Astrologia

3 dicas para se proteger de ataques espirituais em redes sociais

Consultora espiritual explica como manter o campo vibracional protegido

“Engana-se quem pensa que os ataques espirituais ocorrem do dia para a noite e apenas por espíritos ou derivado de rituais. Eles levam tempo e podem ser feitos por pessoas comuns, de carne e osso, simplesmente através da tela do celular”, diz. >

Assim, os efeitos dos ataques espirituais ultrapassam a tela do celular. “Ao ver uma foto ou um stories de uma pessoa, aquele sentimento de inveja surge e isso, no mundo espiritual, já cria energias negativas, e aquela pessoa, alvo da inveja, pode sofrer com ataques espirituais”, afirma. >