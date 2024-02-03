Além de tampar o umbigo, conheça outras três formas de proteção

Práticas envolvendo o umbigo estão relacionadas ao Chakras Crédito: Personare/Freepik

“O ato de tampar o umbigo é um comando para que seu chakra se feche e, com isso, evitar que energias externas se adentrem no seu campo”, explica a especialista.

Porém, não existe milagre. Existem algumas estratégias importantes para que você de fato feche seu chakra umbilical e se proteja das energias ruins sem desequilibrar os demais chakras.

Por isso, a seguir, Gi Crizel compartilha quatro formas de proteção do umbigo e dicas para você utilizar a magia a seu favor e da maneira mais eficaz.

FORMAS DE PROTEÇÃO DO UMBIGO

Para momentos específicos, como sair em locais públicos, conexões com pessoas em momentos desafiadores, ida a um lugar novo ou outros, veja quatro formas de proteção rápidas para situações pontuais:

1 - Tampar o umbigo

Como uma medida preventiva pontual, você pode tampar seu umbigo com um esparadrapo. Ou até mesmo sua mão para situações não esperadas, como um conflito ou conversa desafiadora. Mas precisa estar consciente do ato e imantando a proteção enquanto o estiver usando.

É importante, ainda, remover o esparadrapo ou as mãos logo após o momento desafiador e buscar perceber como está sua energia e se é necessária alguma forma de harmonização.

2 - Cristal no umbigo

3 - Símbolos

Para os reikianos, o cho ku rei em todos os sentidos tem o poder de fechar o seu campo trazendo proteção e elevando sua frequência energética. Outros símbolos como o pentagrama, cruz, OM e estrela de Davi também podem ser desenhados ou colados tanto no umbigo quanto nas costas, logo abaixo do pescoço.

4 - Cinturão Lunar

DICAS PARA PROTEGER O UMBIGO

Independente por qual forma de proteção você optar, é necessário intencionar o fechamento daquele chakra enquanto estiver utilizando alguma outra forma de proteção do umbigo.

“Tapar o umbigo, colocar um cristal, um símbolo ou outra forma de proteção é bem-vinda, quando sabemos o que estamos ativando em nosso campo”, explica Gi.

“Toda forma de magia, proteção e cura parte do princípio mental, da intenção e firmeza do que você deseja. Então, não basta colar um esparadrapo no seu umbigo. É necessário intencionar o fechamento daquele chakra enquanto o esparadrapo estiver ali, com o propósito de proteção”, complementa ela.

Além disso, a terapeuta reforça que de nada adianta passar vários dias com o umbigo tampado, pois pode afetar o equilíbrio de outros chakras.

Somado a isso, ela reforça que, para além das práticas de proteção, é preciso cultivas pensamentos e sentimentos positivos, cuidar com o que você deseja e da sua energia de todo seu campo energético.