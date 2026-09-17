Banhos, ervas e mais: conheça 4 simpatias para renovar a vitalidade

O alecrim é tradicionalmente associado à vitalidade, proteção e limpeza energética. Para fazer o ritual, coloque um ramo de alecrim fresco em um recipiente com água e deixe próximo à entrada da casa durante uma noite. Na manhã seguinte, retire o alecrim e descarte-o. Enquanto isso, abra as janelas da casa e mentalize que tudo aquilo que representa cansaço, desânimo e falta de disposição está indo embora. Depois, respire profundamente algumas vezes e mentalize uma rotina mais leve e cheia de energia.