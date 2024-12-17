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Astrologia

10 rituais para fazer antes e durante a virada do ano

Veja como atrair boas energias e prosperidade para 2025
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 17 de Dezembro de 2024 às 17:45

É possível aproveitar a energia de renovação da virada do ano com alguns rituais (Imagem: Graphic Depend | Shutterstock)
É possível aproveitar a energia de renovação da virada do ano com alguns rituais Crédito: Imagem: Graphic Depend | Shutterstock
A virada do ano é um momento poderoso de transição. Mais do que festas e fogos, é uma oportunidade perfeita para se alinhar com suas intenções, agradecer o que passou e abrir espaço para tudo de bom que está por vir.
Em 2025, vários planetas mudam de signo, abrindo portas para novas possibilidades tanto no individual quanto no coletivo. O universo nos chama para inovar, confiar na nossa autenticidade e deixar ir o que já não faz sentido. Está na hora de abraçar o novo, expandir horizontes, confiar nas infinitas possibilidades, ousar e construir novas realidades.

Antes da virada: preparando o terreno

1. Orações para perdão, libertação e renovação

Reserve um momento de silêncio para refletir sobre o ano que passou. Faça uma oração ou mentalize palavras de perdão – para você e para os outros. Sentir-se leve e sem amarras é o maior presente que você pode dar a si antes de começar um novo ano.
Minha sugestão é que você invista em fazer a oração do perdão, mais conhecida como Ho’oponopono, uma prática havaiana de reconciliação e perdão que pode ser usada para limpar memórias dolorosas e liberar energias negativas. Ele é baseado em quatro frases simples e poderosas que você pode repetir mentalmente ou em voz alta: “Sinto muito”, “Me perdoe”, “Eu te amo”, “Sou grato(a)”.

2. Limpeza e organização: liberando espaço

Nada melhor do que começar o ano com a energia fluindo livremente. Limpe sua casa, organize gavetas e doe o que não usa mais. Esse gesto não é só simbólico: ele literalmente abre espaço para novas oportunidades entrarem na sua vida.
Dica prática: enquanto limpa, diga mentalmente: “Eu libero o que não me serve mais e recebo com alegria o novo”.

3. Pague contas pendentes (se for possível)

Entrar no ano sem dívidas é uma forma de atrair prosperidade. Resolva pendências que estiverem ao seu alcance. Se alguma conta ainda precisar esperar, reserve um momento para planejar como resolvê-la nos primeiros meses do ano.

4. Ritual de purificação: defumação e banho energético

  • Defumação: use incensos, velas ou queime ervas como alecrim, sálvia ou canela para purificar o ambiente.
  • Banho de ervas ou escalda-pés: utilize ervas como manjericão, arruda ou lavanda para limpar energias e renovar sua vibração.
  • Pisar na grama: conecte-se à terra para descarregar tensões e recarregar energias.

5. Mapa dos sonhos ou lista de intenções

Escreva seus objetivos para 2025 em um papel ou monte um mapa visual com imagens que representem o que deseja realizar. Isso ajuda a focar suas energias no que realmente importa.
Durante a virada do ano, rituais ajudam a atrair vibrações específicas (Imagem: Dean Drobot | Shutterstock)
Durante a virada do ano, rituais ajudam a atrair vibrações específicas Crédito: Imagem: Dean Drobot | Shutterstock

Na hora da virada: a magia do momento

1. Sequência Numérica Grabovoi

Escreva no punho uma sequência poderosa:
  • 520: para atrair dinheiro inesperado;
  • 888: para prosperidade, abundância e equilíbrio financeiro;
  • 741: para dissipar obstáculos;
  • 571: para proteger e fortalecer sua saúde.
Sinta a energia desses números enquanto mentaliza suas intenções.

2. Dinheiro no bolso (ou no sutiã!)

Carregar uma nota em dinheiro simboliza abundância e prosperidade para o novo ano. Escolha uma nota que represente sua intenção de multiplicar recursos.

3. Afirmação ou mantra

Crie sua própria afirmação ou use esta sugestão: “Serenidade, consciência, inovação, autenticidade, verdade, coragem, amor e discernimento me acompanharão durante todo esse ano. O melhor e mais adequado chega até mim! Concretizo meus objetivos com originalidade. Eu abro as portas para o novo chegar!”. Repita-a ao longo do dia e especialmente à meia-noite para vibrar na energia desejada.

4. Escolha sua cor e cristal

  • Cores sugeridas para 2025: amarelo (foco, prosperidade e abertura de caminhos) e roxo (elevação espiritual, paz e clareza mental).
  • Cristais sugeridos: quartzo com enxofre (para energia e clareza); olho de tigre (para proteção e foco); e ametista (para paz e conexão espiritual).
Use a cor escolhida em uma peça de roupa ou acessório e leve o cristal no bolso, como um amuleto de boas energias.

5. Dica final: agradeça e celebre

Antes de dormir, feche os olhos e agradeça por tudo o que você viveu — os aprendizados, as alegrias e até os desafios. Quanto mais você celebra, mais motivos terá para comemorar.
Pronto para começar 2025 cheio de intenções positivas e energia renovada? Que este novo ano traga tudo de melhor para você!
Por Fernanda Marto de Miranda
Astróloga, terapeuta e mentora, especialista em astrologia e terapias integrativas. Também é especialista em meditação, reiki, cromoterapia, auriculoterapia, cristaloterapia e neurocientista

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