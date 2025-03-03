Confira a personagem de Fernanda Torres de cada signo

A personagem de Fernanda Torres de cada signo Crédito: Personare

Ela não levou a estatueta, mas ganhou o mundo! Após Ainda Estou Aqui vencer o Oscar 2025 de Melhor Filme Internacional, Fernandinha segue sendo assunto por todo lado. Mas cá entre nós, aqui no Brasil já sabíamos do enorme talento de Fernanda Torres – por isso, vamos dizer qual personagem da atriz combina com cada signo.

Então, confira seu signo Ascendente e prepare-se para descobrir qual personagem da Fernanda Torres você é!

Ascendente no Mapa Astral

O Ascendente é um dos elementos mais importantes do seu Mapa Astral. Isso porque ele é determinado pelo signo que estava surgindo no horizonte no momento exato do seu nascimento e reflete a forma como você age, se expressa e reage aos desafios da vida.

Enquanto o Sol indica sua essência e os seus desejos mais profundos, o Ascendente revela como as outras pessoas te percebem e como você inicia novos ciclos.

Além disso, o Ascendente também age nas áreas da vida que se destacam durante os trânsitos astrológicos, funcionando como um perfeito guia para entender como os eventos externos podem impactar seu caminho.

Fernanda Torres no Oscar 2025 Crédito: REUTERS/Aude Guerrucci/Folhapress

Por isso, descobrir o seu Ascendente é fundamental para compreender melhor sua personalidade e alinhar suas escolhas com as energias que você emana para o mundo.

Como usar a Calculadora de Ascendente

Faça seu login ou insira seus dados de nascimento – é importante colocar a hora exata!

Em seguida, a calculadora fará o restante do trabalho, fornecendo uma descrição do seu signo Ascendente e como ele interage com seu signo solar.

A personagem da Fernanda Torres de cada signo

Ascendente em Áries

Vani, de Os Normais

Sua energia e impulsividade são dignas de Vani, que se joga em todas as situações com uma mistura explosiva de coragem e zero filtro. Pensou, fez. Errou? Refaz. Se deu ruim? Pelo menos tentou.

Ascendente em Touro

Áurea, de Casa de Areia

Resistente, forte e cheia de paciência, por vezes, até teimosa, a pessoa com esse Ascendente encara a vida com mais tranquilidade perante as adversidades e resiliência.

Ascendente em Gêmeos

Fátima, de Tapas & Beijos

Comunicativa, cheia de histórias e com aquela energia de quem nunca nega uma boa conversa – mesmo que seja só para reclamar.

[Em “Tapas & Beijos”, acompanhamos o dia a dia das amigas Fátima e Sueli Crédito: Reprodução digital | Globoplay

Ascendente em Câncer

Maria Teresa, de Filhos da Pátria

Igualzinho à Maria Teresa, que só quer que tudo fique bem, mesmo que tenha que dar um jeitinho meio torto para isso. Afinal, o que importa é proteger os seus – ah, soltar umas lágrimas no processo faz parte.

Ascendente em Leão

Cris, de As Cariocas (episódio A Invejosa de Ipanema)

Não passa despercebida, tem um brilho próprio e, claro, sabe o impacto que causa quando chega num lugar. Modéstia? Não trabalhamos.

Ascendente em Virgem

Marina, de Saneamento Básico, o Filme

Alguém tem que organizar essa bagunça, e esse alguém é você, Ascendente em Virgem.

Marina, que planeja um filme só para conseguir saneamento para sua comunidade, é a prova de que Virgem não só encontra soluções criativas, como ainda faz uma planilha para garantir que tudo saia como o esperado.

Ascendente em Libra

Ela, de Eu Sei que Vou Te Amar

Libra ama um romance, ama um dilema emocional e ama equilibrar as coisas (ou pelo menos tentar).

Ascendente em Escorpião

Dora, de Luna Caliente

As pessoas acham que você é fechado, mas na verdade você só está analisando tudo. E, claro, dominando o ambiente. Na surdina.

Ascendente em Sagitário

Inocência, de Inocência

Com sua vontade de explorar o mundo e sair da mesmice, ela reflete bem essa energia sagitariana de quem já está planejando a próxima aventura antes mesmo de terminar a atual.

Ascendente em Capricórnio

Eunice Paiva, de Ainda Estou Aqui

O cineasta Walter Salles dirige Fernanda Torres em cena do filme 'Ainda Estou Aqui' Crédito: Divulgação

Determinado e estrategista, esse Ascendente pode até parecer frio, mas lá no fundo (bem no fundo mesmo), tem um coraçãozinho responsável e comprometido.

Ascendente em Aquário

Lúcia McCartney, de Caso Especial

Lúcia McCartney personifica esse espírito livre e rebelde que não se prende a convenções. Assim, se todo mundo está indo para a direita, você já está na esquerda faz tempo.

Ascendente em Peixes

Alex, de Terra Estrangeira