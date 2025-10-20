Confira as principais características do signo de Escorpião

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 11:37
Escorpião é o oitavo signo do zodíaco, pertencente à modalidade fixa e regido por Plutão, com Marte como corregente. No Mapa Astral, ele governa a casa 8, associada à transformação, ao renascimento e à profundidade emocional. Esse signo é marcado por intensidade, mistério e grande poder de regeneração.
Seu aroma característico é o patchouli, que reflete sua energia magnética e envolvente. Os números da sorte dos escorpianos são 7 e 9, e suas pedras de conexão espiritual são a turmalina negra, o citrino e a ametista. O elemento que representa Escorpião é a Água, símbolo de emoção, sensibilidade e intuição.
Questionadoras, otimistas, intensas e misteriosas, as pessoas do signo de Escorpião conseguem enxergar o que está no inconsciente do outro. Além disso, possuem “um olhar hipnótico e são capazes de acessar facilmente a própria sombra”, comenta a astróloga Thaís Mariano.
Os escorpianos costumam ser o centro das atenções e contagiam quem está ao redor com a forte energia que emanam. No entanto, “por trás da aparência imponente, há uma grande necessidade de controle e o medo de serem rejeitados”, analisa a especialista.
Ademais, os nativos de Escorpião são fascinados pelo mistério e pelo mundo espiritual e metafísico. Bons investigadores, também têm uma ótima capacidade de enxergar o que está oculto e perceber detalhes que outras pessoas não veem facilmente.
Apesar de levar somente o nome de um animal, o signo simboliza três seres diferentes: o Escorpião, a Serpente e a Águia, cada um deles representando uma fase evolutiva. Segundo a astróloga, o primeiro estágio, simbolizado pelo Escorpião, simboliza um padrão de comportamento autodestrutivo, desconfiado e defensivo.
O segundo estágio é representado pela Serpente. A troca de pele desse animal caracteriza a transformação. “É um estágio intermediário entre os instintos e o começo da evolução da consciência”, comenta Thaís Mariano.
Por fim, o estágio da Águia simboliza a capacidade de enxergar mais longe. Conforme a astróloga, esse animal é ágil, habilidoso, perspicaz e resistente. “Representa a capacidade de força , potência, transformação e investigação, bem como a habilidade de enxergar em si e no outro o que ninguém mais consegue ver, trazendo para a luz o que estava oculto”, acrescenta.
Thaís Mariano explica que o signo de Escorpião traz a mensagem de que as sombras precisam ser iluminadas para serem vistas e, a partir daí, acolhidas, ressignificadas e transformadas.
Assim como os demais signos do zodíaco, Escorpião também tem características que precisa desenvolver. Um grande exemplo disso é como os escorpianos lidam com as suas sombras. “O signo rege a escuridão, o inconsciente e os tabus, porém entra em grandes crises existenciais e cria crise onde não tem”, esclarece a astróloga. Por isso, precisa aprender a lidar com as próprias emoções, para não se fechar demais dentro de si.
Os escorpianos também devem desenvolver a capacidade de se desapegar. “Para lidar com tanta intensidade, é necessário harmonizar essas águas tumultuosas com terapia e muita espiritualidade consciente”, pontua Thaís Mariano.
O ar de mistério fica evidente na escorpiana, que esbanja intensidade e profundidade em tudo o que faz. Além disso, essa nativa não gosta de superficialidade. Ao se relacionar com alguém, a mulher de Escorpião espera encontrar a mesma entrega. Quando isso não ocorre, suas sombras são despertadas — o que pode torná-la vingativa.
Leal e dedicada, a escorpiana também pode se deixar levar pela possessividade, comprometendo assim os seus relacionamentos. Ademais, essa nativa é desconfiada e sempre procura algo que esteja errado. Portanto, “ela precisa estar em um ambiente em que possa liberar as suas forças”, ressalta Thaís Mariano.
Apesar de demonstrar autoconfiança, força e dureza, o escorpiano tem muita necessidade de afeto, aceitação e amor. “Por trás da máscara de fortaleza, há um ser de extrema sensibilidade que não deixa transparecer que está ferido”, relata a astróloga.
A sensibilidade desse homem pode ficar mais evidente nas relações, pois tem dificuldade em lidar com pessoas independentes. Contudo, ao mesmo tempo, respeita a força delas.
Devido à sua intensidade e dificuldade de demonstrar sentimentos, o escorpiano pode se tornar uma pessoa difícil de conviver. “Quando está magoado, consegue ferir profundamente as pessoas com que se relaciona”, afirma Thaís Mariano.
Os nativos de Escorpião são sensuais e misteriosos. “Procuram pessoas que possam entender a intensidade deles e não costumam gostar de relações superficiais”, conta Thaís Mariano. Além disso, eles tentam viver tudo de forma intensa e apaixonada . “Isso os leva a um grande desafio: a necessidade de controle, incluindo o ciúme e a possessividade. Querem controlar até o que o outro pensa e sente”, aponta a astróloga.
Os escorpianos possuem muita dificuldade em lidar com a rejeição. Logo, isso pode atrapalhar os relacionamentos. “Mas, quando se sentem seguros e correspondidos, são intensos, dedicados e se entregam de corpo e alma”, esclarece Thaís Mariano.
Esses nativos também gostam de jogos de sedução e de apimentar a relação. “Escorpião é o signo ligado ao sexo, e a sensualidade deles é erótica e profunda. Os escorpianos conquistam o outro por meio de um olhar”, conclui a astróloga.
