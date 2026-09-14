Baralho cigano: veja as previsões para os 12 signos de 14 a 20 de setembro

A nova semana poderá trazer sinais, mudanças de direção e situações capazes de revelar o que antes parecia pouco claro. Segundo a astróloga e taróloga Sol Viana, o período convidará a olhar além do óbvio, controlar a ansiedade por respostas e perceber com mais atenção o que está se desenhando em escolhas, relações e projetos. A seguir, confira as previsões do baralho cigano para cada signo e descubra quais mensagens as cartas reservam para os próximos dias!