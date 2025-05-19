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Astrologia

5 aspectos do lado sombra do signo de Gêmeos

Veja algumas características que o geminiano precisa desenvolver para evoluir
Portal Edicase

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Publicado em 19 de Maio de 2025 às 15:04

As pessoas de Gêmeos estão sempre em busca de novidades e, por isso, têm dificuldade para se fixar em algo específico (Imagem: Allexxandar | Shutterstock)
As pessoas de Gêmeos estão sempre em busca de novidades e, por isso, têm dificuldade para se fixar em algo específico Crédito: Imagem: Allexxandar | Shutterstock
Nenhum ser humano possui apenas qualidades ou defeitos. Somos a soma de diversas características construídas ao longo da nossa vida, sejam elas adquiridas pelo ambiente em que vivemos ou próprias de nossa personalidade. Dessa forma, não é exclusividade do signo de Gêmeos ter um lado considerado luz e outro, sombra.
A astróloga Thaís Mariano cita algumas características que as pessoas desse signo mutável precisam desenvolver: “As mudanças rápidas de humor, a variação constante de sentimentos e a tendência a misturar razão e emoção estão bem presentes nos nativos desse signo e podem trazer desafios para suas relações e qualidade de vida”.
A seguir, a astróloga lista 5 pontos do lado sombra dos geminianos. Confira!

1. Dificuldade para se aprofundar

As pessoas de Gêmeos estão sempre em busca de novidades e, por isso, têm dificuldade para fixar em algo específico. “Sendo assim, podem começar muitos cursos, atividades, relações e não darem continuidade nem encerramento concreto, deixando muitos fios soltos que desgastam a energia e os levam a se tornarem ainda mais dispersos”, comenta Thaís Mariano.

2. Excesso de racionalidade

Por ser um signo do elemento Ar, Gêmeos tende a racionalizar tudo, inclusive as emoções. “Analisa, fala muito, oscila sobre o que sente e, com isso, tem dificuldade de ter consciência do que realmente está sentindo, já que não costuma se deixar tomar pelas emoções”, explica Thaís Mariano. Segundo ela, isso pode ser uma defesa, afinal o geminiano costuma ter medo de confrontar as inseguranças e os medos.
A comunicação é uma forte característica do signo de Gêmeos (Imagem: Biscotto Design | Shutterstock)
A comunicação é uma forte característica do signo de Gêmeos Crédito: Imagem: Biscotto Design | Shutterstock

3. Precisam de ajustes na comunicação

A comunicação costuma ser a melhor ferramenta das pessoas de Gêmeos. Todavia, quando usada de forma inconsciente, “pode levar o geminiano a ser uma pessoa pouco confiável, mesmo que não faça por mal. É porque, para ele, realmente as informações precisam ser passadas adiante”, pondera Thaís Mariano.

4. Geminianos precisam descobrir o que realmente querem

O desafio de Gêmeos é entender que algumas atitudes ou falas podem ferir as outras pessoas e prejudicar suas relações. Também precisa compreender quais são seus verdadeiros objetivos na vida . “Para onde está indo e o que quer fazer com todas as informações que colhe, além de amadurecer e compreender que as dificuldades da vida adulta precisam ser enfrentadas”, analisa a astróloga.

5. Resistência a críticas

Segundo Thaís Mariano, um dos desafios mais comuns enfrentados por Gêmeos está na dificuldade de lidar com críticas, especialmente quando questionam a forma como expressam seus conhecimentos. “[Os nativos de Gêmeos] falam sobre o que sabem como se tivessem um vasto conhecimento e raramente aceitam críticas sobre a sua superficialidade”, conclui.

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