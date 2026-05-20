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Astrologia

Horóscopo Chinês: características do signo do Cavalo e sua personalidade

Criativos e determinados, os nativos valorizam a autonomia e geralmente buscam viver de forma intensa
Portal Edicase

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Publicado em 20 de Maio de 2026 às 16:52

Com espírito livre e personalidade marcante, os nativos do Cavalo valorizam inteligência, independência e conexões intensas (Imagem: natala krechetova | Shutterstock)
Com espírito livre e personalidade marcante, os nativos do Cavalo valorizam inteligência, independência e conexões intensas Crédito: Imagem: natala krechetova | Shutterstock
No Horóscopo Chinês, o Cavalo é o sétimo signo do zodíaco oriental e está associado à energia, liberdade e dinamismo. No zodíaco ocidental, corresponde ao signo de Gêmeos, reforçando características como comunicação, movimento e curiosidade. De polaridade Yang, é regido pelo planeta Marte, o que intensifica sua coragem, iniciativa e espírito aventureiro.
O elemento ligado aos nativos é o Fogo, que representa paixão, entusiasmo e vitalidade. Entre os símbolos associados ao signo, estão as pedras topázio e magnetita, a flor margarida, os metais zinco e estanho, além da erva-doce e do aroma floral. As cores amarelo e ocre também fazem parte de sua simbologia, enquanto o 5 é considerado o número da sorte.
“Popular e comunicativo, o Cavalo costuma ser imprudente em alguns momentos. Se bem direcionado, esse animal pode alcançar grandes objetivos, especialmente relacionados ao setor financeiro “, conta Tery Kanakura, consultora de Feng Shui e Astrologia Chinesa.

Quem são os nativos de Cavalo?

Os nativos do signo de Cavalo são as pessoas nascidas nas seguintes datas:
  • 25/01/1906 a 12/02/1907;
  • 11/02/1918 a 31/01/1919;
  • 30/01/1930 a 16/02/1931;
  • 15/02/1942 a 04/02/1943;
  • 03/02/1954 a 23/01/1955;
  • 21/01/1966 a 08/02/1967;
  • 07/02/1978 a 27/01/1979;
  • 27/01/1990 a 14/02/1991;
  • 12/02/2002 a 31/01/2003;
  • 31/01/2014 a 18/02/2015;
  • 17/02/2026 a 05/02/2027;
Se você nasceu entre 11h e 13h, o seu ascendente é o Cavalo.

Personalidade dos nativos do Cavalo

Os nascidos no signo do Cavalodetestam superficialidades. Normalmente, se relacionam com pessoas com quem tenham afinidades intelectuais e que jamais deixam a relação cair na rotina. São altamente independentes e fogem a toda e qualquer tentativa de domínio.
Os nativos do Cavalo se destacam pela inteligência aguçada, pela comunicação eficiente e pela versatilidade (Imagem: Seeshock | Shutterstock)
Os nativos do Cavalo se destacam pela inteligência aguçada, pela comunicação eficiente e pela versatilidade Crédito: Imagem: Seeshock | Shutterstock

Características marcantes

Entre as virtudes dos nativos doCavalo, há a inteligência viva e aguçada, que está aliada à capacidade de comunicação, de adaptação e de versatilidade. “O Cavalo é o animal com grande capacidade de ação e se torna mais eficiente se bem treinado e disciplinado ”, acrescentaTeryKanakura.

Aspectos que precisam desenvolver

Assim como os demais signos do Horóscopo Chinês, o Cavalo também possui características que precisam ser desenvolvidas ao longo da vida. Entre os principais desafios dos nativos, está a tendência ao comportamento volúvel, que pode fazê-los agir de forma superficial ou inconstante em determinadas situações. Por serem movidos pelo entusiasmo e pela necessidade de liberdade, costumam mudar de ideia com facilidade e reagir de maneira imprevisível.

Nativos do Cavalo no amor

Nos relacionamentos amorosos, os nativos doCavalo gostam de seduzir de forma mais sutil. São pessoas de raciocínio lógico e ágil e, por isso, conseguem captar o sentido oculto das palavras e dos gestos. Muito críticos em relação a si próprios, também são exigentes com as pessoas com as quais se relacionam .
Tery Kanakura
Tery Kanakura é consultora de Astrologia Oriental Chinesa e Feng Shui. Além disso, trabalha como arquiteta no setor da construção civil e se dedica aos estudos da neuroarquitetura e psicanálise.

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