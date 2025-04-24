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Como se libertar de traumas

Aqui te explico o que é trauma e como você pode superá-lo
Personare

Personare

Publicado em 24 de Abril de 2025 às 10:55

Como se libertar de traumas
Como se libertar de traumas Crédito: Personare
Quero falar sobre um tema importante que muitas vezes passa despercebido ou não é abordado. Um tema que afeta milhões de pessoas todos os dias e pode ter efeitos duradouros nas suas vidas. Estou falando sobre traumas — e como se libertar deles.
Os traumas de infância estão fortemente associados a problemas de saúde mental na vida adulta. Por isso é tão importante saber o que é um trauma e o que ele tem para te contar.
Afinal, a nossa dor mais profunda ser uma porta para a cura.
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O que é trauma psicológico?

O trauma é um dano mental, emocional ou psicológico que ocorre devido a algum acontecimento negativo. Aliás, pode ser o resultado de um único evento ou de uma série de experiências contínuas.
Embora seja algo que ninguém quer passar, é uma realidade para muitas pessoas.
O trauma é a força invisível que molda nossas vidas. Molda a forma como vivemos, a forma como amamos e a forma como damos sentido ao mundo.
O trauma é a raiz das nossas feridas mais profundas.

Como o trauma afeta a saúde mental?

A exposição a traumas pode aumentar o risco de transtornos de ansiedade, depressão, transtorno de estresse pós-traumático (TEPT) e outros distúrbios psicológicos.
É como o caso de uma senhora que atendi com enxaquecas severas e recorrentes há anos. Sem qualquer qualidade de vida, ela tinha a sensação de que sua vida havia acabado. Você também já se viu sem saída assim como ela?

A relação entre traumas e sintomas físicos

Imagine você que a raiz da enxaqueca dela estava ancorada na perda de um irmão que veio a óbito em um acidente trágico com moto. Quando acessamos a origem, ela ficou muito surpresa, pois para ela as enxaquecas tinham outra causa totalmente diferente.
Você sabe por que isso acontece? Existe uma premissa em terapia que é: o problema nunca é o problema. Aliás, para a neuropsicologia não existem problemas, apenas erros de percepção.

Sociedade traumatizada

Vivemos em uma sociedade traumatizada e é bem provável que essa seja a raiz de toda descompensação que vemos mundo afora.
Todo impacto emocional relevante não liberado pelo corpo se traduz em um trauma de menor ou maior intensidade. São memórias de dor que estão armazenadas, aguardando que olhemos para ela.

Como se libertar dos traumas?

Eu tô aqui para te dizer que você pode, sim, se libertar destes traumas. Nossas memórias de dor são como um cartão de crédito que após desmagnetizado volta a ser apenas um plástico.
O problema do trauma é que ele nos faz entrar em modo de sobrevivência e neste lugar, nosso corpo só quer se manter vivo, não importando como nem o preço que será pago.
Caminhamos pela vida sem saber a maioria dos traumas que passamos, no entanto, os sintomas permanecem e esperam por nosso olhar compassivo.

A importância de reconhecer e enfrentar os traumas

Olhe para esses sintomas e você terá uma dica do labirinto que tem a percorrer.
Não negligencie as experiências de dor que viveu. Pense que elas te trouxeram até aqui por um bom motivo: você!

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