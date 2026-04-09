Fases da Lua: veja como utilizar a energia do céu a seu favor

Entender cada fase da Lua ajuda a viver com mais consciência e agir no momento certo Crédito: Imagem: bupropion | Shutterstock

Você já percebeu como tem dias em que tudo flui… e outros em que parece que nada anda? A Lua tem tudo a ver com isso. Ela influencia nossos ciclos emocionais, nossa energia e até a forma como agimos. Quando você entende em que fase ela está, começa a viver com mais consciência — e para de forçar o que ainda não é hora. Por isso, abaixo, confira como utilizar a energia de cada fase da Lua na sua vida!

1. Lua Nova: momento de plantar intenções

Durante a Lua Nova, é momento de sentir, visualizar e direcionar, escrevendo desejos, começando algo novo e se conectando com seus objetivos Crédito: Imagem: Nazarii_Neshcherenskyi | Shutterstock

A Lua Nova marca um novo começo. É como um reset energético — aquele momento ideal para pensar no que você quer construir. É menos sobre fazer e mais sobre sentir, visualizar e direcionar. O que fazer: escrever seus desejos e intenções , começar algo novo (mesmo que seja só o primeiro passo), fazer rituais de manifestação e se conectar com seus objetivos.

Dica: não tenha pressa. Aqui você está plantando, e tudo precisa de tempo para crescer.

2. Lua Crescente: fase para agir e movimentar

A Lua Crescente traz energia para agir, colocar planos em prática, tomar decisões e encarar desafios como parte do crescimento Crédito: Imagem: GreenSprocket | Shutterstock

Agora que você já definiu o que quer, é hora de sair do campo das ideias e ir para ação. A Lua Crescente traz energia , impulso e, também, alguns desafios — que são parte do processo de crescimento. Nessa Lua, você pode colocar planos em prática, tomar decisões importantes, se comprometer com o que começou e dar continuidade aos projetos. Se aparecerem obstáculos, não desanime, eles fazem parte do caminho.

3. Lua Cheia: período para colher e sentir

Na Lua Cheia, emoções se intensificam, resultados aparecem e é momento de celebrar, agradecer e se abrir emocionalmente Crédito: Imagem: Fernando Astasio Avila | Shutterstock

A Lua Cheia ilumina tudo. Com isso, emoções ficam mais intensas, situações se revelam e aquilo que você plantou começa a mostrar resultados. É um momento de expansão — mas também de sensibilidade. O que fazer: celebrar conquistas , praticar gratidão, ter conversas importantes e fazer rituais de liberação emocional.

Atenção: evite decisões impulsivas, pois nem tudo precisa ser resolvido no calor da emoção.

4. Lua Minguante: momento para soltar e encerrar

Na Lua Minguante, é momento de desacelerar, desapegar e se renovar para o próximo ciclo Crédito: Imagem: ScottyJ3785 | Shutterstock

Aqui começa o fechamento do ciclo. Com isso, a energia diminui, e o convite é desacelerar. É o momento ideal para limpar, desapegar e refletir. Na Lua Minguante, você pode encerrar ciclos, se afastar do que não faz mais sentido, fazer detox ( emocional , energético ou físico), descansar e se recolher.

Dica: respeite seu ritmo. Nem tudo é sobre produtividade, às vezes, é sobre deixar ir.

Por Viviane Pettersen

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