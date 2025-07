Astrologia

Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 04/07/2025

Veja o que os astros revelam sobre a sexta-feira de cada nativo do zodíaco

Publicado em 4 de julho de 2025 às 01:04

Sentimentos à flor da pele, revisões de valores e conversas delicadas estarão no centro das experiências desta sexta-feira Crédito: Imagem: Paolo Gallo | Shutterstock

Esta sexta-feira despertará emoções adormecidas, levando cada signo a mergulhar em questões profundas e transformadoras. Sentimentos à flor da pele, revisões de valores e conversas delicadas estarão no centro das experiências. O céu pedirá leveza, firmeza e disposição para curar antigas dores e reconstruir perspectivas com mais autenticidade. A seguir, confira as previsões do horóscopo e descubra como aproveitar o dia de maneira consciente! >

Áries

Os nativos de Áries poderão se sentir mais sensíveis nesta sexta-feira Crédito: Imagem: mejnak | Shutterstock

Você sentirá um turbilhão emocional vindo à tona nesta sexta-feira, especialmente em temas ligados à intimidade e confiança. Nesse cenário, mantenha a mente aberta para conversas delicadas e evite reagir por impulso. Além disso, surgirá uma necessidade intensa de controlar situações, mas soltar o que não depende de você trará libertação. >

Touro

Os nativos de Touro deverão demonstrar abertura para ouvir o outro lado com empatia Crédito: Imagem: mejnak | Shutterstock

Você se deparará com tensões nas relações próximas, exigindo mais diplomacia do que o habitual. Conversas importantes se farão presentes, e será essencial escolher bem as palavras para evitar mal-entendidos e disputas de poder, além de demonstrar abertura para ouvir o outro lado com empatia. Busque fortalecer os laços com maturidade e consciência. >

Gêmeos

Os nativos de Gêmeos viverão um dia favorável para organizar o que estiver fora do lugar Crédito: Imagem: mejnak | Shutterstock

Você enfrentará uma pressão extra na rotina, especialmente no trabalho ou com tarefas que exigirão foco. Nesse cenário, tenha cuidado com pensamentos repetitivos ou excesso de crítica, tanto consigo quanto com os demais. Será um bom dia para rever hábitos e organizar o que estiver fora do lugar, mas não se sobrecarregue tentando resolver tudo sozinho(a). >

>

Câncer

Os nativos de Câncer sentirão as emoções à flor da pele nesta sexta-feira Crédito: Imagem: mejnak | Shutterstock

Você estará bastante sensível aos acontecimentos nas relações afetivas , com emoções à flor da pele. Além disso, assuntos mal resolvidos virão à tona pedindo diálogo sincero e profundo. Nesse cenário, evite dramatizar situações ou se prender a expectativas irreais. Busque se expressar com mais verdade, mas também com leveza. >

Leão

Os nativos de Leão deverão ressignificar a relação com seu passado Crédito: Imagem: mejnak | Shutterstock

Nesta sexta-feira, você se deparará com emoções intensas ligadas à sua vida familiar ou ao seu passado. Questões antigas ressurgirão, exigindo mais coragem para encarar e transformar o que ainda pesar. Procure desapegar de padrões que já não fazem sentido e ressignificar a relação com seu passado e seus familiares. >

Virgem

Os nativos de Virgem deverão evitar reagir por impulso neste dia Crédito: Imagem: mejnak | Shutterstock

Você enfrentará conversas intensas ou receberá notícias que mexerão profundamente com seus pensamentos nesta sexta-feira. Nesse contexto, evite reagir por impulso e procure observar o que precisa ser compreendido por trás das palavras. Busque, também, se comunicar com mais leveza, evitando alimentar conflitos desnecessários. Reflita antes de falar. >

Libra

Os nativos de Libra precisarão evitar gastos motivados por impulsos emocionais Crédito: Imagem: mejnak | Shutterstock

Você tenderá a se sentir mais vulnerável em relação à sua segurança material ou à própria autoestima. Além disso, poderão surgir desafios ligados ao controle, a perdas ou à dependência, exigindo uma nova postura diante dessas questões. Nesse cenário, será importante rever o que realmente tem valor e agir com mais cautela, evitando gastos motivados por impulsos emocionais. >

Escorpião

Os nativos de Escorpião deverão cuidar da forma como se posicionam diante dos outros Crédito: Imagem: mejnak | Shutterstock

Nesta sexta-feira, você enfrentará uma intensidade maior nas emoções e na forma como lida com sua própria imagem. Ademais, mudanças internas surgirão, causando certo desconforto. Busque cuidar da forma como se posiciona diante dos outros, mas sem perder a autenticidade, confiando em seu poder pessoal. >

Sagitário

Os nativos de Sagitário precisarão preservar a energia e prestar atenção a sonhos Crédito: Imagem: mejnak | Shutterstock

Você se perceberá bem introspectivo (a), com emoções profundas vindo à tona. Velhas feridas ou medos ocultos emergirão, pedindo acolhimento e compreensão. Tenha cautela para não se isolar demais e preserve sua energia para conquistar mais clareza. Preste atenção, também, aos seus sonhos e intuições. >

Capricórnio

Os nativos de Capricórnio deverão evitar confrontos diretos, buscando compreender as motivações por trás das atitudes alheias Crédito: Imagem: mejnak | Shutterstock

Nesta sexta-feira, você sentirá uma tensão nos seus grupos sociais ou em projetos coletivos, como se algo precisasse ser repensado com urgência. Surgirá, ainda, a necessidade de lidar com poder e controle dentro dessas conexões. Nesse cenário, aja com cautela e evite confrontos diretos, buscando compreender as motivações por trás das atitudes alheias. >

Aquário

Os nativos de Aquário poderão vivenciar uma transformação profunda nesta sexta-feira Crédito: Imagem: mejnak | Shutterstock

Você enfrentará uma pressão maior em relação à sua carreira ou à imagem que projeta ao mundo. Inclusive, desafios surgirão para que reveja sua forma de se posicionar profissionalmente. Será possível, também, que vivencie uma transformação profunda, a qual exigirá coragem para abandonar padrões que já não servem. Nesta sexta-feira, busque confiar no seu potencial para conquistar força e coragem. >

Peixes

Os nativos de Peixes sentirão um forte chamado para revisar suas crenças e ideais Crédito: Imagem: mejnak | Shutterstock

Nesta sexta-feira, você perceberá um chamado intenso para revisar suas crenças e ideais. Questões profundas surgirão, abalando sua visão de mundo. Nesse cenário, evite se apegar a certezas antigas apenas por segurança e busque ampliar horizontes com mais consciência e profundidade. >