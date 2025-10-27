Astrologia

Baralho cigano: previsão para os 12 signos de 27 de outubro a 02 de novembro de 2025

Descubra o que as cartas revelam para a semana de cada nativo do zodíaco

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 07:38

Será uma semana de descobertas interiores e de transformação emocional Crédito: Imagem: Artemisia1508 | Shutterstock

O baralho cigano mostra que a semana será regida pela Lua, trazendo sensibilidade, intuição e revelações. Segundo o Mestre Ravi Vidya, a energia pedirá mais conexão com o invisível, observação atenta dos sinais e cuidado com ilusões. Será um período de descobertas interiores e de transformação emocional.

A seguir, confira as previsões do baralho cigano para cada um dos signos!

Áries

O nativo de Áries poderá se conectar mais com as pessoas e trocar experiências Crédito: Imagem: GoodStudio | Shutterstock

A carta “O Jardim” mostra a ampliação da sua vida social e favorecimento de encontros. Convites inesperados abrirão portas tanto no trabalho quanto no amor. Será o momento ideal para se conectar mais com as pessoas e trocar experiências.

Touro

O nativo de Touro terá um período de intensidade emocional e necessidade de equilíbrio Crédito: Imagem: GoodStudio | Shutterstock

A carta “A Lua” desperta a inspiração, mas também pede cautela com ilusões. No trabalho, você poderá confiar nos instintos, mas precisará checar os fatos. No amor, será um período de intensidade emocional e necessidade de equilíbrio.

Gêmeos

O nativo de Gêmeos poderá se surpreender com encontros significativos Crédito: Imagem: GoodStudio | Shutterstock

A carta “A Estrela” traz renovação e proteção espiritual. Projetos se alinharão, e sua fé no futuro será reforçada. No campo afetivo, o destino poderá surpreender com encontros significativos ou com a renovação de uma relação existente.

Câncer

O nativo de Câncer terá as emoções mexidas por verdades inesperadas Crédito: Imagem: GoodStudio | Shutterstock

A carta “O Livro” mostra segredos e revelações. Algo oculto virá à tona, exigindo calma e reflexão. No amor, verdades inesperadas mexerão com suas emoções , mas abrirão caminho para maior clareza.

Leão

O nativo de Leão deverá ter cuidado com desconfianças ou jogos emocionais Crédito: Imagem: GoodStudio | Shutterstock

A carta “A Raposa” pede atenção redobrada. No trabalho, evite confiar cegamente em promessas. No amor, será importante ter cuidado com desconfianças ou jogos emocionais que possam prejudicar a relação.

Virgem

O nativo de Virgem terá encontros marcantes e momentos de entusiasmo no amor Crédito: Imagem: GoodStudio | Shutterstock

A carta “O Sol” ilumina sua semana, trazendo conquistas, clareza e vitalidade. No campo profissional, o reconhecimento será possível. No amor, a energia trará alegria , encontros marcantes e momentos de entusiasmo.

Libra

O nativo de Libra terá um período de abertura emocional e entrega Crédito: Imagem: GoodStudio | Shutterstock

A carta “O Coração” aquece os sentimentos. Relações pessoais se fortalecerão, e novas paixões poderão surgir. No campo afetivo, será um período de abertura emocional e entrega.

Escorpião

O nativo de Escorpião precisará deixar algumas situações para trás Crédito: Imagem: GoodStudio | Shutterstock

A carta “A Foice” anuncia cortes necessários. Algumas situações precisarão ser deixadas para trás, seja no trabalho ou no amor . Apesar do desconforto inicial, o futuro se mostrará mais leve.

Sagitário

O nativo de Sagitário deverá manter o frescor e evitar a rotina no amor Crédito: Imagem: GoodStudio | Shutterstock

A carta “A Âncora” traz estabilidade e segurança. No campo profissional, os projetos ganharão firmeza. No amor, a relação se consolidará, mas será importante manter o frescor e evitar a rotina.

Capricórnio

O nativo de Capricórnio viverá situações que ajudarão no seu crescimento Crédito: Imagem: GoodStudio | Shutterstock

A carta “A Cruz” revela desafios que exigirão força interior. Situações parecerão pesadas, mas serão fundamentais para o seu crescimento . No amor, a paciência será essencial para superar instabilidades.

Aquário

O nativo de Aquário poderá agir com rapidez para aproveitar as oportunidades Crédito: Imagem: GoodStudio | Shutterstock

A carta “O Cavaleiro” mostra uma semana de movimento com novidades, propostas e convites. Será tempo de agir com rapidez para aproveitar as oportunidades. No amor, a energia favorecerá encontros e decisões importantes.

Peixes

Para o nativo de Peixes, decisões importantes proporcionarão mais clareza e estabilidade Crédito: Imagem: GoodStudio | Shutterstock

A carta “A Chave” mostra soluções e abertura de caminhos . Questões antigas serão resolvidas, trazendo alívio. No campo afetivo, decisões importantes proporcionarão mais clareza e estabilidade.

Ravi Vidya

O Mestre Ravi Vidya é um médium renomado, especialista na leitura do baralho cigano. Com sua habilidade extraordinária de interpretar as cartas, ele tem ajudado muitas pessoas a encontrarem clareza e orientação em suas vidas.