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Horóscopo

Descubra a cor de cada signo para 2024

Você pode usar a cor do seu signo no look da virada, mas também ao longo do ano para colher seus benefícios
Personare

Personare

Publicado em 09 de Dezembro de 2023 às 15:03

Descubra a cor de cada signo para o Ano Novo 2024
Cor escolhida pode ser usada em roupas e acessórios Crédito: Personare
O ano de 2024 promete ser intenso segundo a Astrologia, apresentando desafios e oportunidades diferentes para cada signo do zodíaco. Para te ajudar a lidar com os obstáculos e fazer desse um ano incrível, te indicamos a cor de cada signo para o ano novo.
Com base nas previsões para os signos em 2024 (que você pode ler completas aqui), analisamos os desafios que cada um poderá enfrentar. Assim, indicamos uma cor que pode contribuir positivamente para lidar com esses desafios.
Você pode usar a cor do seu signo no look da virada de ano, mas também pode abusar dela ao longo de 2024 também. Pode ser em peças de roupa, maquiagem, acessórios, esmalte e roupa íntima. Você que escolhe!

Cor de cada signo para o ano novo 

Como as previsões astrológicas são pensadas para signo solar e Ascendente, o ideal é que você encontre na lista a seguir essas duas pedras. Se você ainda não sabe, confira os signos aqui no Mapa Astral gratuito.
Áries:
Áries em 2024 poderá enfrentar desafios significativos relacionados à saúde em 2024, especialmente com questões que podem ser exacerbadas durante eclipses. Dar atenção à adoção de hábitos saudáveis e cuidados preventivos será crucial para superar possíveis problemas.
A cor que pode ajudar Áries em 2024 é a verde, trazendo serenidade, calma e fortalecimento do sistema imunológico. Portanto, abuse do verde durante o ano!
Touro:
Pessoas de Touro em 2024 podem se deparar com desafios emocionais e transformações profundas em relacionamentos, incluindo questões financeiras podem surgir. A necessidade de reestruturação nas relações será evidente.
Por isso, a cor para o signo no Ano Novo 2024 é o laranja, auxiliando no enfrentamento de desafios e mudanças que possam afetar a estrutura e a segurança tão valorizadas por taurinas e taurinos.
Gêmeos:
Gêmeos em 2024 poderá enfrentar o desafio de manter o foco e evitar dispersão de energia ao longo de 2024, especialmente com a entrada de Júpiter no signo, que pode levar à tentação de se envolver em muitos projetos e oportunidades.
Por isso, a cor para geminianas e geminianos para a virada de 2024 é a amarela, porque ela traz foco e concentração. 
Câncer:
Quem é de Câncer, em 2024, pode vivenciar desafios relacionados à especialização e a mudanças na vida doméstica e profissional, por conta de Saturno. Este planeta age sobre seu signo de maneira que pode levar você a se cobrar mais intensamente em relação ao seu papel como mentor.
A cor que pode ajudar com esse período é o violeta, que ajuda a entender melhor as transformações e mudanças que cancerianas e cancerianos devem passar ao longo do novo ano.
Leão:
Leão em 2024 pode enfrentar desafios financeiros e de poder ao longo do ano, exigindo independência e maturidade. Além disso, você pode se deparar com situações que forçarão a repensar como exerce poder sobre si e sobre as outras pessoas.
A cor para ajudar leoninas e leoninos é o azul, para trazer calma e tranquilidade para lidar com os desafios, principalmente controlando a ansiedade. 
Virgem:
Os desafios para Virgem em 2024 podem envolver pressões na saúde mental e no trabalho. Além disso, o desafio que vem com Plutão é a possibilidade de aumento de obsessões que envolvem seu ambiente de trabalho e a execução das tarefas diárias
A cor que pode ajudar a equilibrar a vida de Virgem neste ano novo é verde, trazendo serenidade, calma e equilíbrio. Use e abuse dessa cor na virada e todo o ano!
Libra:
Em 2024, Libra passará por transformações profundas na identidade e nos relacionamentos, demandando coragem e equilíbrio. Seu desafio é, portanto, examinar suas relações e decidir quais delas podem ser transformadas e quais precisam ser deixadas para trás.
As cores que podem ajudar librianas e librianos é o laranja, para ter mais coragem, e o verde, para o equilíbrio. 
Escorpião:
Escorpião em 2024 pode enfrentar desafios na saúde e na reflexão sobre a identidade, exigindo gestão do estresse. Sua intensidade natural pode levar a acumular tensões e preocupações, o que pode ser prejudicial.
A cor que pode ajudar os nativos de Escorpião é o verde, ajudando no equilíbrio da saúde e do estresse.
Sagitário:
Em 2024, Sagitário pode lidar com maior envolvimento familiar e responsabilidades financeiras, buscando crescimento e estabilidade. O desafio será manter a calma enquanto você navega pelas águas emocionais do amor e dos laços familiares.
As cores que ajudam é o verde ou o azul para trazer mais equilíbrio para lidar com desafios na família e nas finanças, pois acalmam e equilibram.
Capricórnio:
Capricórnio em 2024 pode enfrentar o desafio de equilibrar a vida familiar e a carreira, demandando disciplina e comunicação eficaz. A dedicação ao trabalho muitas vezes pode criar desequilíbrios na vida pessoal.
Nesse sentido, um dos melhores tons para ajudar nessas situações é o azul, porque facilita muito a comunicação e o diálogo, reduzindo eventuais problemas.
Aquário:
Aquário em 2024 pode ser desafiado por intensidades nas relações pessoais e na busca pela autenticidade, requerendo inovação e honestidade consigo. O trânsito de Plutão em Aquário, embora empoderador, também envolve a necessidade de mergulhar profundamente em seu próprio ser e enfrentar suas sombras.
As cores que podem ajudar aquarianas e aquarianos são verde e rosa, pois ambas vão ajudar a trabalhar as relações com tranquilidade e afetividade.
Peixes:
Com Plutão atuando nas questões ocultas e inconscientes, Peixes em 2024 pode enfrentar desafios profundos, demandando intuição e enfrentamento emocional. Pode haver, ainda, autocobrança mais forte relacionada a dinheiro, relações amorosas e familiares e sua vitalidade.
Por isso, as cores que podem ajudar são violeta ou azul índigo, pois ajudam a lidar com os desafios profundos e a trabalhar a sua intuição, que será muito requisitada neste ano.
Solange Lima é terapeuta integrativa e numeróloga. Utiliza técnicas como Florais, Aromaterapia, Cromoterapia e Reiki. Realiza atendimentos online. E-mail: [email protected]

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