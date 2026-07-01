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Finanças em julho: veja o que o mês reserva para o dinheiro de cada signo

O mês chega trazendo novos olhares para a forma como lidamos com decisões financeiras, segurança e planejamento
Portal Edicase

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Publicado em 01 de Julho de 2026 às 14:56

Julho trará uma energia mais prática aos nativos, ajudando na organização, na economia e na valorização do próprio trabalho (Imagem: chairoij | Shutterstock)
Julho trará uma energia mais prática aos nativos, ajudando na organização, na economia e na valorização do próprio trabalho Crédito: Imagem: chairoij | Shutterstock
Julho chega com movimentos importantes no céu que poderão mexer com a forma como lidamos com dinheiro, segurança e planejamento. Com Netuno retrógrado em Áries, o período convidará a revisar sonhos e perceber onde existe excesso de idealização nas decisões financeiras. A entrada de Vênus em Virgem trará uma energia mais prática, ajudando na organização, na economia e na valorização do próprio trabalho.
A Lua Nova em Câncer estimulará novos planos ligados à segurança e à estrutura, enquanto o Sol em Leão aumentará a confiança para investir em talentos e projetos pessoais. Com o fim de Mercúrio retrógrado em Câncer, questões burocráticas e negociações tenderão a fluir melhor. No entanto, com Saturno retrógrado em Áries, será necessário rever responsabilidades e estratégias de longo prazo.
A seguir, confira o que julho reserva para as finanças de cada signo!

Áries

O mês será positivo para o ariano reconstruir planos com mais realismo e menos pressa (Imagem: Tatgynsy | Shutterstock)
O mês será positivo para o ariano reconstruir planos com mais realismo e menos pressa Crédito: Imagem: Tatgynsy | Shutterstock
Julho pedirá mais cautela e maturidade com o dinheiro. Com Netuno e Saturno retrógrados no seu signo, este poderá ser um período para rever impulsos e compreender quais objetivos realmente fazem sentido. A energia de Vênus em Virgem favorecerá a organização da rotina financeira, o controle de gastos e melhorias no trabalho. O momento será positivo para reconstruir planos com mais realismo e menos pressa.

Touro

Em julho, o taurino deverá priorizar investimentos que tragam estabilidade (Imagem: Tatgynsy | Shutterstock)
Em julho, o taurino deverá priorizar investimentos que tragam estabilidade Crédito: Imagem: Tatgynsy | Shutterstock
As finanças poderão ganhar um movimento mais estratégico em julho. Vênus em Virgem favorecerá ganhos por meio da criatividade, dos talentos pessoais e de projetos que trarão prazer. A Lua Nova em Câncer ajudará em negociações, estudos e novas ideias para aumentar a renda. Evite gastar apenas para buscar conforto imediato e prefira investimentos que tragam estabilidade.

Gêmeos

Julho poderá trazer ao geminiano uma revisão importante na forma como administra seus recursos (Imagem: Tatgynsy | Shutterstock)
Julho poderá trazer ao geminiano uma revisão importante na forma como administra seus recursos Crédito: Imagem: Tatgynsy | Shutterstock
Julho poderá trazer uma revisão importante na forma como você administra seus recursos . O fim de Mercúrio retrógrado ajudará a destravar assuntos financeiros, contratos e decisões que estão parados. Vênus em Virgem pedirá atenção ao orçamento doméstico e às responsabilidades familiares. O período favorecerá a construção de uma base mais segura antes de assumir novos compromissos.

Câncer

Julho abrirá um ciclo para o canceriano reorganizar sua relação com dinheiro e segurança (Imagem: Tatgynsy | Shutterstock)
Julho abrirá um ciclo para o canceriano reorganizar sua relação com dinheiro e segurança Crédito: Imagem: Tatgynsy | Shutterstock
Com a Lua Nova acontecendo no seu signo, julho abrirá um ciclo para reorganizar sua relação com dinheiro e segurança. Você poderá sentir mais vontade de mudar hábitos financeiros e criar fontes de estabilidade. O fim de Mercúrio retrógrado ajudará a esclarecer decisões importantes. Aproveite a energia de Vênus em Virgem para negociar, estudar e planejar melhor seus próximos passos.

Leão

Em julho, o leonino deverá usar seu brilho para criar estratégias sustentáveis (Imagem: Tatgynsy | Shutterstock)
Em julho, o leonino deverá usar seu brilho para criar estratégias sustentáveis Crédito: Imagem: Tatgynsy | Shutterstock
Julho trará uma energia de valorização pessoal e crescimento. Com o Sol entrando no seu signo , sua confiança aumentará, e isso poderá refletir na busca por novas oportunidades profissionais. Vênus em Virgem favorecerá uma análise mais cuidadosa das finanças e incentivará escolhas mais inteligentes. Evite exageros e utilize seu brilho para criar estratégias sustentáveis.

