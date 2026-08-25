Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • HZ
  • Astrologia
  • Dos grandes gestos aos cuidados discretos: veja como cada signo demonstra que está apaixonado
Astrologia

Dos grandes gestos aos cuidados discretos: veja como cada signo demonstra que está apaixonado

Enquanto alguns nativos apostam em grandes declarações, outros revelam os sentimentos por meio do cuidado, da presença e da atenção aos detalhes
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 25 de Agosto de 2026 às 14:55

A forma de demonstrar paixão pode variar de acordo com cada signo (Imagem: Miljan Zivkovic | Shutterstock)
A forma de demonstrar paixão pode variar de acordo com cada signo Crédito: Imagem: Miljan Zivkovic | Shutterstock

Nem todas as pessoas dizem “eu te amo” para demonstrar que estão apaixonadas. Muitas vezes, os sentimentos aparecem nos pequenos gestos do dia a dia. Para a astrologia, essa questão pode estar relacionada às características de cada signo. Enquanto alguns ficam mais carinhosos e presentes, outros são mais discretos e atento aos detalhes. A seguir, descubra como cada nativo manifesta sua paixão!

Áries

O ariano não costuma economizar energia para conquistar a pessoa desejada (Imagem: fancykeith | Shutterstock)
O ariano não costuma economizar energia para conquistar a pessoa desejada Crédito: Imagem: fancykeith | Shutterstock

Quando está apaixonado, Áries dificilmente consegue ficar parado. O signo tende a procurar a pessoa, criar oportunidades para encontrá-la e deixar claro que existe interesse. Também pode ficar mais competitivo, buscando conquistar a atenção do outro e mostrar suas melhores qualidades. Em geral, o ariano não costuma economizar energia para fazer a relação acontecer.

Touro

O taurino demonstra o amor por meio do cuidado e da presença (Imagem: fancykeith | Shutterstock)
O taurino demonstra o amor por meio do cuidado e da presença Crédito: Imagem: fancykeith | Shutterstock

O signo de Touro demonstra paixão por meio da presença e do cuidado. Quando está realmente envolvido, inclui a pessoa em sua rotina, criando momentos confortáveis e demonstrando carinho por meio de atitudes práticas. Pode querer preparar algo especial, oferecer ajuda ou simplesmente estar por perto. Para o taurino, paixão também significa construir segurança, confirmando que aquela pessoa pode contar com ele.

Gêmeos

Quando está apaixonado, o geminiano investe na comunicação (Imagem: fancykeith | Shutterstock)
Quando está apaixonado, o geminiano investe na comunicação Crédito: Imagem: fancykeith | Shutterstock

Quando se apaixona, Gêmeos quer conversar sobre tudo . A pessoa passa a receber mensagens, comentários, brincadeiras e histórias que parecem não ter fim. O geminiano quer conhecer melhor o outro e, principalmente, descobrir se existe conexão mental. Se ele começar a compartilhar detalhes do cotidiano, mandar coisas que lembram você e procurar assunto mesmo sem ter um motivo específico, pode ser um forte sinal de interesse.

Câncer

O canceriano demonstra amor por meio do cuidado e de atitudes práticas na rotina (Imagem: fancykeith | Shutterstock)
O canceriano demonstra amor por meio do cuidado e de atitudes práticas na rotina Crédito: Imagem: fancykeith | Shutterstock

Câncer demonstra que está apaixonado por meio do cuidado. Ele pergunta se você chegou bem, lembra de detalhes que você contou e procura saber como foi seu dia. Aos poucos, também começa a abrir espaço em sua vida emocional e no ambiente familiar. Quando o canceriano realmente gosta, quer criar intimidade e uma sensação de pertencimento. É como se dissesse, por meio das atitudes: “quero cuidar de você”.

Leão

O leonino tende a ser generoso e protetor com quem ama (Imagem: fancykeith | Shutterstock)
O leonino tende a ser generoso e protetor com quem ama Crédito: Imagem: fancykeith | Shutterstock

Leão gosta de impressionar e enaltecer quem ama. Pode fazer elogios, preparar surpresas e demonstrar o quanto o(a) parceiro(a) é especial. O leonino também tende a ficar mais generoso e protetor . Para ele, gostar de alguém é também sentir orgulho de ter aquela pessoa ao lado. 

Virgem

A paixão do virginiano pode ser vista por meio de suas atitudes detalhistas e atenciosas (Imagem: fancykeith | Shutterstock)
A paixão do virginiano pode ser vista por meio de suas atitudes detalhistas e atenciosas Crédito: Imagem: fancykeith | Shutterstock

Virgem pode não ser o signo mais aberto quando o assunto são declarações de amor, mas seus sentimentos costumam aparecer nos detalhes. Quando está apaixonado, o virginiano presta atenção às necessidades da outra pessoa, oferece ajuda para resolver problemas e se lembra de coisas que poderiam passar despercebidas. Para esse nativo, o carinho se revela principalmente por meio de atitudes. Se ele busca maneiras práticas de facilitar a vida de quem gosta, pode estar mais envolvido do que deixa transparecer.

