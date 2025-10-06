Astrologia

Baralho cigano: previsão para os 12 signos de 06 a 12 de outubro de 2025

Descubra o que as cartas revelam para a semana de cada nativo do zodíaco

Será uma semana para exercitar a fé e a resiliência Crédito: Imagem: SvetikovaV | Shutterstock

O baralho cigano mostra que esta será uma semana de provações, mas também de fortalecimento interior. Segundo o Mestre Ravi Vidya,a energia pedirá cortes necessários, escolhas conscientes e atenção ao que realmente importa. Será um período para exercitar a fé e a resiliência, pois algumas situações exigirão coragem e clareza.

A seguir, confira as previsões do baralho cigano para cada um dos signos!

Áries

O ariano poderá encerrar ciclos que não trazem crescimento e abrir espaço para o novo Crédito: Imagem: Kachalova Kseniia | Shutterstock

A carta da “Foice” revela uma semana de cortes importantes. Será o momento de encerrar ciclos que não trazem crescimento e abrir espaço para o novo. No trabalho, decisões rápidas poderão ser necessárias, mas exigirão cautela para não causar arrependimentos. No amor, será preciso ter cuidado para não romper vínculos de forma impulsiva. A maturidade será sua aliada.

Touro

O taurino terá uma semana com chances de crescimento no trabalho Crédito: Imagem: Kachalova Kseniia | Shutterstock

A carta do “Cavaleiro” indica que a rotina ganhará movimento. Propostas, convites e até viagens surgirão de forma inesperada. No campo profissional, novidades trarão dinamismo e chances de crescimento. No amor, o período favorecerá encontros ou decisões que trarão renovação. Será importante aproveitar o impulso, mas evitar pressa desnecessária.

Gêmeos

O geminiano poderá se aprofundar em estudos e guardar certos planos em silêncio Crédito: Imagem: Kachalova Kseniia | Shutterstock

A carta do “Livro” mostra mistérios, aprendizados e revelações. Será tempo de se aprofundar em estudos, guardar certos planos em silêncio e observar mais do que falar. Questões ocultas poderão vir à tona, exigindo discrição. No campo afetivo, será essencial respeitar os próprios limites e não expor demais os sentimentos.

Câncer

O canceriano terá uma semana de intensidade emocional Crédito: Imagem: Kachalova Kseniia | Shutterstock

A carta do “Coração” aquecerá sua semana, trazendo intensidade emocional. As relações pessoais e afetivas estarão em evidência, pedindo abertura e entrega, mas também equilíbrio. No trabalho, projetos que envolvem cooperação ganharão destaque. No amor, o momento favorecerá gestos de carinho e demonstrações sinceras.

Leão

O leonino poderá planejar melhor os seus passos Crédito: Imagem: Kachalova Kseniia | Shutterstock

A carta da “Torre” anuncia introspecção. Você poderá sentir necessidade de se afastar de algumas situações ou pessoas para recuperar forças . Será uma semana para organizar os pensamentos, planejar melhor seus passos e cuidar do espiritual. No amor, essa distância servirá para reavaliar o que realmente deseja.

Virgem

O virginiano poderá mostrar seu potencial e brilhar no que fizer Crédito: Imagem: Kachalova Kseniia | Shutterstock

A carta do “Sol” iluminará seus caminhos, revelando conquistas e vitórias. Será hora de mostrar seu potencial e brilhar no que fizer. Reconhecimento no trabalho e clareza nas decisões estarão ao seu favor. No campo afetivo, a energia será de alegria e entusiasmo, trazendo momentos leves e prazerosos.

Libra

O libriano deverá analisar com cuidado cada proposta Crédito: Imagem: Kachalova Kseniia | Shutterstock

A carta da “Raposa” pede atenção. Você deverá analisar com cuidado cada proposta e evitar confiar cegamente nas palavras alheias. No trabalho, poderão surgir situações em que sua esperteza será fundamental para evitar prejuízos. No amor, será importante evitar jogos de manipulação e buscar transparência para não alimentar inseguranças.

Escorpião

O escorpiano poderá acreditar mais no destino e confiar nos sinais Crédito: Imagem: Kachalova Kseniia | Shutterstock

A carta da “Estrela” mostra proteção espiritual e direcionamento. Mesmo que desafios surjam, você terá apoio invisível para seguir em frente. Será uma semana para acreditar mais no destino e confiar nos sinais que se apresentarem. No amor, conexões significativas se fortalecerão, trazendo esperança e renovação.

Sagitário

O sagitariano poderá dar um passo adiante e resolver pendências no trabalho Crédito: Imagem: Kachalova Kseniia | Shutterstock

A carta da “Chave” anuncia soluções importantes. Portas que pareciam fechadas se abrirão, trazendo respostas esperadas há algum tempo. No trabalho, será hora de dar um passo adiante e resolver pendências. No amor, decisões significativas poderão ser tomadas, seja para iniciar algo novo ou fortalecer um vínculo existente.

Capricórnio

O capricorniano deverá manter a firmeza para alcançar resultados no trabalho Crédito: Imagem: Kachalova Kseniia | Shutterstock

A carta da “Âncora” mostra estabilidade, mas também a necessidade de refletir se você não está preso(a) a situações que já não trazem crescimento. No trabalho, a firmeza será importante para alcançar resultados, mas será essencial evitar apego ao que não fizer mais sentido. No campo afetivo, a segurança da relação poderá ser positiva, desde que não caia na monotonia.

Aquário

O aquariano terá momentos de grande conexão no amor Crédito: Imagem: Kachalova Kseniia | Shutterstock

A carta da “Lua” despertará sua intuição e sensibilidade. O período favorecerá ideias, mas também poderá trazer ilusões se você não observar com clareza. No trabalho, será possível usar a intuição como guia, mas mantendo os pés no chão . No amor, haverá momentos de grande conexão, mas será preciso evitar expectativas irreais.

Peixes

O pisciano terá um período de leveza, encontros prazerosos e troca de afeto Crédito: Imagem: Kachalova Kseniia | Shutterstock

A carta do “Jardim” mostra expansão e vida social em alta. Convites, encontros e novos contatos marcarão a semana. No trabalho, essa energia favorecerá parcerias e crescimento em grupo. No campo amoroso, será um período de leveza, encontros prazerosos e troca de afeto. A abertura para o novo trará boas surpresas.