Virgem

Julho favorecerá a imagem profissional e a valorização do trabalho do virginiano (Imagem: Tatgynsy | Shutterstock)
Julho favorecerá a imagem profissional e a valorização do trabalho do virginiano Crédito: Imagem: Tatgynsy | Shutterstock
A entrada de Vênus no seu signo colocará foco no seu valor pessoal e poderá abrir portas para novos ganhos. Julho favorecerá a sua imagem profissional, a valorização do seu trabalho e uma organização mais eficiente da vida financeira. A Lua Nova em Câncer poderá trazer apoio de grupos, amigos ou projetos coletivos. Apenas cuide para não assumir mais responsabilidades do que consegue manter.

Libra

Julho trará oportunidades para o libriano rever sua trajetória financeira (Imagem: Tatgynsy | Shutterstock)
Julho trará oportunidades para o libriano rever sua trajetória financeira Crédito: Imagem: Tatgynsy | Shutterstock
Julho movimentará sua área de carreira e objetivos, trazendo oportunidades para rever sua trajetória financeira. Vênus em Virgem pedirá planejamento silencioso , corte de excessos e atenção aos gastos invisíveis. Com Saturno retrógrado em Áries, parcerias e acordos financeiros precisarão ser analisados com mais cuidado. O crescimento virá quando você equilibrar ambição e estratégia.

Escorpião

Julho favorecerá mudanças na forma como o escorpiano enxerga crescimento e prosperidade (Imagem: Tatgynsy | Shutterstock)
Julho favorecerá mudanças na forma como o escorpiano enxerga crescimento e prosperidade Crédito: Imagem: Tatgynsy | Shutterstock
O mês favorecerá mudanças na forma como você enxerga crescimento e prosperidade. A Lua Nova em Câncer poderá estimular novas ideias, estudos ou caminhos que ampliarão suas possibilidades financeiras. Vênus em Virgem ajudará por meio de contatos, redes e projetos em equipe. Tenha cuidado com promessas muito bonitas, mas pouco concretas.

Sagitário

Julho pedirá atenção ao sagitariano com investimentos e compromissos financeiros (Imagem: Tatgynsy | Shutterstock)
Julho pedirá atenção ao sagitariano com investimentos e compromissos financeiros Crédito: Imagem: Tatgynsy | Shutterstock
Julho pedirá atenção com investimentos e compromissos financeiros. Netuno retrógrado poderá revelar ilusões ou expectativas exageradas envolvendo dinheiro compartilhado. O fim de Mercúrio retrógrado ajudará a resolver pendências e reorganizar acordos. Será um bom momento para agir com mais estratégia e pensar no futuro antes de arriscar.

Capricórnio

Julho recompensará escolhas do capricorniano feitas com planejamento e consistência (Imagem: Tatgynsy | Shutterstock)
Julho recompensará escolhas do capricorniano feitas com planejamento e consistência Crédito: Imagem: Tatgynsy | Shutterstock
As finanças poderão ser movimentadas por meio de parcerias e negociações. A entrada de Vênus em Virgem favorecerá acordos, contratos e oportunidades ligadas ao conhecimento. Saturno retrógrado pedirá uma revisão das responsabilidades e da forma como você divide custos e tarefas. Julho recompensará escolhas feitas com planejamento e consistência.

Aquário

Para o aquariano, o mês favorecerá o corte de desperdícios e a construção de uma relação mais consciente com o dinheiro (Imagem: Tatgynsy | Shutterstock)
Para o aquariano, o mês favorecerá o corte de desperdícios e a construção de uma relação mais consciente com o dinheiro Crédito: Imagem: Tatgynsy | Shutterstock
Julho trará uma energia de reorganização financeira e mudança de hábitos. Vênus em Virgem ajudará você a olhar com mais atenção para dívidas, investimentos e recursos compartilhados. O período favorecerá o corte de desperdícios e a construção de uma relação mais consciente com o dinheiro. O Sol em Leão também iluminará parcerias e negociações importantes.

Peixes

Julho poderá trazer oportunidades financeiras ao pisciano por meio de parcerias (Imagem: Tatgynsy | Shutterstock)
Julho poderá trazer oportunidades financeiras ao pisciano por meio de parcerias Crédito: Imagem: Tatgynsy | Shutterstock
Com Vênus em Virgem ativando sua área de relacionamentos, julho poderá trazer oportunidades financeiras por meio de parcerias. A Lua Nova em Câncer favorecerá a criatividade, projetos autorais e talentos que poderão se transformar em renda. Netuno retrógrado pedirá que você diferencie inspiração de ilusão antes de tomar decisões importantes. O momento será ideal para a construção de algo sólido, passo a passo.

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