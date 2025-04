Astrologia

5 profissões que combinam com o signo de Touro

Veja quais áreas podem ser favorecidas pelas características singulares dos taurinos

Touro é o segundo signo zodíaco e rege a Casa 2 do Mapa Astral. Os nativos são teimosos e resistentes às mudanças. “Preferem que tudo siga conforme eles já conhecem, pois assim se sentem mais seguros e não precisam gastar muita energia, já que funcionam em ritmo mais lento”, diz a astróloga Thaís Mariano. >

Touro está relacionado com a segurança, os sentidos e a busca por conforto e prazer. Além disso, rege partes do corpo, como a cabeça, o pescoço, a garganta e a boca. Por isso, segundo a astróloga, os nativos deste signo exibem características como determinação, obstinação, acolhimento, praticidade, afinidade com a natureza e apreço pelo belo. >