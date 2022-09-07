Xande de Pilares e Big Beatles agitam 7 de setembro no ES; veja agenda

Com preparo da maior moqueca capixaba em panela de barro, oferta de preços especiais nas versões da iguaria nos restaurantes e quiosques da orla, música ao vivo e apresentações culturais. Tudo isso em Castelhanos em Anchieta. A partir das 8h, caminhada “No Cheiro da Moqueca”, com saída da Praia Falésias de Mãe Bá em direção a Castelhanos; 10h, show musical voz e violão com Serena Márcia; 11h30, abertura do Circuito Gastronômico da Moqueca em Castelhanos; 12h, almoço e às 16h, fim das festividades. Entrada franca.