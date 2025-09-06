Horóscopo

Dia do Sexo: 10 curiosidades sobre sexo que vão te surpreender

Descubra curiosidades sobre sexo que quase ninguém sabe: informações reais sobre prazer, corpo e conexão consigo

Publicado em 6 de setembro de 2025 às 11:28

Você já ouviu falar que o cheiro da outra pessoa pode ficar em você por muito tempo depois do sexo? Ou que é possível sentir pelo olfato quando a química não bate? E sabia que nem só mulheres fingem orgasmo? Essas são algumas das curiosidades sobre sexo que quero compartilhar com você.

Afinal, conhecer melhor o próprio corpo e entender os bastidores da sexualidade é o caminho para viver relações mais prazerosas, conscientes e saudáveis.

10 curiosidades sobre sexo

A seguir, veja as curiosidades sobre sexo:

1. Sexo é mais do que fluidos: trocamos energia

Além do contato físico, também há uma troca energética com quem nos relacionamos. Muitas vezes, passamos a carregar trejeitos, hábitos e até o cheiro da outra pessoa por muito tempo depois de nos fundirmos fisicamente.

2. Microbiota íntima: um universo dentro de cada um

Cada pessoa carrega cerca de 300 tipos diferentes de bactérias na microbiota íntima – e as mulheres costumam ter mais que os homens.

Entre elas, estão as mais comuns e necessárias para a saúde, como lactobacilos, Candida em equilíbrio e bifidobactérias, mas cada corpo também tem microrganismos únicos.

Ao trocarmos fluidos, levamos esse “universo bacteriano” para dentro do corpo. Isso pode fortalecer a imunidade, mas também alterar o pH, causar infecções ou até mudar de forma definitiva o nosso cheiro natural.

Eu mesma percebi essa mudança quando perdi a virgindade: meu cheiro mudou para sempre. Mais tarde, quando tive um novo namorado, percebi a alteração no mesmo dia — mesmo usando preservativo.

Depois, como fisioterapeuta ginecológica e especialista em sexualidade, entendi a coerência disso. Recebi também mensagens de seguidoras que notaram a mesma mudança.

3. O poder dos feromônios na atração sexual

Já percebeu que às vezes você gosta até do cheiro de suor ou hálito de alguém? Isso acontece porque nossos receptores olfativos captam os feromônios, substâncias químicas ligadas à atração.

Se eles combinam, a química acontece; se não, dificilmente haverá desejo. Essa é a forma da natureza garantir a diversidade genética: o que falta em você, pode estar no outro — e vice-versa.

4. Homens também fingem orgasmo

Muito se fala sobre mulheres fingirem prazer, mas nos atendimentos clínicos, muitos homens também relatam que fingem orgasmo.

E como isso acontece? Simples: se o pênis está dentro da vagina, ele pode dizer que chegou lá, e a parceira pode acreditar que apenas não percebeu. O uso do preservativo facilita ainda mais, já que raramente alguém para para conferir.

5. Vontade de fazer xixi ou… squirt?

Aquela sensação de vontade de urinar durante a relação pode ser, na verdade, o squirt — o jato feminino semelhante à ejaculação masculina.

Inibir essa sensação é como segurar um orgasmo. Por isso, relaxe: molhe a cama e seja feliz — depois é só trocar os lençóis.

6. Quando você não sente a penetração

Se o pênis entra e você mal percebe, isso pode ser sinal de fraqueza muscular da região pélvica. Mas há solução: a ginástica íntima fortalece os músculos e devolve a sensibilidade.

7. Candidíase recorrente não significa que foi embora

Quando a candidíase “vai e volta”, na verdade ela nunca foi embora de verdade. O que acontece é que os sintomas ficam assintomáticos por um período, enquanto o sistema imune segura a batalha.

8. Candidíase não está só na vagina

A Candida pode se espalhar pelo sangue, especialmente quando o corpo está mais ácido — e o açúcar é um dos principais fatores de acidificação.

Além disso, ela pode estar no intestino, dificultando o tratamento e aumentando a chance de reincidência.

9. A relação entre candidíase e parasitas

O protocolo natural indicado por ela inclui tintura de nogueira negra, absinto e cravinho — facilmente encontrados em farmácias de manipulação. O ideal é iniciar na Lua Nova, quando os parasitas estão depositando ovos.

10. Orgasmo na academia? Sim, existe!

Alguns exercícios físicos, pelo tipo de movimento, podem desencadear orgasmo. Esse fenômeno é chamado de coreorgasmo.

Convenhamos: é um “problema” que ninguém se importa em ter.

Conclusão

O sexo não é apenas técnica, penetração ou desempenho. Ele envolve energia, corpo, saúde, prazer e até ciência. Quanto mais entendemos sobre nossa sexualidade, mais consciência e liberdade temos para vivê-la.

Essas 10 curiosidades sobre sexo são só o começo de uma jornada de autoconhecimento. Que tal aproveitar o Dia do Sexo para experimentar algo novo, conversar sobre desejos ou simplesmente se reconectar com você mesma(o)?

Lembre-se: sexo é vida, prazer e liberdade — e conhecer sobre ele é se conhecer também.

Roberta StruzaniEspecialista em Sexualidade e Ginecologia Natural. Pioneira no estudo de Ginástica Íntima e Reconsagração do Ventre no Brasil, contribuiu para a formação de diversas terapeutas e desenvolveu um trabalho personalizado que traz benefícios para a saúde da mulher, do físico ao [email protected]

