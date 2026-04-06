7 dicas infalíveis para proteger sua energia no dia a dia

A forma como você se protege no dia a dia pode influenciar diretamente seu bem-estar Crédito: Imagem: PeopleImages | Shutterstock

Você já terminou o dia se sentindo exausto, mesmo sem ter feito tanta coisa? Ou percebeu que, após conversar com alguém ou entrar em determinados ambientes, sua energia simplesmente despenca? No dia a dia, a gente absorve mais do que imagina: emoções, tensões, cobranças… e, se não houver um cuidado consciente, tudo isso se acumula. Proteger a sua energia não é se isolar do mundo — é aprender a se preservar dentro dele.

Abaixo, confira algumas dicas simples, mas poderosas, para manter sua energia mais leve e equilibrada!

1. Aprenda a dizer “não” sem culpa

Nem tudo que te pedem merece o seu “sim”. Cada vez que você se coloca em situações que não quer ou não pode sustentar, sua energia vai embora junto. Proteger sua energia também é estabelecer limites claros — e isso não te torna egoísta, mas consciente.

Dica prática: antes de aceitar algo, pergunte-se: “Isso me expande ou me pesa?”

2. Cuidado com quem você compartilha sua vida

Nem todo mundo vibra na mesma frequência que você — e tudo bem. Mas abrir demais sua vida para pessoas que não te acolhem ou que carregam muita negatividade pode drenar sua energia sem que você perceba. Proteção energética também é seleção emocional.

3. Faça pequenas limpezas energéticas no dia a dia

Não precisa de grandes rituais para se limpar energeticamente . Banhos simples, incensos ou até mesmo um banho mais consciente já ajudam muito. No final do dia, durante o banho, mentalize a água levando embora todo o peso, cansaço e energia acumulada.

É possível acolher o outro sem se abandonar ou assumir o peso de tudo ao redor Crédito: Imagem: LightField Studios | Shutterstock

4. Evite sobrecarga emocional

Você não precisa resolver tudo, nem absorver o problema de todo mundo. Ter empatia não é carregar o mundo nas costas. Lembre-se: você pode acolher o outro sem se abandonar.

5. Fortaleça sua própria energia

Quanto mais forte você está internamente, menos vulnerável fica ao que vem de fora. Isso envolve autocuidado, descanso , momentos de prazer e conexão com você mesmo. Energia protegida não é só defesa, é fortalecimento.

6. Observe seus pensamentos

A sua mente também influencia diretamente a sua energia. Pensamentos repetitivos, autocrítica excessiva e preocupações constantes drenam mais do que qualquer fator externo. Troque a cobrança por consciência.

7. Crie pequenos rituais de conexão com você

Pode ser um momento de silêncio, uma oração , uma respiração profunda ou até um café tomado com presença. Esses pequenos rituais te trazem de volta para o seu centro. E quando você está no seu centro, nada te desestabiliza com tanta facilidade.

Por Viviane Pettersen

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