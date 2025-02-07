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Astrologia

2 óleos essenciais para melhorar a concentração para os estudos

A natureza, com sua sabedoria ancestral, nos presenteia com ferramentas poderosas para potencializar o aprendizado
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 07 de Fevereiro de 2025 às 17:00

Os óleos essenciais são uma poderosa ferramenta para potencializar os estudos (Imagem: New Africa | Shutterstock)
Os óleos essenciais são uma poderosa ferramenta para potencializar os estudos Crédito: Imagem: New Africa | Shutterstock
As férias escolares chegaram ao fim, e é hora de retomar a rotina de estudos com foco e determinação. Seja para crianças ou adultos, a volta às aulas exige disposição, concentração e muito equilíbrio emocional. Neste contexto, a magia pode ser uma grande aliada.
A aprendizagem não depende apenas do conteúdo ensinado, mas também da capacidade de assimilação, memorização e organização mental. Manter a mente atenta é essencial para garantir um bom rendimento acadêmico. A natureza, com sua sabedoria ancestral, nos presenteia com ferramentas poderosas para potencializar essas habilidades.
A seguir, a bruxa, escritora e professora Tânia Gori indica dois óleos essenciais mágicos e naturais que podem auxiliar estudantes, professores e qualquer pessoa que busca mais clareza mental e concentração para estudar ou realizar suas atividades. Confira!

1. Óleo essencial de alecrim

O alecrim é uma erva sagrada, associada à vitalidade, à proteção e ao fortalecimento da mente. Seu óleo essencial é considerado um verdadeiro elixir para os estudantes, pois atua diretamente no sistema nervoso central, estimulando a atividade cerebral e melhorando a capacidade de aprendizado. Outros benefícios, são:
  • Estimula a memória e a concentração;
  • Auxilia na clareza mental e raciocínio rápido;
  • Reduz o cansaço mental e combate a procrastinação;
  • Tem potencial de aumentar as ondas beta no cérebro, responsáveis pela atividade cognitiva e pela atenção plena.

Como usar

Pingue 2 gotas de óleo essencial de alecrim em um difusor ou em um lenço de papel e inale profundamente antes de estudar ou realizar atividades que exigem foco. Também é possível misturar com um óleo vegetal, como o de coco ou de amêndoas, e aplicar nas têmporas e pulsos para manter a mente ativa durante o dia.
O óleo essencial de hortelã-pimenta ajuda a combater o cansaço mental (Imagem: Madeleine Steinbach | Shutterstock)
O óleo essencial de hortelã-pimenta ajuda a combater o cansaço mental Crédito: Imagem: Madeleine Steinbach | Shutterstock

2. Óleo essencial de hortelã-pimenta

O hortelã-pimenta é uma planta revigorante e refrescante, conhecida por suas propriedades estimulantes e energizantes. Seu óleo essencial é um excelente aliado para combater o cansaço mental, a apatia e a estafa, proporcionando mais disposição para encarar os desafios acadêmicos e profissionais. Outros benefícios, são:
  • Auxilia na redução da fadiga mental;
  • Promove uma sensação de frescor e renovação da energia;
  • Estimula a clareza mental e o foco;
  • Ajuda a aliviar dores de cabeça causadas pelo excesso de esforço intelectual.

Como usar

Adicione 1 gota de óleo essencial de hortelã-pimenta a um copo de água para um efeito refrescante e revigorante. Use no difusor para criar um ambiente de estudo energizante. Outra opção é misturar com um óleo vegetal e massagear a nuca e os ombros para aliviar tensões e melhorar a concentração. 

Ritual para potencializar os estudos

Se você deseja reforçar ainda mais sua conexão com o aprendizado e atrair sucesso nos estudos, experimente este pequeno ritual de concentração:
Em um ambiente tranquilo, acenda uma vela azul-clara (cor da sabedoria e do conhecimento). Pingue 3 gotas de óleo essencial de alecrim e 2 gotas de óleo essencial de hortelã-pimenta em um difusor ou em um pedaço de tecido. Feche os olhos e respire profundamente, mentalizando seu cérebro absorvendo todo o conhecimento com facilidade.
Repita mentalmente: “Minha mente é clara, meu aprendizado é leve e minha memória é forte. Que assim seja!”. Ao terminar seus estudos, agradeça a energia da natureza e apague a vela com gratidão. 
Por Tânia Gori
Imagem Edicase Brasil
Crédito:
CEO da Universidade Livre Holística Casa de Bruxa e presidente da Associação Brasileira de Bruxaria. Astróloga, numeróloga e escritora, também é a fundadora da convenção de Bruxas e Magos da América Latina.

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