Libra

O libriano busca agradar a pessoa amada por meio de gestos românticos e elogios (Imagem: fancykeith | Shutterstock)
O libriano busca agradar a pessoa amada por meio de gestos românticos e elogios Crédito: Imagem: fancykeith | Shutterstock

Quando está apaixonado, Libra tende a demonstrar o interesse buscando agradar e criar harmonia na relação. O libriano poderá ficar mais disponível, escolher as palavras com cuidado e demonstrar vontade de passar mais tempo ao lado da pessoa amada. Também tende a demonstrar carinho por meio de elogios, mensagens e gestos românticos . Quando realmente gosta, começa a pensar na relação como uma parceria, considerando a pessoa em suas decisões e planos.

Escorpião

A intensidade do escorpiano aumenta quando está apaixonado (Imagem: fancykeith | Shutterstock)
A intensidade do escorpiano aumenta quando está apaixonado Crédito: Imagem: fancykeith | Shutterstock

Quando Escorpião se apaixona, a intensidade aumenta. O signo passa a observar mais, querer conhecer profundamente a pessoa e buscar uma conexão que vá além da atração física. Pode demonstrar ciúme ou uma necessidade maior de segurança emocional, principalmente se ainda têm dúvidas sobre onde está pisando. Mas, quando confia, entrega uma lealdade e uma profundidade difíceis de ignorar.

Sagitário

Quando está apaixonado, o sagitariano pode convidar a pessoa amada para viagens, passeios e programas inesperados (Imagem: fancykeith | Shutterstock)
Quando está apaixonado, o sagitariano pode convidar a pessoa amada para viagens, passeios e programas inesperados Crédito: Imagem: fancykeith | Shutterstock

Quando está apaixonado, Sagitário tende a querer compartilhar experiências com a pessoa amada. Pode convidar a pessoa para viagens , passeios, aventuras e programas inesperados. O signo demonstra interesse ao incluir o outro em seus planos e apresentar seu mundo.  Mesmo valorizando a liberdade e a independência, o sagitariano buscará maneiras de conciliar seu espaço com a construção do relacionamento.

Capricórnio

Em vez de grandes declarações, o capricorniano prefere demonstrar o amor por meio da constância (Imagem: fancykeith | Shutterstock)
Em vez de grandes declarações, o capricorniano prefere demonstrar o amor por meio da constância Crédito: Imagem: fancykeith | Shutterstock

A paixão de Capricórnio pode ser vista por meio da constância. Em vez de grandes declarações, prefere mostrar que está presente e que leva a relação a sério. Pode começar a fazer planos mais concretos, apresentar a pessoa para familiares e pensar em como construir algo duradouro. Quando o capricorniano começa a incluir alguém em seus projetos, é um dos sinais mais claros de que o sentimento ganhou importância.

Aquário

Antes de se entregar a um relacionamento, o aquariano prefere estabelecer uma amizade verdadeira com a pessoa amada (Imagem: fancykeith | Shutterstock)
Antes de se entregar a um relacionamento, o aquariano prefere estabelecer uma amizade verdadeira com a pessoa amada Crédito: Imagem: fancykeith | Shutterstock

No começo, Aquário demonstra a paixão de um jeito discreto. Procura estabelecer uma conexão mental e uma amizade verdadeira . Depois, passa a compartilhar ideias, planos, interesses e aspectos da própria vida que costuma manter em segredo. Quando realmente gosta, o aquariano encontra maneiras de incluir a pessoa em seu universo e respeita sua individualidade. Para ele, amar também é admirar quem o outro é.

Peixes

O pisciano costuma agir de forma romântica, sensível e atenciosa (Imagem: fancykeith | Shutterstock)
O pisciano costuma agir de forma romântica, sensível e atenciosa Crédito: Imagem: fancykeith | Shutterstock

Quando apaixonado, Peixes mergulha no sentimento. Fica mais romântico, atencioso e sensível aos detalhes. Pode mandar mensagens carinhosas, criar momentos especiais e demonstrar uma preocupação genuína com o bem-estar da pessoa. O pisciano também tende a imaginar possibilidades para o futuro e criar uma conexão emocional profunda. Ele faz questão de demonstrar que aquela relação tem um significado especial.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Toner pads: entenda o que é e como usar o produto que virou tendência no skincare 
Imagem de destaque
Bouvier des Flandres: esse cão gigante e inteligente é o companheiro ideal para sua família
Megaigreja para 12 mil pessoas com fragrância exclusiva no ES: compare o complexo religioso com outros grandes templos do Brasil
Megaigreja no ES: compare o espaço com outros grandes templos do Brasil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados