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Astrologia

Banhos energéticos: 4 opções para melhorar sua saúde e bem-estar

Os banhos de ervas podem ser momentos especiais de autocuidado e conexão pessoal
Portal Edicase

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Publicado em 22 de Junho de 2026 às 15:55

Banhos com ervas podem ajudar a aliviar a tensão do dia (Imagem: Olga Pylypenko | Shutterstock)
Banhos com ervas podem ajudar a aliviar a tensão do dia Crédito: Imagem: Olga Pylypenko | Shutterstock
Os banhos energéticos fazem parte de diversas tradições espirituais e populares como uma forma de promover relaxamento, renovar as energias e criar momentos de autocuidado. Além do simbolismo, o próprio ato de preparar um banho especial pode ajudar a desacelerar a rotina, trazer mais presença e fortalecer a conexão consigo.
A seguir, confira algumas opções para incluir no seu ritual de bem-estar!

1. Banho de alecrim para renovar as energias

O alecrim é uma erva tradicionalmente associada à vitalidade, clareza e renovação. Para o banho, prepare uma infusão com alguns ramos da planta , deixe descansar e, após o banho habitual, despeje do pescoço para baixo. Aproveite o momento para mentalizar mais disposição, equilíbrio e força para enfrentar os desafios.

2. Banho de lavanda para relaxamento e tranquilidade

A lavanda é muito utilizada em práticas de bem-estar por seu aroma suave e sensação de acolhimento. Um banho com essa erva pode ser um convite para desacelerar, aliviar a tensão do dia e criar um momento de calma antes de dormir ou após uma rotina intensa.
O banho de camomila tem propriedades que favorecem o equilíbrio emocional (Imagem: Julija Ogrodowski | Shutterstock)
O banho de camomila tem propriedades que favorecem o equilíbrio emocional Crédito: Imagem: Julija Ogrodowski | Shutterstock

3. Banho de camomila para equilíbrio emocional

A camomila é conhecida pelo seu uso tradicional em momentos de relaxamento. Preparar um banho com essa erva pode ajudar a criar uma atmosfera mais serena, favorecendo a sensação de conforto e acolhimento emocional.

4. Banho de manjericão para limpeza energética

O manjericão é uma erva presente em diversas tradições de limpeza e proteção energética. O banho pode ser feito como um ritual simbólico para deixar para trás o cansaço, renovar as intenções e trazer uma sensação de recomeço.

Um complemento ideal para a rotina

Os banhos de ervas podem ser momentos especiais de autocuidado e conexão pessoal. É importante lembrar que eles não substituem cuidados médicos ou tratamentos de saúde, mas podem complementar uma rotina de relaxamento e bem-estar.

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