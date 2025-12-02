Astrologia

Ano Universal 1: veja o que a numerologia revela sobre 2026

Será um período positivo para iniciar projetos, encarar desafios e assumir uma postura mais ativa diante da vida

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 16:24

2026 será um Ano Universal 1, símbolo de novos ciclos Crédito: Imagem: b113 | Shutterstock

2026 marca o início de um novo ciclo numerológico de nove anos no calendário gregoriano. Conforme Juliana Viveiros, colunista do Astrolink, essa transição, chamada de Ano Universal, vai além do simbolismo: ela costuma reverberar tanto no coletivo quanto no individual, afetando cenários econômicos, sociais e comportamentais ao redor do mundo.

Cálculo do Ano Universal

O cálculo do Ano Universal é simples e acessível: basta somar os dígitos que compõem o ano. Para 2026, a soma é 2 + 0 + 2 + 6 = 10. Em seguida, como a numerologia trabalha com números de 1 a 9, reduz-se 10 somando seus dígitos: 1 + 0 = 1. O resultado, 1, define a vibração coletiva do ano.

Assim, 2026 será um Ano Universal 1, símbolo de novos ciclos, abertura de caminhos e oportunidades de recomeço.

Significados e previsões para 2026

Segundo a interpretação numerológica feita por Juliana Viveiros, o número 1 traz uma energia de protagonismo, coragem e iniciativa. Assim, o ano será um convite coletivo para assumir o protagonismo da própria vida, seja reavaliando projetos antigos, desenhando novos caminhos ou colocando ideias em prática com determinação.

O Ano Universal 1 será ideal para investir em sonhos Crédito: Imagem: wacomka | Shutterstock

Áreas da vida favorecidas

1. Novos começos e planos de longo prazo

2026 será o momento ideal para plantar sementes. Quem ousar iniciar novos projetos, mudar de trajetória ou investir em sonhos provavelmente encontrará o solo fértil para dar os primeiros passos.

2. Protagonismo pessoal e liderança

A vibração do número 1 estimula a autoconfiança. Será um chamado para assumir responsabilidades, liderar projetos, pessoais ou coletivos, e dar voz aos próprios desejos e ambições .

3. Mudança de mentalidade e atitude

Mais do que mudanças práticas, 2026 convidará a uma postura mais ativa diante da vida. Trata-se de encarar desafios com coragem, abrir mão do comodismo e abraçar a renovação pessoal, profissional e espiritual.

Como se harmonizar com a energia de 2026

Para tirar melhor proveito da vibração coletiva do Ano Universal 1, Juliana Viveiros recomenda:

Refletir sobre metas e sonhos antigos: será hora de revisitar ideias guardadas e transformá-las em projetos concretos;

Aproveitar a energia de iniciativa para fazer escolhas importantes: mudanças de carreira, novos estudos, inícios de relacionamentos, mudanças de estilo de vida;

Cultivar autoconfiança: usar o ano para assumir protagonismo, com foco e determinação;

Manter equilíbrio: apesar da energia de impulso e ação, será importante manter atenção ao bem-estar, à clareza emocional e ao propósito.

Por Manuella Tavares