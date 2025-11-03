Astrologia

4 simpatias e banhos ideais para o Dia dos Finados

Práticas ajudam a transformar a data em uma oportunidade de reflexão e renovação

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 12:07

O Dia dos Finados é uma data para se lembrar de pessoas queridas que partiram Crédito: Imagem: ju_see | Shutterstock

O Dia de Finados, em 2 de novembro, é um feriado nacional. Nesta data, muitas pessoas visitam cemitérios para homenagear entes queridos que já partiram, levando flores como gesto de respeito e carinho, além de expressar saudade.

Embora tradicionalmente ligado à religião católica, a origem da data remonta às antigas tradições dos povos indígenas mexicanos. No México, os mortos são lembrados com festas, música e fantasias, durante o Día de los Muertos , uma celebração alegre que valoriza a memória dos que se foram.

No Brasil, a data costuma ser vivida de forma mais introspectiva. É um momento de reflexão e de conexão espiritual, como explica Yara Vieira, consultora esotérica da Astrocentro. “Em ocasiões como essa, nossa ligação com o plano espiritual se intensifica. Oferecer flores ou cuidar dos túmulos simboliza respeito e, também, um chamado, para que as almas sintam que nosso amor persiste , mesmo após a despedida”, diz.

Kélida Marques, consultora espiritual, acrescenta que a data também serve para celebrar aqueles que partiram. “Independentemente das crenças, o Dia de Finados é uma ponte que nos aproxima de quem já partiu. É uma oportunidade de recordar, honrar e enviar amor, reforçando que, embora a vida seja transitória, o amor e as memórias permanecem eternos”, ressalta.

Abaixo, veja simpatias e banho propícios para o Dia dos Finados, segundo as especialistas!

1. Simpatia para atrair paz e proteção

Materiais

1 vela branca

1 lírio ou rosa-branca

Modo de fazer

Acenda uma vela branca em um lugar tranquilo e coloque ao lado uma flor, como um lírio ou uma rosa-branca. Ofereça essa vela em intenção de paz e proteção, pedindo que os espíritos iluminados cuidem do seu lar. Faça uma oração em silêncio, reforçando seus desejos de paz para você e para os seus.

2. Simpatia para purificação e renovação espiritual

Materiais

1 recipiente de vidro

Essência de lavanda ou sal grosso

1 vela roxa

Água

Modo de fazer

Encha um recipiente com água e coloque algumas gotas de essência de lavanda ou um punhado de sal grosso. Acenda uma vela roxa ao lado do recipiente e deixe por alguns minutos. Depois, use essa água para lavar as mãos e o rosto, pedindo purificação e renovação das energias. Essa simpatia ajuda a liberar sentimentos pesados ​​e renovar o espírito.

Simpatias ajudam a trazer conforto após a perda de alguém Crédito: Imagem: Daria Minaeva | Shutterstock

3. Simpatia para conforto e superação de perdas

Materiais

1 papel branco

1 caneta

1 vela branca

Modo de fazer

Em um papel branco, escreva o nome do ente querido que você quer homenagear. Ao lado de uma vela branca acesa, leia o nome e agradeça por todos os momentos vividos. Deixe o papel sob a vela até que ela apague sozinha. Essa prática ajuda a trazer conforto e a aliviar a dor da perda, mantendo a memória da pessoa querida.

4. Banho para sair da depressão

Materiais

2 l de água

1 punhado de folhas de boldo

Modo de fazer

Para esse banho, basta preparar um chá com as folhas de boldo. Deixe amornar e coe. Banhe-se da cabeça aos pés após seu banho higiênico . Durma com ele. O que sobrar do boldo, jogue na natureza ou no lixo comum, conforme sua preferência.

Kélida Marques

null Crédito:

Detentora de um dos principais canais do YouTube sobre espiritualidade, conta com mais de 1,15M de seguidores em suas redes. Também é psicanalista, hipnóloga e terapeuta holística reikiana. Realiza atendimentos online, promove rituais de cura, benzimentos e vigília, de maneira constante e gratuita.

Por Alice Veloso