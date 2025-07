Astrologia

Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 06/07/2025

Veja o que os astros revelam sobre o domingo de cada nativo do zodíaco

Este domingo começará com impulsos de renovação e agitação emocional em diferentes esferas da vida. As energias cósmicas intensificarão a busca por autenticidade e verdade nas relações, nas escolhas e nas expressões pessoais. Será fundamental lidar com o inesperado com maturidade, sensibilidade e coragem. A seguir, acompanhe as previsões do horóscopo e veja o que os astros reservam para o seu signo! >