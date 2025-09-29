Baralho cigano: previsão para os 12 signos de 29 de setembro a 05 de outubro de 2025

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 07:38
O baralho cigano é um dos oráculos mais tradicionais, conhecido por trazer mensagens sobre situações do cotidiano. Segundo o Mestre Ravi Vidya, as cartas anunciam que a semana de 29 de setembro a 05 de outubro de 2025 será marcada por revelações intensas. Situações até então ocultas virão à tona, exigindo clareza e escolhas firmes diante de novos cenários.
A seguir, confira as previsões do baralho cigano para cada um dos signos!
Semana marcada pela carta do “Cavaleiro”, trazendo notícias, convites e movimentações inesperadas. Será tempo de agir com rapidez, mas sem precipitação. Uma oportunidade de trabalho ou parceria poderá surgir, exigindo coragem. No campo afetivo , busque ter uma boa comunicação para evitar mal-entendidos.
A carta “Árvore” revela que você entrará em um momento de fortalecimento interno. A semana pedirá paciência, pois os frutos desejados ainda estão amadurecendo. Questões ligadas à saúde e ao bem-estar exigirão cuidado. No amor, será um bom período para fortalecer vínculos, consolidar relações e criar raízes mais firmes.
A carta “Raposa” sinaliza a necessidade de cautela. Você deverá evitar confiar cegamente em promessas ou informações sem verificar. O trabalho exigirá atenção redobrada para não cair em armadilhas. No campo amoroso, mal-entendidos possivelmente surgirão, mas também poderão ser evitados com sabedoria e diplomacia.
A carta da “Lua” iluminará sua semana, trazendo forte intuição e sensibilidade. Será um período propício para ideias e revelações, mas você precisará ter cuidado para não se perder em ilusões. No trabalho , deverá seguir sua intuição antes de tomar decisões. No amor, a conexão emocional estará mais forte, favorecendo momentos de carinho e cumplicidade.
A carta “Sol” indica uma semana de vitórias e reconhecimento. Projetos pessoais e profissionais tenderão a prosperar. Será o momento de brilhar e mostrar suas capacidades. No campo amoroso, o calor da paixão estará presente, favorecendo encontros intensos e alegres.
A carta “Âncora” aponta estabilidade, mas também a necessidade de avaliar se você não se encontra preso(a) demais a uma situação que já não faz sentido. No trabalho, a firmeza trará bons resultados. Na vida amorosa , haverá chance de fortalecimento da relação, mas será preciso cuidado com a acomodação.
A carta “Coração” anuncia que a semana dará grande importância aos sentimentos. Será tempo de abrir espaço para o amor e para gestos de generosidade. No trabalho, você se envolverá em atividades que trarão prazer. No campo pessoal, conexões afetivas se fortalecerão.
A carta “Torre” indica introspecção e necessidade de olhar para dentro de si. Será uma semana de reflexões e possível afastamento de algumas situações ou pessoas. No trabalho, decisões precisarão ser tomadas com calma e visão a longo prazo. No amor, poderá haver necessidade de reavaliar expectativas.
A carta “Chave” mostra que soluções importantes estarão ao seu alcance nesta semana. Problemas que pareciam sem saída poderão ser resolvidos. No trabalho, será hora de abrir portas. No amor, o período favorecerá decisões significativas, como início de relacionamentos ou renovação de votos.
A carta “Livro” indica mistérios, aprendizados e revelações. Será uma semana em que algo oculto poderá vir à tona. No campo profissional, você buscará conhecimento antes de agir. Na vida amorosa, haverá possibilidade de segredos ou verdades importantes serem revelados.
A carta “Estrela” traz proteção espiritual e direcionamento. Mesmo que obstáculos apareçam, você terá clareza e apoio invisível para seguir em frente. No amor, o destino poderá surpreender com encontros significativos ou uma nova fase em relações já existentes.
A carta “Jardim” indica socialização e expansão. Convites, encontros e novas amizades marcarão a semana. No trabalho, será um bom momento para ampliar contatos e parcerias. No amor, a energia favorecerá a vida social, encontros agradáveis e momentos de leveza.
Ravi Vidya
O Mestre Ravi Vidya é um médium renomado, especialista na leitura do baralho cigano. Com sua habilidade extraordinária de interpretar as cartas, ele tem ajudado muitas pessoas a encontrarem clareza e orientação em suas vidas.
