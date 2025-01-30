A capacidade de sonhar de alguns signos cria uma conexão especial com o lado mais etéreo da vida Crédito: Imagem: Roman Samborskyi | Shutterstock

Alguns signos do zodíaco são naturalmente mais sonhadores, e essa característica está profundamente ligada à sua conexão com o mundo emocional e intuitivo. Certos nativos, por exemplo, são conhecidos por sua imaginação fértil e sua capacidade de se transportar para universos paralelos, muitas vezes distantes da realidade cotidiana. Isso ocorre porque eles têm uma sensibilidade aguçada e uma busca constante por experiências espirituais ou emocionais.

O lado sonhador pode ser visto como uma forma de fuga das limitações do mundo material, permitindo que esses nativos se conectem com seus desejos mais profundos. Embora essa tendência possa ser considerada escapista por alguns, ela é extremamente benéfica para esses signos, pois os ajuda a manter a criatividade em alta, além de oferecer uma perspectiva única sobre a vida.

Abaixo, conheça os 5 signos mais sonhadores do zodíaco!

1. Câncer

Os cancerianos frequentemente se perdem em suas próprias fantasias em busca de segurança emocional Crédito: Imagem: ANN_UDOD | Shutterstock

Os nativos de Câncer são regidos pela Lua, o que intensifica sua natureza emocional. Altamente sensíveis e românticos, eles frequentemente se perdem em suas próprias fantasias em busca de segurança emocional. Idealistas, costumam sonhar com a construção de uma família desde cedo e buscam um parceiro que se encaixe nesse ideal de futuro.

2. Libra

Os librianos costumam sonhar com o futuro perfeito e um mundo em que a justiça e a harmonia prevaleçam Crédito: Imagem: ANN_UDOD | Shutterstock

Regidos por Vênus, os librianos são extremamente idealizadores. Sonham com o futuro perfeito e um mundo em que a justiça e a harmonia prevaleçam. Nos relacionamentos, buscam um romance marcado pela beleza, respeito e cumplicidade, frequentemente idealizando a pessoa amada. Entretanto, essa visão idealizada pode levar à frustração, pois, segundo a astróloga Thaís Mariano, quando percebem que a pessoa não corresponde à imagem que criaram, acabam desistindo da relação.

3. Sagitário

Os sagitarianos não se limitam a pequenos objetivos, mas sonham com grandes conquistas e aventuras Crédito: Imagem: ANN_UDOD | Shutterstock

Expansivos, alegres e aventureiros , os nativos de Sagitário costumam ser otimistas e adoram viajar. Essa característica tão marcante de sua personalidade também se estende aos seus sonhos, que são amplos e repletos de possibilidades. Eles não se limitam a pequenos objetivos, mas sonham com grandes conquistas e aventuras. Essa habilidade, no entanto, também representa uma tentativa de fuga de si. Por isso, conforme Thais Mariano, é preciso que esses nativos tenham coragem para mergulhar no autoconhecimento.

4. Aquário

Os aquarianos costumam ser visionários e sonham em revolucionar o mundo Crédito: Imagem: ANN_UDOD | Shutterstock

Regidos por Urano, os aquarianos são independentes, inovadores e inteligentes. Costumam ter uma visão visionária e sonham em revolucionar o mundo, superando imposições e regras que não fazem sentido para eles. “Vem daí a necessidade deles por uma sociedade mais justa, com caminhos que façam sentido para todos. Por isso, costumam ser ativistas. E, em equilíbrio, têm ótimo senso para enxergar além e perceber soluções boas para todos”, afirma Thaís Mariano. O único problema é que, por fantasiar tanto um futuro melhor para o coletivo, acabam esquecendo de si.

5. Peixes

Os piscianos são sonhadores natos e costumam viver no mundo das fantasias Crédito: Imagem: ANN_UDOD | Shutterstock