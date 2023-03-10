De soprar canela a banho: 5 dicas para atrair prosperidade

Além de soprar canela: como atrair prosperidade Crédito: Personare

É importante lembrar que prosperidade não é necessariamente financeira, afinal, a energia da abundância se manifesta em todas as áreas da vida.

A seguir, a gente reuniu um time de especialistas do Personare, de diversas áreas, para compartilhar algumas dicas de como atrair prosperidade.

Cuide do seu fogão

Cuide da manutenção para que todas as bocas e o forno – que simbolizam diferentes fontes de renda – estejam funcionando bem.

Use o seu fogão pelo menos uma vez ao dia e assim ativar a energia da prosperidade.

Se ele estiver ao lado da pia, coloque entre eles uma planta em vaso amarelo com terra, para que a energia do elemento água não apague a energia do elemento fogo.

Banho para atrair Prosperidade

A terapeuta holística Melissa Mell recomenda fazer esse banho durante o dia, antes de sair de casa ou de ir a algum lugar importante.

Ingredientes:

1,5 litros de água



7 sementes de girassol



Pétalas de 1 rosa amarela



1 ramo de manjericão fresco ou 2 colheres de sopa de manjericão seco





Como fazer:



Coloque as sementes de girassol dentro da água.



Ligue o fogo e, assim que a água ferver, desligue e acrescente os outros ingredientes.



Abafe o banho energético por 20 minutos e coe.



Dessa forma, despeje por todo o corpo mentalizando a prosperidade em sua vida.



Tenha uma pedra Pirita com você

Para se beneficiar da energia dessa pedra, a terapeuta Simone Kobayashi recomenda:

Ela vai ajudar a manter o foco nas metas, buscar as características necessárias para alcançar tais objetivos e lidar com as diferenças e adequações necessárias.

Se não for assim, a pirita será somente o “ouro-dos-tolos” (uma solução mágica que não existe).

Faça um spray com óleos essenciais

Misture 60 ml de álcool de cereais com 3 gotas de canela e 10 gotas de laranja doce dentro de um recipiente.

Borrife o spray na casa toda e em volta do seu corpo, mentalizando a energia de prosperidade e de movimento.



Borrife, ainda, na sua agenda de trabalho, para fortalecer a energia de trabalho e resultados.



Cuide da sua energia

Joanita Molina afirma que prosperidade é energia, que precisa estar ancorada nos nossos 4 corpos inferiores para se tornar um estado de espírito. Como?

Corpo espiritual: é preciso se reconectar, através do espírito, com a fonte da energia da prosperidade no universo, o que pode ser feito por meio de Meditação (confira aqui algumas dicas para meditar) e de práticas ascensionais específicas.

Corpo mental: é preciso desenvolver uma consciência sobre a prosperidade e as crenças positivas, ou seja, acreditar na prosperidade para conseguir criá-la em sua realidade. Através de conscientizações, visualizações, decretos, afirmações e ensinamentos básicos sobre o assunto, é possível ancorar essa energia no corpo mental.

Corpo emocional: é preciso desenvolver o sentimento de autoestima e merecimento da prosperidade. Um exercício simples é focar a energia da abundância no Chakra Cardíaco (localizado na altura do coração) e visualizá-lo se abrindo como se fosse um sol. Inspire e sinta esse sol quente, nutrindo e acolhendo.