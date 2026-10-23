Horóscopo do dia 23/10/2026: astros pedirão equilíbrio no amor, no trabalho e nas finanças

Áries O nativo de Áries poderá evitar desgastes ao respeitar os limites e pensar antes de agir (Imagem: Eva Christl | Shutterstock) Nesta sexta-feira, você estará mais sensível às situações ao seu redor. Isso poderá ajudá-lo(a) a compreender os sentimentos alheios, mas também aumentar sua vulnerabilidade a críticas e desentendimentos. Logo, será importante evitar conclusões precipitadas ou reações baseadas em impressões confusas. Busque reconhecer suas necessidades emocionais, respeitar seus limites e pensar antes de agir. Touro O nativo de Touro poderá cuidar melhor do bem-estar ao reservar momentos de descanso (Imagem: Eva Christl | Shutterstock) Nesta sexta-feira, emoções e preocupações que você vinha evitando tenderão a vir à tona. Diante disso, procure dedicar mais atenção ao seu bem-estar e aos momentos de descanso. Além disso, a inclinação a absorver os problemas de outras pessoas poderá dificultar a percepção dos próprios limites. Por isso, será importante não assumir responsabilidades alheias. Ao longo do dia, busque reduzir o ritmo e observar o que precisa ser encerrado. Gêmeos O nativo de Gêmeos poderá perceber as necessidades alheias com mais sensibilidade (Imagem: Eva Christl | Shutterstock) Ao longo desta sexta-feira, você precisará avaliar com cuidado suas expectativas em relação às amizades e aos projetos coletivos. No processo, sua sensibilidade poderá ajudá-lo(a) a perceber as necessidades alheias, mas também levar a interpretações equivocadas. Logo, procure confirmar as informações antes de assumir novas responsabilidades. Busque, também, fazer os ajustes possíveis em seu planejamento. Câncer O nativo de Câncer poderá encontrar mais sentido nas atividades profissionais (Imagem: Eva Christl | Shutterstock) Nesta sexta-feira, você sentirá necessidade de encontrar sentido nas atividades profissionais. Contudo, algumas dúvidas poderão dificultar a avaliação das suas possibilidades. Nesse contexto, será importante diferenciar o que deseja conquistar daquilo que realmente consegue realizar, evitando assumir compromissos sem ter clareza sobre os detalhes. Procure agir com responsabilidade, esclarecer as informações e manter uma postura realista. Leão O nativo de Leão deverá conciliar as próprias expectativas com as exigências do momento (Imagem: Eva Christl | Shutterstock) Nesta sexta-feira, poderá haver dúvidas relacionadas aos estudos, às viagens e aos planos de longo prazo. O mais indicado, nesse cenário, será conciliar suas expectativas com as exigências do momento. Para tanto, tenha flexibilidade e responsabilidade para rever suas ideias, verificar as informações, reconhecer seus limites e respeitar os prazos. Ademais, evite confiar em promessas confusas. Virgem O nativo de Virgem poderá se proteger ao verificar documentos antes de assumir compromissos (Imagem: Eva Christl | Shutterstock) Durante esta sexta-feira, você deverá ter cautela ao lidar com assuntos financeiros compartilhados, acordos e questões emocionais profundas. Isso porque informações incompletas poderão gerar inseguranças ou interpretações equivocadas. Ao longo do dia, também será importante evitar decisões motivadas pelo medo de perder o controle. Procure verificar os documentos e avaliar as consequências antes de assumir compromissos. Libra O nativo de Libra tenderá a enxergar a realidade com mais clareza nas relações (Imagem: Eva Christl | Shutterstock) Nesta sexta-feira, você poderá ter dificuldade para compreender as intenções de alguém próximo, principalmente diante de expectativas confusas. Nesse contexto, será importante reconhecer que nem tudo o que imagina corresponde à realidade. Além disso, procure observar as atitudes das pessoas, conversar sobre o que o(a) incomoda e evitar assumir compromissos apenas para não desagradar. Ao estabelecer limites, conseguirá tomar decisões conscientes. Escorpião O nativo de Escorpião deverá equilibrar as responsabilidades da rotina com o desejo de diversão (Imagem: Eva Christl | Shutterstock) Nesta sexta-feira, será necessário encontrar equilíbrio entre as responsabilidades da rotina e o desejo de diversão. Isso porque a dificuldade para lidar com contrariedades e limites poderá interferir na convivência com pessoas próximas e afetar sua disposição. Diante disso, procure adaptar seus planos e expressar suas vontades de maneira objetiva, evitando criar expectativas exageradas. Sagitário O nativo de Sagitário poderá fortalecer a convivência familiar com mais flexibilidade (Imagem: Eva Christl | Shutterstock) Nesta sexta-feira, sua atenção estará voltada para o ambiente familiar, especialmente no que diz respeito à convivência com os entes queridos. Ao longo do dia, algumas situações dentro do lar poderão despertar insegurança ou trazer à tona assuntos que ainda precisam ser resolvidos. Diante disso, será necessário ter flexibilidade para reconhecer o que merece ser melhorado e fazer os ajustes possíveis. No processo, evite cobranças e atitudes impulsivas. Capricórnio O nativo de Capricórnio poderá se comunicar melhor ao confirmar os detalhes e ordenar as prioridades (Imagem: Eva Christl | Shutterstock) Nesta sexta-feira, você tenderá a ter dificuldade para organizar suas ideias e transmitir suas opiniões com clareza, principalmente se houver muitas informações ou compromissos para administrar. Nesse caso, será importante confirmar os detalhes, ordenar suas prioridades e evitar conclusões precipitadas. Procure fazer o que estiver ao seu alcance, sem se desgastar. Aquário O nativo de Aquário deverá avaliar objetivamente suas despesas e evitar embarcar em acordos confusos (Imagem: Eva Christl | Shutterstock) Nesta sexta-feira, será preciso olhar com mais realismo para o setor financeiro, especialmente para as escolhas que tem feito em busca de segurança e conforto. A vontade de ajudar alguém próximo ou atender a um desejo imediato poderá levá-lo(a) a ultrapassar seus limites. Ao longo do dia, evite contar com recursos que ainda não estão disponíveis ou embarcar em acordos confusos. A avaliação objetiva das despesas se mostrará importante para sua estabilidade. Peixes O nativo de Peixes estará mais sensível nesta sexta-feira (Imagem: Eva Christl | Shutterstock) Nesta sexta-feira, você tenderá a ser mais afetado(a) pelas opiniões e atitudes alheias. Essa sensibilidade poderá aumentar sua empatia , mas também a inclinação a absorver preocupações dos outros. Diante disso, tome cuidado para que o estado emocional das outras pessoas não interfira em suas decisões. Ademais, procure identificar o que realmente precisa da sua atenção, respeite suas necessidades e evite julgamentos precipitados.