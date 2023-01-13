13 coisas que você precisa saber sobre a Sexta-feira 13

13 coisas que você precisa saber sobre Sexta 13 Crédito: Personare

2023 mal começou e na segunda semana já temos uma Sexta-feira 13. A data é mundialmente conhecida por trazer má sorte e muita gente acredita em superstições. Mas qual será o significado deste dia? O Personare reuniu um time de especialistas de diferentes áreas e te conta a seguir 13 coisas que você precisa saber sobre Sexta 13.

13 COISAS SOBRE A SEXTA-FEIRA 13

1. Origem do azar da Sexta-feira 13

Há várias teorias para a Sexta-feira 13 ser considerada uma data de azar. A mais forte delas é do século XIV. No dia 13 de outubro de 1307, o rei da França Filipe IV decretou que os membros dos Cavaleiros Templários (exército de monges criado para proteger os peregrinos, que mais tarde foi acusado de heresia) deveriam ser perseguidos, torturados e presos, culminando em muitas mortes.

2. Significado do número 13

Na Numerologia, o significado do número 13 pode representar um certo desafio, porque enquanto os número 1 e 3 (que formam o 13) simbolizam coragem, iniciativa e otimismo, o número 4 (resultante da soma 1+3) pede praticidade, perseverança e planejamento. Então, há um conflito dentro do próprio número 13. Há luta entre o risco e a segurança. Entenda melhor aqui o simbolismo do número 13.

3. Sexta-feira 13 para a Numerologia

Não há nada de especial (nem de azar, nem de sorte) na Sexta-feira 13 para a Numerologia – é um dia qualquer e um número recheado de simbolismos como qualquer outro. No entanto, algumas pessoas podem se sentir desafiadas nessa data justamente por representar tendências tão opostas, como descrito no tópico anterior.

4. O que significa temer o número 13

Ter receio do número 13 pode significar falta de iniciativa e otimismo para buscar novas experiências mais prazerosas e criativas – que são características simbolizadas pelos números 1 e 3. Ou, então, pode ser que você privilegie um dos extremos desse simbolismo: conservadorismo ou inovação; novidades ou comodidade; coragem ou resistência à mudança.

5. O que significa gostar do 13

Por outro lado, quando a pessoa sabe lidar com o número, consegue ter muitas ideias, comunicá-las e tem a determinação de realizá-las. Provavelmente, sabe unir teoria e prática, e consegue viver bem com as regras sociais sem perder sua originalidade e individualidade.

6. Como a Astrologia vê a Sexta 13

Apesar de toda a superstição da data, na Astrologia nos guiamos apenas pela ação dos Astros. Dias como Sexta-feira 13 ou mesmo portais como 23/03/23 não possuem um significado específico. Tudo vai depender dos trânsitos que estiverem ocorrendo no Céu do dia e como eles vão estar “conversando” com o seu Mapa Astral. Para isso, melhor do que acreditar em superstições, é olhar aqui o Horóscopo Personalizado, e ver os seus trânsitos ativos.

7. Sexta-feira é dia de Vênus

8. Significado do 13º Arcano do Tarot – A Morte

Ela representa uma necessidade de morrer para uma fase da vida e nascer para outra. Ou seja, está relacionada a transformações — mudanças nem sempre esperadas, mas que são necessárias. Então, não tema a carta nem a Sexta 13. A Morte é o arcano que vem nos lembrar de que nós temos poder de escolher melhor e de fazer diferente. A Carta de número 13 do Tarot é A Morte (saiba mais sobre ela aqui). Apesar de ser um dos mais temidos Arcanos, a carta não tem um significado literal, de morte física.Ou seja, está relacionada a. Então, não tema a carta nem a Sexta 13. A Morte é o arcano que vem nos lembrar de que nós temos poder de escolher melhor e de fazer diferente.

10. Superstições que funcionam

11. Óleos essenciais para a data

12. Cores para usar e abusar

13. Aproveite a Sexta como qualquer outro dia

Então, diante de tudo que foi dito até aqui com relação ao número, fica evidente que por trás de medos e superstições existe uma mensagem. A de que é preciso saber arriscar com confiança e planejamento, rumo ao que precisa ser mudado e reestruturado em nossas vidas. Tais mudanças pedem coragem e, ao mesmo tempo, pés no chão.