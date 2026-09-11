Bastão, taça, espada e pentáculo: entenda os símbolos da carta do Mago no Tarot

O Mago aparece diante de uma mesa sobre a qual estão representados os quatro elementos do Tarot: o bastão, associado ao fogo e à ação; a taça, ligada à água e às emoções; a espada, relacionada ao ar e ao pensamento; e o pentáculo, conectado à terra e à matéria. A simbologia sugere que ele dispõe de diferentes recursos para transformar uma ideia em algo concreto. Nesse sentido, a carta não trata apenas de talento ou de boas oportunidades, mas também da capacidade de utilizar aquilo que já está ao nosso alcance.