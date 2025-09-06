Dia do Sexo: 10 curiosidades sobre sexo que vão te surpreender

Publicado em 6 de setembro de 2025 às 11:28
Você já ouviu falar que o cheiro da outra pessoa pode ficar em você por muito tempo depois do sexo? Ou que é possível sentir pelo olfato quando a química não bate? E sabia que nem só mulheres fingem orgasmo? Essas são algumas das curiosidades sobre sexo que quero compartilhar com você.
Aproveitando o Dia do Sexo — celebrado em 6 de setembro, a famosa data 6/9 —, quero mostrar que, mais do que apenas fatos curiosos, essas são informações importantes para levar em conta antes de ir para a cama com alguém.
Afinal, conhecer melhor o próprio corpo e entender os bastidores da sexualidade é o caminho para viver relações mais prazerosas, conscientes e saudáveis.
A seguir, veja as curiosidades sobre sexo:
Além do contato físico, também há uma troca energética com quem nos relacionamos. Muitas vezes, passamos a carregar trejeitos, hábitos e até o cheiro da outra pessoa por muito tempo depois de nos fundirmos fisicamente.
Cada pessoa carrega cerca de 300 tipos diferentes de bactérias na microbiota íntima – e as mulheres costumam ter mais que os homens.
Entre elas, estão as mais comuns e necessárias para a saúde, como lactobacilos, Candida em equilíbrio e bifidobactérias, mas cada corpo também tem microrganismos únicos.
Ao trocarmos fluidos, levamos esse “universo bacteriano” para dentro do corpo. Isso pode fortalecer a imunidade, mas também alterar o pH, causar infecções ou até mudar de forma definitiva o nosso cheiro natural.
Eu mesma percebi essa mudança quando perdi a virgindade: meu cheiro mudou para sempre. Mais tarde, quando tive um novo namorado, percebi a alteração no mesmo dia — mesmo usando preservativo.
Depois, como fisioterapeuta ginecológica e especialista em sexualidade, entendi a coerência disso. Recebi também mensagens de seguidoras que notaram a mesma mudança.
Já percebeu que às vezes você gosta até do cheiro de suor ou hálito de alguém? Isso acontece porque nossos receptores olfativos captam os feromônios, substâncias químicas ligadas à atração.
Se eles combinam, a química acontece; se não, dificilmente haverá desejo. Essa é a forma da natureza garantir a diversidade genética: o que falta em você, pode estar no outro — e vice-versa.
Muito se fala sobre mulheres fingirem prazer, mas nos atendimentos clínicos, muitos homens também relatam que fingem orgasmo.
E como isso acontece? Simples: se o pênis está dentro da vagina, ele pode dizer que chegou lá, e a parceira pode acreditar que apenas não percebeu. O uso do preservativo facilita ainda mais, já que raramente alguém para para conferir.
Aquela sensação de vontade de urinar durante a relação pode ser, na verdade, o squirt — o jato feminino semelhante à ejaculação masculina.
Inibir essa sensação é como segurar um orgasmo. Por isso, relaxe: molhe a cama e seja feliz — depois é só trocar os lençóis.
Se o pênis entra e você mal percebe, isso pode ser sinal de fraqueza muscular da região pélvica. Mas há solução: a ginástica íntima fortalece os músculos e devolve a sensibilidade.
? No Personare, você encontra esse curso dentro do Clube Personare. Aproveite para se inscrever e resgatar a vitalidade do seu corpo íntimo.
Quando a candidíase “vai e volta”, na verdade ela nunca foi embora de verdade. O que acontece é que os sintomas ficam assintomáticos por um período, enquanto o sistema imune segura a batalha.
A Candida pode se espalhar pelo sangue, especialmente quando o corpo está mais ácido — e o açúcar é um dos principais fatores de acidificação.
Além disso, ela pode estar no intestino, dificultando o tratamento e aumentando a chance de reincidência.
Quem sofre com candidíase recorrente pode também estar com parasitas. Segundo a pesquisadora Dra. Hulda Clark, que dedicou a vida ao estudo dos parasitas e ganhou o Prêmio Nobel de Medicina, alguns deles são tão resistentes que o tratamento convencional não basta.
O protocolo natural indicado por ela inclui tintura de nogueira negra, absinto e cravinho — facilmente encontrados em farmácias de manipulação. O ideal é iniciar na Lua Nova, quando os parasitas estão depositando ovos.
Alguns exercícios físicos, pelo tipo de movimento, podem desencadear orgasmo. Esse fenômeno é chamado de coreorgasmo.
Convenhamos: é um “problema” que ninguém se importa em ter.
O sexo não é apenas técnica, penetração ou desempenho. Ele envolve energia, corpo, saúde, prazer e até ciência. Quanto mais entendemos sobre nossa sexualidade, mais consciência e liberdade temos para vivê-la.
Essas 10 curiosidades sobre sexo são só o começo de uma jornada de autoconhecimento. Que tal aproveitar o Dia do Sexo para experimentar algo novo, conversar sobre desejos ou simplesmente se reconectar com você mesma(o)?
Lembre-se: sexo é vida, prazer e liberdade — e conhecer sobre ele é se conhecer também.
Roberta StruzaniEspecialista em Sexualidade e Ginecologia Natural. Pioneira no estudo de Ginástica Íntima e Reconsagração do Ventre no Brasil, contribuiu para a formação de diversas terapeutas e desenvolveu um trabalho personalizado que traz benefícios para a saúde da mulher, do físico ao emocional.
