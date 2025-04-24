7 curiosidades sobre o homem do signo de Touro

Touro é o segundo signo do zodíaco. As suas pedras são jade-verde, esmeralda, quartzo-fumê e quartzo-rosa e o elemento é a Terra, o que torna os homens deste signo pessoas práticas, muito apegadas e que não costumam arriscar, pois precisam se sentir seguros em suas ações.
Segundo a astróloga Thaís Mariano, os taurinos também são conhecidos por serem reservados e sensatos, mas, ao mesmo tempo, esbanjam o sentimento de proteção. “Possui um ar heroico, não aquele herói que ganha batalhas com a força física, mas aquele que promete cuidar de todos os seus problemas, trazendo tranquilidade e segurança”, detalha.
A seguir, confira 7 curiosidades sobre os homens do signo de Touro!
1. Valorizam a aparência
Os homens de Touro amam cuidar da aparência e são aquele tipo de pessoa que você vai sempre encontrar muito bem arrumada. Eles se preocupam bastante com a estética e tendem a ser vaidosos, pois se tem uma coisa que conta para eles é a elegância.
2. Amam toque físico
Para os taurinos, o toque físico é extremamente importante e desperta os seus sentimentos. Assim, esses nativos gostam de estar fisicamente perto de quem ama. Essa é definitivamente uma das linguagens do amor dos homens de Touro, que, de modo geral, vão tentar conquistar as pessoas oferecendo carinho a elas.
3. São pessoas ciumentas
De acordo com a astróloga Thaís Mariano, os nativos de Touro tendem a ser ciumentos e acomodados, pois eles têm a forte tendência de evitar tudo aquilo que possa lhes causar experiências diferentes daquelas em que eles já estão acostumados.
4. Gostam de se relacionar com pessoas alegres
Se tem uma coisa que os homens de Touro valorizam é estar sempre acompanhados por pessoas que tragam boas energias para o seu círculo e que sejam muito bem-humoradas. Por isso, eles gostam de se relacionar com pessoas alegres e com quem possam estabelecer fortes conexões. “O que atrai os taurinos é o belo, a ligação, o desejo de ter relações sólidas e estáveis”, explica a astróloga Priscila Alvez.
5. São aventureiros
Os homens taurinos amam viajar para explorar novos destinos, principalmente se esses lugares oferecem a oportunidade de se conectar com a natureza. De modo geral, passeios que envolvam praia, cachoeira, parques e montanhas são os que mais agradam esses nativos.
6. Gostam de conforto
Os homens de Touro adoram tudo que envolve conforto e prazer: boa comida, roupas macias e ambientes acolhedores. Eles têm um senso apurado para o que é bom e não costumam abrir mão da qualidade em nome da pressa ou da economia.
7. Valorizam a estabilidade financeira
Assim como nas relações amorosas, os taurinos prezam por estabilidade quando o assunto é dinheiro. Práticos e cautelosos, preferem construir sua segurança financeira aos poucos, com planejamento e consistência. Por isso, investimentos arriscados não costumam fazer parte de suas escolhas.