Baralho cigano: previsão para os 12 signos de 22 a 28 de junho de 2026

A semana trará aprendizado emocional e fortalecimento pessoal aos nativos Crédito: Imagem: n_defender | Shutterstock

A semana favorecerá reorganizações internas e maior clareza sobre decisões importantes. O baralho cigano mostra um período de aprendizado emocional e fortalecimento pessoal. Segundo a astróloga e taróloga Sol Viana, agir com consciência evitará conflitos e fortalecerá caminhos mais equilibrados.

A seguir, confira as previsões do baralho cigano para cada um dos signos!

Áries

O ariano deverá evitar carregar responsabilidades excessivas Crédito: Imagem: Nadezhda Molkentin | Shutterstock

A carta “O Urso” revela força pessoal e necessidade de impor limites. Será importante evitar carregar responsabilidades excessivas. No amor, o controle e o ciúme poderão gerar desgaste. No trabalho, a firmeza será necessária.

Touro

O taurino terá uma semana favorável para encontros agradáveis e boas conexões Crédito: Imagem: Nadezhda Molkentin | Shutterstock

A carta “As Flores” traz leveza, bem-estar e aproximações positivas. A semana favorecerá encontros agradáveis e boas conexões. No amor, demonstrações de carinho fortalecerão os vínculos. No trabalho, um ambiente mais harmonioso favorecerá bons resultados.

Gêmeos

A discrição será essencial ao geminiano no trabalho Crédito: Imagem: Nadezhda Molkentin | Shutterstock

A carta “A Cobra” pede atenção com conflitos e desgastes emocionais. Será importante evitar reações impulsivas. No amor, as inseguranças precisarão ser trabalhadas com maturidade. No trabalho, a discrição será essencial.

Câncer

A semana pedirá acolhimento e equilíbrio interno ao canceriano Crédito: Imagem: Nadezhda Molkentin | Shutterstock

A carta “A Casa” favorece estabilidade e proteção emocional. A semana pedirá acolhimento e equilíbrio interno. No amor, as relações ganharão mais segurança. No trabalho, a organização ajudará a evitar preocupações.

Leão

A semana favorecerá decisões firmes e o crescimento pessoal do leonino Crédito: Imagem: Nadezhda Molkentin | Shutterstock

A carta “O Sol” traz expansão, vitalidade e reconhecimento. A semana favorecerá decisões firmes e crescimento pessoal. No amor, a alegria fortalecerá os vínculos. No trabalho, o destaque e a valorização tenderão a aumentar.

Virgem

Para o virginiano, a maturidade será essencial nos relacionamentos Crédito: Imagem: Nadezhda Molkentin | Shutterstock

A carta “A Torre” aponta necessidade de foco e disciplina. Será importante evitar se fechar emocionalmente diante das dificuldades. No amor, a maturidade será essencial. No trabalho, o planejamento fará a diferença.

Libra

A semana trará leveza e movimento social ao libriano Crédito: Imagem: Nadezhda Molkentin | Shutterstock

A carta “O Jardim” favorece novas conexões e trocas importantes. A semana trará leveza e movimento social. No amor, os encontros fortalecerão os vínculos. No trabalho, os contatos poderão abrir novas oportunidades.

Escorpião

O escorpiano precisará ter responsabilidade emocional no trabalho Crédito: Imagem: Nadezhda Molkentin | Shutterstock

A carta “A Cruz” indica encerramentos e aprendizados necessários. Algumas situações exigirão aceitação. No amor, conversas sinceras ajudarão a trazer equilíbrio. No trabalho, a responsabilidade emocional será importante.

Sagitário

Algo que parece parado tenderá a avançar na vida do sagitariano Crédito: Imagem: Nadezhda Molkentin | Shutterstock

A carta “A Chave” revela soluções e desbloqueios importantes. Algo que parece parado tenderá a avançar. No amor, a clareza emocional trará tranquilidade. No trabalho, novos caminhos começarão a se abrir.

Capricórnio

Os resultados no trabalho virão gradualmente para o capricorniano Crédito: Imagem: Nadezhda Molkentin | Shutterstock

A carta “O Relógio” pede paciência e respeito ao tempo dos acontecimentos. Será necessário evitar a ansiedade excessiva. No amor, a estabilidade dependerá de maturidade emocional. No trabalho, os resultados virão gradualmente.

Aquário

A semana trará esclarecimentos importantes ao aquariano Crédito: Imagem: Nadezhda Molkentin | Shutterstock

A carta “A Carta” indica mensagens, respostas e definições importantes. A semana favorecerá esclarecimentos. No amor, conversas sinceras aproximarão os relacionamentos. No trabalho, as negociações ganharão força.

Peixes

A percepção do pisciano ajudará na tomada de decisões no trabalho Crédito: Imagem: Nadezhda Molkentin | Shutterstock

A carta “A Lua” revela sensibilidade elevada e forte intuição. Será importante evitar agir movido(a) apenas pelas emoções. No amor, as inseguranças precisarão de acolhimento. No trabalho, a percepção ajudará na tomada de decisões.

Sol Viana