Descubra a cor de cada signo para 2024

O ano de 2024 promete ser intenso segundo a Astrologia, apresentando desafios e oportunidades diferentes para cada signo do zodíaco. Para te ajudar a lidar com os obstáculos e fazer desse um ano incrível, te indicamos a cor de cada signo para o ano novo.
Você pode usar a cor do seu signo no look da virada de ano, mas também pode abusar dela ao longo de 2024 também. Pode ser em peças de roupa, maquiagem, acessórios, esmalte e roupa íntima. Você que escolhe!
Cor de cada signo para o ano novo
Como as previsões astrológicas são pensadas para signo solar e Ascendente, o ideal é que você encontre na lista a seguir essas duas pedras. Se você ainda não sabe, confira os signos aqui no Mapa Astral gratuito.
Áries:
A cor que pode ajudar Áries em 2024 é a verde, trazendo serenidade, calma e fortalecimento do sistema imunológico. Portanto, abuse do verde durante o ano!
Touro:
Por isso, a cor para o signo no Ano Novo 2024 é o laranja, auxiliando no enfrentamento de desafios e mudanças que possam afetar a estrutura e a segurança tão valorizadas por taurinas e taurinos.
Gêmeos:
Por isso, a cor para geminianas e geminianos para a virada de 2024 é a amarela, porque ela traz foco e concentração.
Câncer:
A cor que pode ajudar com esse período é o violeta, que ajuda a entender melhor as transformações e mudanças que cancerianas e cancerianos devem passar ao longo do novo ano.
Leão:
A cor para ajudar leoninas e leoninos é o azul, para trazer calma e tranquilidade para lidar com os desafios, principalmente controlando a ansiedade.
Virgem:
A cor que pode ajudar a equilibrar a vida de Virgem neste ano novo é verde, trazendo serenidade, calma e equilíbrio. Use e abuse dessa cor na virada e todo o ano!
Libra:
As cores que podem ajudar librianas e librianos é o laranja, para ter mais coragem, e o verde, para o equilíbrio.
Escorpião:
A cor que pode ajudar os nativos de Escorpião é o verde, ajudando no equilíbrio da saúde e do estresse.
Sagitário:
Capricórnio:
Nesse sentido, um dos melhores tons para ajudar nessas situações é o azul, porque facilita muito a comunicação e o diálogo, reduzindo eventuais problemas.
Aquário:
Aquário em 2024 pode ser desafiado por intensidades nas relações pessoais e na busca pela autenticidade, requerendo inovação e honestidade consigo. O trânsito de Plutão em Aquário, embora empoderador, também envolve a necessidade de mergulhar profundamente em seu próprio ser e enfrentar suas sombras.
As cores que podem ajudar aquarianas e aquarianos são verde e rosa, pois ambas vão ajudar a trabalhar as relações com tranquilidade e afetividade.
Peixes:
Com Plutão atuando nas questões ocultas e inconscientes, Peixes em 2024 pode enfrentar desafios profundos, demandando intuição e enfrentamento emocional. Pode haver, ainda, autocobrança mais forte relacionada a dinheiro, relações amorosas e familiares e sua vitalidade.
Por isso, as cores que podem ajudar são violeta ou azul índigo, pois ajudam a lidar com os desafios profundos e a trabalhar a sua intuição, que será muito requisitada neste ano.
Solange Lima é terapeuta integrativa e numeróloga. Utiliza técnicas como Florais, Aromaterapia, Cromoterapia e Reiki. Realiza atendimentos online. E-mail: [email protected]