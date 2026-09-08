Está endividado? Conheça 4 banhos de ervas para renovar as energias e iniciar um novo ciclo

As dívidas não pesam apenas no bolso. Para muitas pessoas, a preocupação constante com o dinheiro pode gerar ansiedade, medo, sensação de bloqueio e a impressão de que a vida financeira não avança. Em algumas tradições populares e espirituais, os banhos de ervas são usados de forma simbólica para promover a limpeza energética, renovar as intenções e favorecer uma relação mais equilibrada com a prosperidade.