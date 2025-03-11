Eclipse da Lua de Sangue: onde e como ver o fenômeno no Brasil Crédito: Personare

O Eclipse da Lua de Sangue de 14 de março de 2025 é um dos eventos astronômicos mais esperados do ano. O fenômeno poderá ser observado em diversas partes do mundo, inclusive no Brasil, e promete um espetáculo impressionante.

O que é Eclipse da Lua de Sangue?

Um Eclipse da Lua de Sangue ocorre durante um Eclipse Lunar Total, quando a Terra se posiciona entre o Sol e a Lua, bloqueando a luz solar direta que normalmente ilumina a superfície lunar.

Durante esse alinhamento, a única luz que atinge a Lua passa pela atmosfera terrestre, sendo filtrada e espalhada. Isso faz com que a Lua adquira um tom avermelhado ou alaranjado. Por isso, o apelido deste tipo de eclipse é Lua de Sangue.

Conforme a Lua sai da umbra (parte mais escura da sombra da Terra), a cor vermelha desaparece e parece que uma mordida está sendo tirada do lado oposto do disco lunar de antes.

Alinhamento da Lua, da Terra e do Sol durante um eclipse lunar | Crédito: NASA

Mas por que a Lua fica vermelha?

A NASA explica que o mesmo fenômeno que torna nosso céu azul e nossos pores do sol vermelhos faz com que a Lua fique laranja-avermelhada durante um eclipse lunar.

Quando a Lua é eclipsada, a Lua parece vermelha ou laranja porque qualquer luz solar que não seja bloqueada pelo nosso planeta é filtrada por uma fatia grossa da atmosfera da Terra em seu caminho para a superfície lunar, fenômeno conhecido como dispersão de Rayleigh.

A coloração da Lua durante o eclipse depende da quantidade de partículas na atmosfera terrestre, como poeira vulcânica, poluição e outras impurezas. Quanto mais partículas houver, mais escura e avermelhada será a Lua durante a totalidade.

Durante um eclipse lunar total, a Lua fica avermelhada pela luz solar filtrada pela atmosfera da Terra | Crédito: NASA

Quando e onde o Eclipse será visível?

O eclipse lunar total ocorrerá entre a noite de 13 e a madrugada de 14 de março de 2025. A visibilidade do evento dependerá da sua localização geográfica:

Brasil e América do Sul: O eclipse será totalmente visível, proporcionando um espetáculo completo da Lua de Sangue.

América do Norte: Observadores terão uma visão completa do evento.

Europa Ocidental e África Ocidental: O eclipse será visível durante o nascer da Lua, oferecendo uma visão parcial do fenômeno.

Austrália e partes da Ásia: Observadores dessas regiões poderão ver o eclipse enquanto a Lua estiver se pondo, com visibilidade parcial.

No entanto, quem estiver em Brasília, no Amazonas, em Pernambuco, no Rio de Janeiro e em Salvador tem mais chances de ver o fenômeno completo, porque neste locais o eclipse será totalmente visível. Isso, claro, se as condições climáticas permitirem.

Aproveite! Afinal, não é sempre que temos essa oportunidade. A última vez que tivemos um eclipse lunar total visível no Brasil foi em 15 de maio de 2022.

Horário do Eclipse da Lua de Sangue no Brasil

No Brasil, o eclipse será parcialmente visível e ocorrerá nas primeiras horas do dia 14 de março. Então, se você quiser saber o cronograma completo com cada fase, veja a seguir considerando o Horário de Brasília:

00:57: Início do eclipse penumbral.

02:09: Início do eclipse parcial (Lua começa a ficar vermelha).

03:26: Início do eclipse total (Lua completamente vermelha).

03:59: Eclipse máximo.

04:31: Fim do eclipse total.

05:47: Fim do eclipse parcial.

07:00: Término do eclipse penumbral

Para horários específicos em sua localização, consulte fontes oficiais como o Time and Date.

Como observar o Eclipse da Lua de Sangue

Para uma experiência ideal de observação, siga estas dicas:

Escolha um local com pouca poluição luminosa: Áreas afastadas das luzes urbanas, como campos ou montanhas, oferecem uma visão mais nítida da Lua.

Verifique a previsão do tempo: Céus claros são essenciais para uma boa observação. Aplicativos de meteorologia podem ajudar a planejar melhor a experiência.

Não precisa de equipamentos especiais: Diferente de um eclipse solar, o eclipse lunar pode ser observado a olho nu com segurança. No entanto, o uso de binóculos ou telescópios pode enriquecer a experiência, proporcionando detalhes mais nítidos da superfície lunar.

Registre o momento: Se quiser fotografar o evento, utilize uma câmera com zoom óptico ou um smartphone acoplado a um telescópio. Ajustar a exposição pode ajudar a capturar melhor a tonalidade avermelhada da Lua.

Oportunidades para ver o eclipse

Observação da Lua de Sangue em Belo Horizonte (MG): professores e pesquisadores da UFMG e de outras universidades e institutos de pesquisa de Minas Gerais vão disponibilizar, de forma gratuita, 20 telescópios e um planetário inflável, além de explicações, a partir das 23h do dia 13/03 na Esplanada do Estádio Mineirão. Interessados em participar da observação devem emitir os ingressos gratuitos on-line.

Curiosidades sobre o Eclipse da Lua de Sangue

Duração da totalidade: A fase total deste eclipse durará aproximadamente 66 minutos, tempo suficiente para apreciar e registrar o fenômeno.

Lua de Sangue e sua relação com a atmosfera terrestre: A tonalidade do eclipse pode variar conforme a quantidade de partículas suspensas na atmosfera, como poeira de erupções vulcânicas ou poluição.

O mito da Lua de Sangue: Algumas culturas associam a Lua avermelhada a presságios ou eventos sobrenaturais. No entanto, trata-se apenas de um fenômeno natural explicado pela ciência.

Eclipses lunares são comuns, mas nem todos são totais: Um eclipse lunar total ocorre, em média, uma ou duas vezes por ano, mas a visibilidade varia conforme a localização geográfica.

O Eclipse da Lua de Sangue na Astrologia

Além de um belíssimo espetáculo, o Eclipse da Lua de Sangue tem uma grande importância astrológica.

Como a Lua rege as emoções e o inconsciente, esse evento pode intensificar sentimentos e trazer à tona questões que precisam ser resolvidas.

No caso do eclipse de 14 de março de 2025, ele ocorrerá no grau 23º56 do signo de Virgem, por isso temas envolvendo organização, saúde mental e física, rotina e trabalho podem ganhar destaque.

Mas cada um de nós vai sentir o eclipse em uma área específica da vida. A maneira mais fácil, rápida e gratuita de saber qual é pela Calculadora de Eclipse do Personare. É só seguir o passo a passo:

Caso não tenha cadastro, basta preencher seus dados de nascimento

Se já tiver, certifique-se de fazer o seu login no site

Assim, você vai abrir o seu Mapa do Céu já com o resultado da Calculadora de Eclipse em destaque

No exemplo abaixo, perceba que a pessoa viverá o eclipse de 14/03 na Casa 5.