horóscopo e saiba como os astros influenciarão cada signo!

Áries

Os nativos de Áries estarão focados no amor-próprio, buscando fortalecer a autoestima Crédito: Imagem: Yevheniia Poliakova | Shutterstock

Após alguns dias em que dedicoumais atenção aos assuntos da suacasa e da família , nesta segunda-feira estará envolvido(a) emcuidar da autoestima e em nutriro amor-próprio. Será um diaintenso, com as emoções à florda pele, e será possível que sedepare com situações que aflorarãoinseguranças e afetarão seu ego.

Touro

Os nativos de Touro terão a oportunidade de se reconectar com suas memórias e encontrar conforto emocional Crédito: Imagem: Yevheniia Poliakova | Shutterstock

Você estará envolvido(a) com osacontecimentos em sua casa e embusca de desacelerar e se conectarmais com as memórias, encontrandoconforto e segurança emocional.Apesar disso, será possível que sedepare com situações que aflorarãomedos e dores do passado e poderãogerar bastante desconforto.

Gêmeos

Os nativos de Gêmeos sentirão vontade de explorar novos ambientes e interações sociais Crédito: Imagem: Yevheniia Poliakova | Shutterstock

Nesta segunda-feira, você estaráem busca de movimento na vidasocial e qualquer atividade forada rotina chamará sua atenção.Contudo, será necessário estarmais atento(a) à forma como temnutrido sua mente, pois poderá sedeparar com situações que aflorarão medos e inseguranças e levarão apensamentos nocivos.

Câncer

Os nativos de Câncer estarão atentos à vida financeira e poderão reavaliar estratégias para conquistar mais segurança Crédito: Imagem: Yevheniia Poliakova | Shutterstock

Seu foco estará nos assuntos da vida financeira e em como lida com os recursos, buscando segurança e conforto. No entanto, será possível que surjam reviravoltas que poderão abalar os projetos e gerar bastante desconforto. Esteja pronto(a) para um plano alternativo caso o que tinha como certo se modifique.

Leão

Os nativos de Leão buscarão novas iniciativas e estarão dispostos a transformar ideias em ações concretas Crédito: Imagem: Yevheniia Poliakova | Shutterstock

Você buscará mais movimentoem sua vida, dando andamentoaos projetos pessoais e iniciandonovos ciclos. No entanto, poderáse deparar com situações que irãoaflorar medos e inseguranças,levando a reações impulsivas. Porisso, atente-se, acolha suas emoçõese mantenha o equilíbrio.

Virgem

Os nativos de Virgem deverão se dedicar às práticas espirituais para ter mais clareza Crédito: Imagem: Yevheniia Poliakova | Shutterstock

Haverá um movimento introspectivo da sua parte e o desejo de se isolar se fará presente. Você estará sensível emocional e energeticamente, além de haver a tendência a se deparar com situações que aflorarão seus medos e o(a) conectarão com fantasmas internos. Dedique-se às práticas espirituais para ter mais clareza.

Libra

Os nativos de Libra estarão mais conectados com os amigos e poderão fortalecer vínculos importantes Crédito: Imagem: Yevheniia Poliakova | Shutterstock

Nesta segunda-feira, você seenvolverá com os amigos e com avida social. A tendência será de queesteja mais em grupo e se aproximede pessoas com ideais em sintoniacom os seus. Apesar disso, irá sedeparar com situações que aflorarãomedos e traumas e poderão levá-lo(a) a agir de maneira radical.Atente-se e acolha as emoções parase equilibrar.

Escorpião

Os nativos de Escorpião estarão focados no crescimento profissional Crédito: Imagem: Yevheniia Poliakova | Shutterstock

Você se envolverá com osacontecimentos na vida profissional e buscará cuidar do que deseja setornar no futuro. No entanto, odia pedirá cautela. Afinal, aindapoderá se deparar com situaçõesque aflorarão medos e insegurançase poderão levá-lo(a) a agir demaneira radical. Perceberá, ainda,como as emoções interferem em suaprodutividade e profissionalismo.

Sagitário

Os nativos de Sagitário sentirão mais motivação para expandir horizontes e vivenciar novas experiências Crédito: Imagem: Yevheniia Poliakova | Shutterstock

Você se sentirá mais otimista parair em busca de novas aventuras e doque traz a sensação de crescimento.Entretanto, ainda irá se depararcom situações que aflorarão medose inseguranças e poderão levá-lo(a)a agir de maneira radical. Estejaatento(a) e acolha as emoções paranão se deixar levar por impulsos.

Capricórnio

Os nativos de Capricórnio terão a chance de ressignificar emoções e fortalecer sua jornada de autodesenvolvimento Crédito: Imagem: Yevheniia Poliakova | Shutterstock

Nesta segunda-feira, você iráse deparar com situações quedespertarão medos e inseguranças.Será dia de acolher suas emoçõese ressignificar o que viveu.Procure realizar profundaslimpezas emocionais e se libertarde comportamentos nocivos queimpedem o seu crescimento.

Aquário

Os nativos de Aquário irão refletir sobre seus relacionamentos e buscarão equilíbrio nas interações afetivas Crédito: Imagem: Yevheniia Poliakova | Shutterstock

Você se afetará pelos acontecimentosem seus relacionamentos e buscaráequilíbrio na vida a dois. Serápossível que consiga compreendermelhor as necessidades do outro eacolhê-lo, da mesma forma que irábuscar mais acolhimento. Tenhacautela com a carência, que poderálevá-lo(a) a aceitar menos do quemerece.

Peixes

Os nativos de Peixes poderão organizar suas tarefas diárias de forma mais produtiva e satisfatória Crédito: Imagem: Yevheniia Poliakova | Shutterstock