Dos grandes gestos aos cuidados discretos: veja como cada signo demonstra que está apaixonado

Virgem pode não ser o signo mais aberto quando o assunto são declarações de amor, mas seus sentimentos costumam aparecer nos detalhes. Quando está apaixonado, o virginiano presta atenção às necessidades da outra pessoa, oferece ajuda para resolver problemas e se lembra de coisas que poderiam passar despercebidas. Para esse nativo, o carinho se revela principalmente por meio de atitudes. Se ele busca maneiras práticas de facilitar a vida de quem gosta, pode estar mais envolvido do que deixa transparecer.