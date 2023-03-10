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De soprar canela a banho: 5 dicas para atrair prosperidade

Há muitas formas de atrair prosperidade para a sua vida. Veja dicas compartilhadas por um time de especialistas do Personare
Personare

Personare

Publicado em 10 de Março de 2023 às 10:28

Além de soprar canela: como atrair prosperidade
Além de soprar canela: como atrair prosperidade Crédito: Personare
A prática de soprar canela no 1º dia de cada mês para garantir mais prosperidade é super difundida pelo seu potencial energético de atração pessoal. Mas há muitas outras formas de atrair prosperidade para a sua vida.
É importante lembrar que prosperidade não é necessariamente financeira, afinal, a energia da abundância se manifesta em todas as áreas da vida.
A seguir, a gente reuniu um time de especialistas do Personare, de diversas áreas, para compartilhar algumas dicas de como atrair prosperidade.

Cuide do seu fogão

Mesmo que você não saiba onde fica o guá da prosperidade (descubra aqui) na sua casa, você pode colocar afirmações e fazer ajustes na decoração para atrair essa energia. Entre as dicas da especialista em Feng Shui Cris Ventura, está a do fogão, que é um dos maiores símbolos de prosperidade. 
Cuide da manutenção para que todas as bocas e o forno – que simbolizam diferentes fontes de renda – estejam funcionando bem.
Use o seu fogão pelo menos uma vez ao dia e assim ativar a energia da prosperidade.
Se ele estiver ao lado da pia, coloque entre eles uma planta em vaso amarelo com terra, para que a energia do elemento água não apague a energia do elemento fogo.

Banho para atrair Prosperidade

A terapeuta holística Melissa Mell recomenda fazer esse banho durante o dia, antes de sair de casa ou de ir a algum lugar importante.
  • Ingredientes:
  • 1,5 litros de água
  • 7 sementes de girassol
  • Pétalas de 1 rosa amarela
  • 1 ramo de manjericão fresco ou 2 colheres de sopa de manjericão seco

  • Como fazer:
  • Coloque as sementes de girassol dentro da água.
  • Ligue o fogo e, assim que a água ferver, desligue e acrescente os outros ingredientes.
  • Abafe o banho energético por 20 minutos e coe.
  • Dessa forma, despeje por todo o corpo mentalizando a prosperidade em sua vida.

Tenha uma pedra Pirita com você

De cor dourada, a Pirita simboliza a junção de forças necessárias para ter prosperidade (trabalho, competência, dedicação, força de vontade, inteligência, estratégia e ação) e nos lembrar dos nossos objetivos.
Para se beneficiar da energia dessa pedra, a terapeuta Simone Kobayashi recomenda:
Coloque a Pirita na mesa de trabalho ou em local de destaque no escritório, depois de limpá-la e energizá-la (veja como aqui).
Ela vai ajudar a manter o foco nas metas, buscar as características necessárias para alcançar tais objetivos e lidar com as diferenças e adequações necessárias. 
Se não for assim, a pirita será somente o “ouro-dos-tolos” (uma solução mágica que não existe).

Faça um spray com óleos essenciais

A aromaterapeuta Solange Lima sugere o uso de um spray com óleo essencial de canela e óleo essencial de laranja doce para renovar a sua energia e atrair prosperidade. Para isso:
  • Misture 60 ml de álcool de cereais com 3 gotas de canela e 10 gotas de laranja doce dentro de um recipiente.
  • Borrife o spray na casa toda e em volta do seu corpo, mentalizando a energia de prosperidade e de movimento.
  • Borrife, ainda, na sua agenda de trabalho, para fortalecer a energia de trabalho e resultados.

Cuide da sua energia

Joanita Molina afirma que prosperidade é energia, que precisa estar ancorada nos nossos 4 corpos inferiores para se tornar um estado de espírito. Como?
  • Corpo mental: é preciso desenvolver uma consciência sobre a prosperidade e as crenças positivas, ou seja, acreditar na prosperidade para conseguir criá-la em sua realidade. Através de conscientizações, visualizações, decretos, afirmações e ensinamentos básicos sobre o assunto, é possível ancorar essa energia no corpo mental.
  • Corpo físico: é preciso mudar algumas ações e comportamentos para facilitar a passagem dessa energia no plano físico do dia a dia. Por exemplo: ao fazer qualquer pagamento, ao invés de dar o dinheiro com tristeza e apego por estar perdendo esse valor, faça isso com alegria e gratidão por essa permuta que está sendo realizada.
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