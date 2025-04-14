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Astrologia

Conheça o anjo da guarda do signo de Touro

Anael é considerado o protetor que guia e oferece segurança aos nativos
Portal Edicase

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Publicado em 14 de Abril de 2025 às 18:04

O anjo da guarda dos taurinos traz estabilidade e prosperidade para os nativos enfrentarem os momentos difíceis (Imagem: Salomi art | Shutterstock)
O anjo da guarda dos taurinos traz estabilidade e prosperidade para os nativos enfrentarem os momentos difíceis Crédito: Imagem: Salomi art | Shutterstock
Os anjos, seres espirituais de luz, envolvem as pessoas com suas energias benéficas, proporcionando proteção e orientação em diversas áreas da vida. Eles atuam como guardiões, oferecendo apoio nas relações afetivas, no trabalho e no convívio familiar. Cada signo do zodíaco possui um anjo específico, que pode ser invocado para trazer equilíbrio e força.
No caso dos nativos de Touro, o anjo protetor é Anael. Segundo Emylian Kali, consultor esotérico da iQuilibrio, esse anjo envolve os taurinos em uma aura de estabilidade, beleza e prosperidade. É um protetor que guia pelas complexidades da vida, oferecendo um refúgio de equilíbrio e segurança em meio ao caos.
Ainda segundo o consultor, a conexão entre Touro e Anael funciona como um antídoto contra a agitação cotidiana, fortalecendo relacionamentos, cultivando a beleza interior e exterior e atraindo prosperidade material — tornando-se um aliado perfeito para quem busca uma vida plena e estável.
O quartzo rosa potencializa a energia do amor e equilíbrio emocional dos taurinos (Imagem: olhovyi_photographer | Shutterstock)
O quartzo rosa potencializa a energia do amor e equilíbrio emocional dos taurinos Crédito: Imagem: olhovyi_photographer | Shutterstock

Dicas para conexão com o anjo

A seguir, Emylian Kali lista algumas práticas para aumentar a conexão com Anael, anjo guardião dos nativos de Touro. Confira!
  • Incenso: jasmim, uma fragrância que acalma e atrai a energia de Anael;
  • Cristais:quartzo rosa, pois potencializa a energia de amor e equilíbrio emocional;
  • Cores:vista-se com tons de verde-claro, pois ajudam a atrair serenidade e paz de espírito;
  • Ritual semanal:nas sextas-feiras, faça uma meditação de conexão com Anael, mentalizando sua aura te rodeando;
  • Salmos e orações:logo após a meditação, leia o Salmo 121, entoando palavras de proteção e estabilidade em sintonia com a presença acolhedora de Anael.

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