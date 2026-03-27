Astrologia

Aumente o seu magnetismo: 3 rituais para despertar o poder de atração

Aprenda a despertar sua presença, confiança e charme com pequenas práticas diárias que transformam sua energia

Publicado em 27 de março de 2026 às 14:54

Alguns rituais impactam diretamente na forma como você se sente e como o mundo percebe sua presença Crédito: Imagem: Utoimage | Shutterstock

Você já percebeu que existem pessoas que simplesmente chegam e chamam atenção — não só pela aparência, mas pela energia? Isso é magnetismo pessoal. E a boa notícia é: ele pode ser ativado. Mais do que atrair olhares, ser magnético é sobre se conectar com a sua essência, elevar sua vibração e se sentir seguro com quem você é. Pequenos rituais podem ajudar (e muito!) nesse processo.

A seguir, confira três práticas simples para despertar o seu poder de atração!

1. Banho de ervas para ativar o poder pessoal

Esse ritual é perfeito para limpar energias antigas e abrir espaço para uma presença mais forte e confiante.

Materiais

Manjericão

Alecrim

Pétalas de rosa (de preferência vermelha ou rosa)

Água

Como fazer

Em uma panela, ferva a água em fogo médio e adicione as ervas. Depois de morno, coe e jogue do pescoço para baixo após o seu banho normal. Enquanto despeja, mentalize: “Eu ativo meu brilho, minha confiança e meu magnetismo.”

O ritual do espelho ajuda a reforçar a autoconfiança ao se conectar com a própria imagem e valor Crédito: Imagem: DimaBerlin | Shutterstock

2. Ritual do espelho para fortalecer a autoestima

A forma como você se enxerga muda completamente o modo como o mundo te vê. Escolha um momento tranquilo, fique em frente ao espelho e olhe profundamente nos seus olhos por alguns minutos. Depois, diga em voz alta:

“Eu sou suficiente”

“Eu sou desejado(a)”

“Eu sou magnético(a)”

Pode parecer simples, mas esse exercício reprograma sua mente e fortalece sua autoconfiança. Faça por pelo menos 7 dias seguidos e observe como sua postura muda.

3. Ativação energética com perfume ou óleo

Seu cheiro também é uma forma de presença energética .

Materiais

Perfume ou óleo essencial que você ame (baunilha, rosa ou canela são ótimos para magnetismo)

Como fazer

Antes de usar, segure o frasco e mentalize sua intenção: atrair olhares, oportunidades, conexões. Passe nos pulsos, pescoço ou atrás das orelhas, visualizando uma aura brilhante ao seu redor. Esse pequeno gesto transforma algo comum em um poderoso ritual de atração.

Por Viviane Pettersen

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Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas — em constante construção — por meio de diferentes conteúdos.