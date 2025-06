Astrologia

Descubra como calcular o seu número da sorte

Consultora esotérica explica o significado de acordo com a numerologia

Publicado em 17 de junho de 2025 às 16:04

A numerologia pode ser o primeiro passo para atrair mais oportunidades para a vida Crédito: Imagem: james benjamin | Shutterstock

Quem nunca desejou contar com a sorte para realizar um desejo? Ao redor do mundo, diversos objetos e símbolos são considerados capazes de atrair fortuna e prosperidade, como o trevo-de-quatro-folhas e os talismãs. Além desses amuletos, a numerologia também se destaca como uma poderosa ferramenta para atrair sorte e abundância à sua vida. >

Babalu, consultora esotérica da iQuilibrio, comenta quea numerologia se trata de um elemento que nunca vai ser inalterado. “Com cálculos simples, é possível chegar a um número de sorte único. É como criar ou descobrir a própria sorte. Os cálculos da numerologia são capazes de revelar um número que você sempre carregará como amuleto e ele lhe será muito útil”, explica. >

A especialista ainda pontua que há um bom número para quase todas as coisas. “Há numerologia para sua moradia , para seu carro, número da sorte e até aniversário, tudo é questão de ser analisado, pois os números nos influenciam em todas as áreas da nossa vida. Com uma boa análise, você descobre seu número de sorte e outros caminhos também”, diz. >

Como calcular o número da sorte?

Para calcular seu número da sorte, geralmente é somado os dígitos da sua data de nascimento até chegar a um único dígito. Veja como fazer: >

>

Exemplo 1: 06 de novembro de 1985 >

0+6 (dia do nascimento) + 1+1 (mês do nascimento) + 1+9+8+5 (ano do nascimento) = 31, então 3+1 = 4. O seu número da sorte é o 4. >

Significado de cada número na numerologia

A seguir, a consultora esotérica Babalu explica o que representa cada número. Confira! >

Número 1

O número 1 é ligado à liderança e à força inovadora Crédito: Imagem: wacomka | Shutterstock

Na numerologia, o número 1 está fortemente ligado às capacidades mentais e à força criativa. Ele representa a energia dos inícios, impulsionando a ação, a liderança e a inovação. Associado à realização e ao pioneirismo, esse número inspira coragem para dar o primeiro passo e trilhar caminhos próprios. >

Número 2

O número 2 representa a harmonia e o equilíbrio Crédito: Imagem: wacomka | Shutterstock

Representando o yin-yang, o número 2 simboliza a dualidade, a harmonia e o equilíbrio. Quem é influenciado por esse número costuma ser sensível, intuitivo e atento às necessidades do outro. Enquanto o número 1 está ligado à individualidade e à liderança, as pessoas que têm o número 2 valorizam a cooperação e tendem a buscar conexões constantes, sentindo-se melhor quando estão acompanhadas. >

O yin-yang, o número 2 é o da dualidade, harmonia e equilíbrio. A pessoa que o tem costuma ser sensível e carregada de intuição . Enquanto costumamos associar o número 1 à individualidade, as pessoas com 2 são cooperativas e precisam sempre estar com alguém. >

Número 3

O número 3 é visto como união entre mente, corpo e espírito Crédito: Imagem: wacomka | Shutterstock

O número 3 na numerologia é visto como a união entre mente, corpo e espírito. Essas pessoas devem aceitar sua criatividade e não ter medo de se expressar. A sorte se manifestará neste lado. >

Número 4

O número 4 é ligado ao pensamento prático Crédito: Imagem: wacomka | Shutterstock

Na numerologia, o número 4 representa uma personalidade prática e voltada para o mundo material. Essa característica se manifesta tanto na vida pessoal quanto na esfera profissional. Pouco afeita a valores subjetivos, a pessoa regida por esse número costuma trazer os sonhadores de volta à realidade. Com foco nas questões concretas da vida, tende a investir em bens duráveis, como imóveis, por enxergar nisso uma forma de garantir estabilidade e segurança. >

Número 5

O número 5 é ligado ao entusiasmo Crédito: Imagem: wacomka | Shutterstock

Na numerologia, o número 5 está associado à liberdade, à curiosidade e ao desejo constante de mudança. Isso não significa, naturalmente, que quem é regido por esse número seja irresponsável — mas é importante ter cautela para que o entusiasmo por novidades não se transforme em impulsividade ou ansiedade. O dinamismo é uma qualidade marcante, desde que acompanhado de propósito e equilíbrio. >

Número 6

O número 6 está relacionado ao destino e à estabilidade Crédito: Imagem: wacomka | Shutterstock

O número 6 está relacionado à noção de destino e de estabilidade. Ele está presente na estrela de Davi — que tem 6 pontas — e em diversos mitos e religiões. Ora aparece para indicar sorte, ora para indicar azar. Em algumas culturas, a repetição é um bom presságio, por ser um número sagrado. Já em algumas passagens bíblicas, repetido 3 vezes, se relaciona à besta. >

O número 7 é ligado ao conhecimento e à espiritualidade Crédito: Imagem: wacomka | Shutterstock

Número 7

Na numerologia, o número 7 é considerado o mais místico e ligado ao conhecimento e à espiritualidade . Associado à busca pela perfeição, ele aparece em mitos, rituais e diversas tradições religiosas. Por sua conexão com a magia e o universo simbólico, também está presente em ciclos naturais importantes: sete dias da semana, sete fases lunares, sete cores do arco-íris, sete notas musicais e até o ciclo menstrual. Assim, o número 7 representa não apenas sabedoria e introspecção, mas também os mistérios da vida e da natureza. >

Número 8

O número 8 está ligado ao equilíbrio e à justiça Crédito: Imagem: wacomka | Shutterstock

O 8 na numerologia está ligado ao equilíbrio e à justiça. Ele é um número de mediação, visto que tem valor entre círculo e quadrado, Céu e Terra, o que confere a ele uma posição intermediária no mundo. É comum ser lembrado junto ao infinito, cujo símbolo é o 8 deitado. Devido a esse simbolismo, ele representa o ilimitado, o fluxo sem início ou fim. Cabe lembrar que essa característica o associa à inexistência de nascimento e de morte e, assim, o envolve nas dualidades físico/espiritual e terreno/divino. >

Número 9

O número 9 simboliza o início e o final de ciclos Crédito: Imagem: wacomka | Shutterstock

O significado do número 9 simboliza o final de um ciclo e o começo de outro. Também representa a realização total do homem, incluindo todas as aspirações e os desejos atendidos. É ele que corresponde o sinal do fim da estrada, sendo o guardião do último portão que nos oferece a tão esperada “boas-vindas” ao mundo espiritual. >

Por Alice Veloso >