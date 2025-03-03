Confira a personagem de Fernanda Torres de cada signo

Ela não levou a estatueta, mas ganhou o mundo! Após Ainda Estou Aqui vencer o Oscar 2025 de Melhor Filme Internacional, Fernandinha segue sendo assunto por todo lado. Mas cá entre nós, aqui no Brasil já sabíamos do enorme talento de Fernanda Torres – por isso, vamos dizer qual personagem da atriz combina com cada signo.
Mas calma! Não estamos falando do signo solar. Aqui, o que vale é o signo Ascendente, que mostra como você se apresenta ao mundo e lida com as situações cotidianas.
Então, confira seu signo Ascendente e prepare-se para descobrir qual personagem da Fernanda Torres você é!
Ascendente no Mapa Astral
O Ascendente é um dos elementos mais importantes do seu Mapa Astral. Isso porque ele é determinado pelo signo que estava surgindo no horizonte no momento exato do seu nascimento e reflete a forma como você age, se expressa e reage aos desafios da vida.
Enquanto o Sol indica sua essência e os seus desejos mais profundos, o Ascendente revela como as outras pessoas te percebem e como você inicia novos ciclos.
Além disso, o Ascendente também age nas áreas da vida que se destacam durante os trânsitos astrológicos, funcionando como um perfeito guia para entender como os eventos externos podem impactar seu caminho.
Por isso, descobrir o seu Ascendente é fundamental para compreender melhor sua personalidade e alinhar suas escolhas com as energias que você emana para o mundo.
Como usar a Calculadora de Ascendente
Para saber tudo sobre seu Ascendente, siga este passo a passo fácil e gratuito: Acesse a Calculadora de Ascendente do Personare aqui.
Faça seu login ou insira seus dados de nascimento – é importante colocar a hora exata!
Em seguida, a calculadora fará o restante do trabalho, fornecendo uma descrição do seu signo Ascendente e como ele interage com seu signo solar.
A personagem da Fernanda Torres de cada signo
Ascendente em Áries
Vani, de Os Normais
Sua energia e impulsividade são dignas de Vani, que se joga em todas as situações com uma mistura explosiva de coragem e zero filtro. Pensou, fez. Errou? Refaz. Se deu ruim? Pelo menos tentou.
Ascendente em Touro
Áurea, de Casa de Areia
Resistente, forte e cheia de paciência, por vezes, até teimosa, a pessoa com esse Ascendente encara a vida com mais tranquilidade perante as adversidades e resiliência.
Ascendente em Gêmeos
Fátima, de Tapas & Beijos
Você está sempre no meio de uma fofoca, uma treta ou uma reviravolta amorosa? Parabéns! Seu Ascendente é Gêmeos, e você tem a alma da Fátima.
Comunicativa, cheia de histórias e com aquela energia de quem nunca nega uma boa conversa – mesmo que seja só para reclamar.
Ascendente em Câncer
Maria Teresa, de Filhos da Pátria
Igualzinho à Maria Teresa, que só quer que tudo fique bem, mesmo que tenha que dar um jeitinho meio torto para isso. Afinal, o que importa é proteger os seus – ah, soltar umas lágrimas no processo faz parte.
Ascendente em Leão
Cris, de As Cariocas (episódio A Invejosa de Ipanema)
Não passa despercebida, tem um brilho próprio e, claro, sabe o impacto que causa quando chega num lugar. Modéstia? Não trabalhamos.
Ascendente em Virgem
Marina, de Saneamento Básico, o Filme
Alguém tem que organizar essa bagunça, e esse alguém é você, Ascendente em Virgem.
Marina, que planeja um filme só para conseguir saneamento para sua comunidade, é a prova de que Virgem não só encontra soluções criativas, como ainda faz uma planilha para garantir que tudo saia como o esperado.
Ascendente em Libra
Ela, de Eu Sei que Vou Te Amar
Libra ama um romance, ama um dilema emocional e ama equilibrar as coisas (ou pelo menos tentar).
A personagem Ela (como é chamada) passa o filme inteiro discutindo uma relação – típico Ascendente em Libra, que não aguenta ver um conflito sem querer consertar. Mas consertar com muito charme, claro.
Ascendente em Escorpião
Dora, de Luna Caliente
Se mistério fosse um signo, seria esse. O Ascendente em Escorpião tem aquele olhar penetrante que já sabe “o que você fez no verão passado” e, igual à Dora, é pura intensidade.
As pessoas acham que você é fechado, mas na verdade você só está analisando tudo. E, claro, dominando o ambiente. Na surdina.
Ascendente em Sagitário
Inocência, de Inocência
Com sua vontade de explorar o mundo e sair da mesmice, ela reflete bem essa energia sagitariana de quem já está planejando a próxima aventura antes mesmo de terminar a atual.
Ascendente em Capricórnio
Eunice Paiva, de Ainda Estou Aqui
Nada de ficar sonhando demais! O Ascendente em Capricórnio tem objetivos bem traçados e, assim como Eunice, não descansa enquanto não cumpre cada um deles.
Determinado e estrategista, esse Ascendente pode até parecer frio, mas lá no fundo (bem no fundo mesmo), tem um coraçãozinho responsável e comprometido.
Ascendente em Aquário
Lúcia McCartney, de Caso Especial
Sempre à frente do seu tempo, o Ascendente em Aquário é inovador, original e, muitas vezes, um pouco excêntrico.
Lúcia McCartney personifica esse espírito livre e rebelde que não se prende a convenções. Assim, se todo mundo está indo para a direita, você já está na esquerda faz tempo.
Ascendente em Peixes
Alex, de Terra Estrangeira
Sensível, intuitivo e com uma conexão fortíssima com seu mundo interior, o Ascendente em Peixes vive no limiar entre a realidade e a imaginação.
Alex navega por emoções e situações complexas. Por isso, é a personificação do pisciano que sente tudo intensamente e ainda coloca uma trilha sonora dramática para combinar.