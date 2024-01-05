2024 começa para valer: veja as previsões semanais de 07 a 13/01

Veja as previsões semanais de 07 a 13/01 Crédito: Shutterstock

Chegou a hora de se preparar para começar de fato 2024! A primeira Lua Nova de 2024 vem aí e traz consigo uma energia persistente e prática que promete impulsionar seus projetos. Mas essa é só uma parte das previsões da Astrologia para a semana de 07 a 13/01.

Veja o resumo astrológico do que vem por aí:

Toda a semana: Sol em trígono com Urano e Marte

Toda a semana: Mercúrio em quadratura com Netuno

Quinta-feira (11): Lua Nova em Capricórnio

A partir da sexta-feira (12): Sol em sextil com Netuno

A partir de sábado (13): Mercúrio em Capricórnio

A seguir, entenda em detalhes as previsões da Astrologia para a semana de 07 a 13/01. Caso queira ter uma análise individualizada sobre a atuação desses trânsitos, acesse seu Horóscopo Personalizado gratuitamente.

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Previsões da Astrologia para semana de 07 a 13/01

Vem saber tudo sobre isso!

Toda a semana: Sol em Capricórnio com Urano e Netuno

Durante toda a semana, Sol está em trígono com Urano, um aspecto de renovação, criatividade, novas ideias, libertação e insights. É como se não fosse tão difícil desvencilhar ou fazer uma mudança, pois teremos ajuda da intuição.

Falando em intuição, a partir da sexta-feira (12), o Sol faz um sextil com Netuno, aumentando muito essa conexão.

Toda a semana: Mercúrio em quadratura com Netuno

Desde o Natal, Mercúrio, o planeta que mexe com o dia a dia, está em quadratura com Netuno. Isto deixa a nossa mente menos clara para algumas questões. Além disso, o dia a dia também fica mais sujeito a confusão, atrapalhos, mal-entendidos e atrasos.

A entrada do planeta em Capricórnio traz um raciocínio mais objetivo e concreto. Agora, sabemos melhor o que fazer e conseguimos nos organizar para a próxima semana.

A partir de quinta-feira: Lua Nova em Capricórnio

Nesse sentido, a energia é de “Vou fazer o meu 2024 acontecer na prática!”.

É importante ressaltar que a Lua Nova acontece em Capricórnio, que tem a ver com arregaçar as mangas, planejar os objetivos e começar a agir. Confira aqui o calendário lunar 2024 completo!

Toda essa força e energia será favorecida por Marte em Capricórnio num bom aspecto com Saturno e Júpiter. Marte/Júpiter dá um gás, aumentando nossa capacidade de realização e objetividade.

Portanto, depois de algumas semanas em que o Marte esteve num contato difícil com Netuno, fazendo com que a vitalidade e a imunidade baixassem e muitas coisas atrapalhassem nossas ações, agora vamos estar com a corda toda na primeira Lua Nova do ano.

Hora de focarmos nos nossos sonhos!

Como a Lua Nova acontece na Casa 11 do Mapa Astral do Brasil, ficam as reflexões:

Quais são meus planos para o futuro?

Quais são meus sonhos?

Como quero realizá-los?

A força da persistência de Capricórnio

Um dos pontos fortes de Capricórnio é olhar a coisa de cima. Ele fica no alto da montanha, observando e planejando. Capricórnio trabalha muito bem com o tempo, e planejamento envolve tempo.

Então, podemos começar o ano questionando o que queremos fazer em cada mês, quando marcaremos férias, e coisas assim. A ideia é ter uma noção de fluxo do tempo com metas realistas.

Também é importante pontuar que Capricórnio não cria várias metas nem se dispersa. É um signo de realização. Por isso, na quinta-feira (11), começaremos essa Lua Nova, com efeitos por um mês, com a sensação de que podemos fazer diferente e com esperança.

Guarde esta mensagem com você e puxe seu lado persistente e planejador, em um ano astrológico que favorecerá muito isto. Caso queira entender 2024 a fundo, faça o curso Prepare-se para 2024.