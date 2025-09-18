Astrologia

4 mitos e verdades sobre os nativos do signo de Libra

Compreenda melhor as características dos librianos, desvendando algumas ideias sobre eles

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 16:38

Nem todas as afirmações sobre o signo de Libra são verdadeiras Crédito: Imagem: Akane1988 | Shutterstock

Libra geralmente é associado a equilíbrio, harmonia e diplomacia, já que esse signo é regido por Vênus e costuma valorizar relacionamentos e justiça. No entanto, a imagem dos nativos muitas vezes é simplificada demais, dando origem a diversos equívocos. Há quem acredite, por exemplo, que os librianos são sempre indecisos ou superficiais, quando, na verdade, sua forma de lidar com emoções e situações é muito mais complexa. Por isso, confira 4 mitos e verdades que ajudam a compreender melhor a natureza dos librianos!

1. Librianos são indecisos

Mito . Na verdade, os librianos são bem decididos. Contudo, devido ao desejo de agradar a todos e não gerar desarmonia, acabam por optar pelo que é melhor ou deixar que o outro escolha.

2. Librianos são compreensivos

Verdade . Os nativos de Libra possuem uma grande habilidade para compreender diferentes pontos de vista, sem julgamento e com acolhimento.

Os nativos de Libra apreciam o autocuidado e são considerados vaidosos Crédito: Imagem: Platon Anton | Shutterstock

3. Librianos são vaidosos

Verdade . Regidos por Vênus , os librianos tendem a gostar de se cuidar, de se sentirem bem com o seu corpo e com a imagem que passam.

4. Librianos são racionais

Verdade . Apesar de ser regido por Vênus, Libra é um signo de Ar. Portanto, os nativos tendem a ponderar os acontecimentos de maneira mais racional , conseguindo assim compreender melhor o lado de todos os envolvidos.