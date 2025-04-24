7 curiosidades sobre o homem do signo de Touro

Os homens de Touro tendem a ser sensatos e reservados Crédito: Imagem: Yevheniia Kovalets | Shutterstock

Touro é o segundo signo do zodíaco. As suas pedras são jade-verde, esmeralda, quartzo-fumê e quartzo-rosa e o elemento é a Terra, o que torna os homens deste signo pessoas práticas, muito apegadas e que não costumam arriscar, pois precisam se sentir seguros em suas ações.

Segundo a astróloga Thaís Mariano, os taurinos também são conhecidos por serem reservados e sensatos, mas, ao mesmo tempo, esbanjam o sentimento de proteção. “Possui um ar heroico, não aquele herói que ganha batalhas com a força física, mas aquele que promete cuidar de todos os seus problemas, trazendo tranquilidade e segurança”, detalha.

A seguir, confira 7 curiosidades sobre os homens do signo de Touro!

1. Valorizam a aparência

Os homens de Touro amam cuidar da aparência e são aquele tipo de pessoa que você vai sempre encontrar muito bem arrumada. Eles se preocupam bastante com a estética e tendem a ser vaidosos, pois se tem uma coisa que conta para eles é a elegância.

2. Amam toque físico

Para os taurinos, o toque físico é extremamente importante e desperta os seus sentimentos. Assim, esses nativos gostam de estar fisicamente perto de quem ama. Essa é definitivamente uma das linguagens do amor dos homens de Touro, que, de modo geral, vão tentar conquistar as pessoas oferecendo carinho a elas.

3. São pessoas ciumentas

De acordo com a astróloga Thaís Mariano, os nativos de Touro tendem a ser ciumentos e acomodados, pois eles têm a forte tendência de evitar tudo aquilo que possa lhes causar experiências diferentes daquelas em que eles já estão acostumados.

Os nativos de Touro valorizam a companhia de pessoas com alto astral Crédito: Imagem: syed shahmikh ali | Shutterstock

4. Gostam de se relacionar com pessoas alegres

Se tem uma coisa que os homens de Touro valorizam é estar sempre acompanhados por pessoas que tragam boas energias para o seu círculo e que sejam muito bem-humoradas. Por isso, eles gostam de se relacionar com pessoas alegres e com quem possam estabelecer fortes conexões. “O que atrai os taurinos é o belo, a ligação, o desejo de ter relações sólidas e estáveis”, explica a astróloga Priscila Alvez.

5. São aventureiros

Os homens taurinos amam viajar para explorar novos destinos, principalmente se esses lugares oferecem a oportunidade de se conectar com a natureza. De modo geral, passeios que envolvam praia, cachoeira, parques e montanhas são os que mais agradam esses nativos.

6. Gostam de conforto

Os homens de Touro adoram tudo que envolve conforto e prazer: boa comida, roupas macias e ambientes acolhedores. Eles têm um senso apurado para o que é bom e não costumam abrir mão da qualidade em nome da pressa ou da economia.

7. Valorizam a estabilidade financeira