Aprenda simpatias e plantas para proteger o lar de energias negativas

Elementos da natureza ajudam a revigorar as vibrações da casa, atraindo mais positividade

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 18:37

Pequenas práticas, como rituais ou investir em plantas, podem mudar a atmosfera do lar e trazer leveza ao cotidiano Crédito: Imagem: Iryna Imago | Shutterstock

Nem sempre o cansaço vem apenas da rotina. Em muitos casos, é o próprio ambiente que se torna pesado, refletindo tensões e sentimentos não resolvidos. A energia da casa pode adoecer ou revigorar — dependendo de como é cuidada. A espiritualistaKelida Marquesexplica que isso acontece porque cada ambiente carrega uma memória energética, capaz de influenciar a harmonia de quem vive nele. Neste contexto, rituais e plantas podem ser grandes aliados para afastar vibrações negativas.

Kelida Marques explica que cada casa possui uma memória energética própria. “Nossa casa, nosso templo, nosso aconchego. Ela nos acolhe e possui vida”, diz. Segundo ela, quando predominam pensamentos e relacionamentos saudáveis, a memória da casa é positiva e ela sempre terá luz. Caso contrário, a energia fica comprometida e negativada. A boa notícia é que, por meio deritos e plantas, é possível transformar essa energia negativa em positiva.

Simpatia da cebola-roxa para proteger a casa de energias negativas

Segundo Kelida Marques, a cebola-roxa pode ir muito além da cozinha, também é um instrumento de defesa energética. Para fazer o ritual, amarre uma cebola-roxa com uma linha vermelha, fixando-a na fechadura da porta principal, pelo lado de dentro da casa.

Enquanto isso, repita a oração: “Os meus inimigos tendo pés não me alcancem, que os meus inimigos tendo olhos não me vejam, eu estou protegido(a) pelas armas de São Bento. Minha casa está protegida pelas armas de São Bento”.

Conforme a espiritualista, a prática cria uma barreira energética que impede a entrada de pessoas com vibrações negativas ou daquelas que simplesmente não são bem-vindas. A profissional também recomenda fazer o ritual durante aLua Nova, deixar a cebola-roxa por até21 diase observar a sensação de leveza e proteção que se instala no ambiente.

A arruda ajuda a afastar todos os males e a atrair coisas boas Crédito: Imagem: Skyprayer2005 | Shutterstock

Plantas que protegem o lar

Além do ritual com a cebola-roxa, Kelida Marques recomenda o cultivo de algumas plantas específicas:

Espada-de-são-jorge:proporciona proteção e ajuda a quebrar energias negativas. Por isso, deve sempre estar na entrada de casa;

Comigo-ninguém-pode:traz positividade ao lar, evitando afrontas físicas e espirituais. A dica é mantê-la com uma ferradura na porta de entrada;

Arruda:excelente para afastar todos os males, o azar e atrair coisas boas. Pode ser cultivada dentro ou fora de casa;

Alecrim:ideal quando o ambiente está pesado devido a pessoas negativas, discussões ou inveja. Afasta a infelicidade, maus pensamentos e estresse, atraindo felicidade e harmonia.

Kelida Marques

Detentora de um dos principais canais do YouTube sobre espiritualidade, conta com mais de 1,15M de seguidores em suas redes. Também é psicanalista, hipnóloga e terapeuta holística reikiana. Realiza atendimentos online, promove rituais de cura, benzimentos e vigília de maneira constante e gratuita.

Por Ana Carolina Batista