Bruxos do zodíaco: conheça os signos com maior conexão com a espiritualidade

Os aquarianos podem demonstrar interesse por astrologia, simbolismos, filosofias alternativas e sistemas de conhecimento que desafiam ideias convencionais. Sua fama de bruxo não está necessariamente ligada aos rituais tradicionais, mas à capacidade simbólica de enxergar possibilidades que outras pessoas ainda não perceberam. É o tipo de signo que pode misturar espiritualidade, conhecimento, tecnologia e inovação em uma mesma busca por respostas.