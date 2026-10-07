Como é a criança de cada signo? Conheça as características e os desafios

Essa é uma típica criança que pergunta tudo, o tempo todo. Já nasce curiosa e exploradora. Está sempre xeretando e fuçando as coisas. Pode se intrometer nas conversas alheias e gosta de saber sobre tudo o que acontece.Essa criança costuma ser agitada, por isso o tédio passará bem longe da casa dela. A mente do pequeno geminiano funciona em um ritmo acelerado. Logo, pode ser desafiador para ele conseguir parar e se concentrar em algo.