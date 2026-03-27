Aumente o seu magnetismo: 3 rituais para despertar o poder de atração

Publicado em 27 de março de 2026 às 14:54
Você já percebeu que existem pessoas que simplesmente chegam e chamam atenção — não só pela aparência, mas pela energia? Isso é magnetismo pessoal. E a boa notícia é: ele pode ser ativado. Mais do que atrair olhares, ser magnético é sobre se conectar com a sua essência, elevar sua vibração e se sentir seguro com quem você é. Pequenos rituais podem ajudar (e muito!) nesse processo.
A seguir, confira três práticas simples para despertar o seu poder de atração!
Esse ritual é perfeito para limpar energias antigas e abrir espaço para uma presença mais forte e confiante.
Em uma panela, ferva a água em fogo médio e adicione as ervas. Depois de morno, coe e jogue do pescoço para baixo após o seu banho normal. Enquanto despeja, mentalize: “Eu ativo meu brilho, minha confiança e meu magnetismo.”
A forma como você se enxerga muda completamente o modo como o mundo te vê. Escolha um momento tranquilo, fique em frente ao espelho e olhe profundamente nos seus olhos por alguns minutos. Depois, diga em voz alta:
“Eu sou suficiente”
“Eu sou desejado(a)”
“Eu sou magnético(a)”
Pode parecer simples, mas esse exercício reprograma sua mente e fortalece sua autoconfiança. Faça por pelo menos 7 dias seguidos e observe como sua postura muda.
Seu cheiro também é uma forma de presença energética .
Antes de usar, segure o frasco e mentalize sua intenção: atrair olhares, oportunidades, conexões. Passe nos pulsos, pescoço ou atrás das orelhas, visualizando uma aura brilhante ao seu redor. Esse pequeno gesto transforma algo comum em um poderoso ritual de atração.
Por Viviane Pettersen
Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas — em constante construção — por meio de diferentes conteúdos.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta