Xande de Pilares e Big Beatles agitam 7 de setembro no ES; veja agenda

Festas e festivais
Praça do Papa
Local tem programação especial para o feriado de Independência. A partir das 17h, na Praça do Papa. Av. Nossa Sra. dos Navegantes, Praia do Suá, Vitória. Com show de Banda Big Beatles, Forró Comichão, Glauco e Banda, além de transmissão ao vivo de Flamengo vs. Velez Sarsfield pela semifinal da Taça Libertadores. Entrada franca.
MeuChope
São mais de 30 cervejarias 16 atrações musicais e gastronomia. A partir das 17h, no Boulevard Shopping Vila Velha, Rodovia do Sol, 5000, Praia de Itaparica, Vila Velha. Com shows de Claudio Bocca e Saulo Simonassi e Dona Fran, a partir das 20h. Entrada franca.
II Chorinho Canela Verde
A partir das 18h, na Prainha em Vila Velha. Às 18h, Hepta Sopro; 20h, Grupo Arquivo do Samba e às 21h30, Alexandre Gonçalves e Inara Macedo, acompanhados pelo Grupo Arquivo do Samba. Entrada franca.
Festival Mariscada
Com diversas barraquinhas e restaurantes com o melhor da culinária capixaba, além de apresentações musicais. A partir das 11h, em frente ao Museu do Pescador na Ilha das Caieiras em Vitória. Entrada franca.
DEMOCRATIKA
O público pode adicionar músicas a playlist oficial da festa disponível em @ fluentecultureclub, além de votar na promoção especial de bebidas. A partir das 22h, na Fluente. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada franca para pessoas usando vermelho (até 0h), depois, R$ 25 (all night).
Independência ou Funk
Tocando indie rock, pop BR, funk e remix. A partir das 22h, no Victoria Pub. Av. Judith Leão Castello Ribeiro, 445, Jardim Camburi, Vitória. Entrada franca para os 30 primeiros, depois, R$ 15 (com nome na lista/ até 23h) e R$ 20 (sem nome na lista/ após 23h).
Brazuca Sunset
Com Pedro Sampaio, Matuê, Atitude67, Netto e Henrique. A partir das 16h, no Estacionamento do Aeroporto. Roza Helena Schorling Albuquerque, Aeroporto, Vitória. Ingressos: R$ 100 ( espaço verde/ meia solidária) e R$ 150 (espaço amarelo/ meia solidária), à venda no site Superticket.
Festa da Democracia
Com Batuque Delas, Tropix, Samba Soul e Dj Maholic. A partir das 14h, Alvares Cabral. Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 2100, Bento Ferreira, Vitória. Ingressos: R$ 20 (meia solidária/ 1º lote), à venda no site Superticket.
FORREGGAE do SILVAS
Com banda Som de Brothers e Forró Bemtivi. A partir das 14h, no Silva's Restaurante. Av. Beira Mar, Praia de Carapebus, Serra. Ingressos: R$ 20 (inteira/ 1º lote), à venda no site Superticket.
Aniversário Gordinho Sambão
Com Xande de Pilares, Tá Na Mente, Marvvila, Frazão, Maycon Sarmento, Leqsamba, Sué, D'Moleque, Samba Jr., Pele Morena, Nesse Clima, Pagolife, Sambadm e Pagode & Cia. A partir das 16h, no Gordinho Sambão. Av. Dário Lourenço de Souza, Mario Cypreste, Vitória. Ingressos: R$ 80 (pista/ meia/ lote 4) e R$ 120 (area premium/ lote 1), à venda no site Lebillet.
Festival Primavera Teresense
Festival tem competição musical, Feira de Flores e apresentações musicais. A partir das 11h, na Praça da Cultura (ao lado da rodoviária) em Santa Teresa. Às 11h, abertura da Feira de Flores com a participação do Grupo Folk do Circolo Trentino di Santa Teresa; 11h30 às 12h30, demonstração de Arte Floral com o designer Jab Pasolini; 14h30 às 16h, demonstração de Arte Floral com o designer Jab Pasolini; 17h, atração cultural; 18h, Festival de Música (abertura oficial - semifinal); 18h30, Eloá Oliveira; 19h15, Maria Clara de Souza; 20h, Gessé Paixão e às 22h, fim das festividades. Entrada franca.
Batalha de Hits
Com Well Ferrari, Waguinho Santana e Deninho DJ. A partir das 20h, no Giga Byte Bar. R. Quinze de Novembro, 71-79, Campo Grande, Cariacica. Couvert: R$ 10.
6º Festival da Moqueca Capixaba
Com preparo da maior moqueca capixaba em panela de barro, oferta de preços especiais nas versões da iguaria nos restaurantes e quiosques da orla, música ao vivo e apresentações culturais. Tudo isso em Castelhanos em Anchieta. A partir das 8h, caminhada “No Cheiro da Moqueca”, com saída da Praia Falésias de Mãe Bá em direção a Castelhanos; 10h, show musical voz e violão com Serena Márcia; 11h30, abertura do Circuito Gastronômico da Moqueca em Castelhanos; 12h, almoço e às 16h, fim das festividades. Entrada franca.
Happy Hour
Com DJ JV do SI, DJ KN de VV, Pagolance, Choppsamba e É O Clima, além de transmissão ao vivo do jogo Flamengo vs Vélez. A partir das 19h, no Botequim do Celim. R. Ana Siqueira, 3573, Industrial do Alecrim, Vila Velha. Entrada franca até 21h.
Samba a Independência
Com Herlon. A partir das 12h, no D'Graus Bar e Botequim. Rod. do Sol, 2652, Praia de Itaparica, Vila Velha.
Música ao vivo
Futebol & Resenha & Pagode
Com Thiago Brito A partir das 18h, no Canto27. O espaço ainda terá transmissão do jogo Flamengo x Vélez. Av. Jair de Andrade, 39, Itapuã, Vila Velha. Reservas e Informações: (27) 99887-7576.
Feijoada da Independência
Com Pele Morena, Samba Criolo, Lehcio Soares, Klebin e Laion, além de transmissão ao vivo do jogo Flamaneog vs Velez. A partir das 12h, no Defume's Bar e Botequim. R. Demétrio Ribeiro, 28, Jardim Marilandia, Vila Velha.
Quarta de Raiz
Com Chico Lessa e Saulo Santos. A partir das 18h, na Casa de Bamba. R. Gama Rosa, 154, Centro, Vitória.
Aquarela do Brasil
Com Ciça Chadô e Gabriel Xavier. A partir das 12h, no A Oca Bistrô e Ateliê. R. do Rosário, 114, Centro, Vitória. Couvert: R$ 15. Informações e reservas: (27) 98825-6714.
Samba, Bossa e MPB
Com Bruna Kethily. A partir das 19h, no A Oca Bistrô e Ateliê. R. do Rosário, 114, Centro, Vitória. Couvert: R$ 15. Informações e reservas: (27) 98825-6714.
Choro na Curva
Com Corta-ajaca. A partir das 18h, no Clericot Café. Av. José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória.
Para soltar a voz
Karaokê do Correria
A partir das 19h30, no Correria Music Bar. Av. Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada franca.
Karaokê 426
A partir das 21h, no Pub 426. R. João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Lazer
Le Petit Cirque
Espetáculo inspirado nos primeiros pequenos circos que percorriam a Europa, com atrações nacionais e internacionais. No Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Centro de Vila Velha. De segunda a sexta, a partir das 20h e aos sábados, domingos e feriados às 15h, 17h30 e às 20h. Ingressos: R$ 25 (setor central/ meia), R$ 20 (setor lateral/ meia), à venda no site Sympla ou na bilheteria do evento por R$ 30 (setor central/ meia) e R$ 25 (setor lateral/ meia). Até 25 de setembro.
Magic Park
Parque de diversão com diversos brinquedos para crianças e adultos. Na área externa do Shopping Moxuara. De terça a sexta-feira, das 18h às 22h, e aos sábados, domingos e feriados, das 16h às 22h. Entrada: R$ 30 (passaporte/ meia/ em dias úteis) e R$ 40 (passaporte/ meia/ fim de semana e feriados) e R$ 8 (ingresso individual).
Mundo da Diversão
Com bolinhas coloridas, pula-pula e escorregador inflável. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 13h às 22h. Entrada: R$ 30 (de 1 a 20 minutos) e R$ 25 (de 21 a 30 minutos). Idade permitida: de 2 a 12 anos. Crianças com menos de 3 anos devem estar acompanhadas por responsáveis.
Exposições
Lua em Peixes
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Museu Histórico de Santa Cruz
Exposição de peças históricas dos primeiros imigrantes Italianos do Espírito Santo, das etnias indígenas tupiniquim e guarani e da cultura Negra, além de peças doadas por Dom Pedro II. Das 8h às 17h, de segunda a sexta, e das 9h às 17h, sábado e domingo. No Museu Histórico de Santa Cruz. R. Pres. Vargas, 215, Santa Cruz, Aracruz. Informações: (27) 9980-57885 e (27) 99958-9513. Até 31 de dezembro.
REVIRAVOLTA: Corpo e Performance no Acervobrasil
Exposição reúne mais de 200 registros de performances produzidos pelo Videobrasil ao longo de seus 40 anos. Na Galeria Homero Massena. Rua Pedro Palácios, 99, Centro de Vitória. De segunda a sexta, das 9h às 18h, e aos sábados, das 13h às 17h. Agendamento para visitas em grupo: (27) 3132-8395. Até 10 de setembro.
REVIRAVOLTA: Arte e Geopolítica no Acervo Videobrasil
Mostra reúne parte da cartografia desenhada pelas duas últimas edições da Bienal de Arte Contemporânea Sesc_Videobrasil. No Museu de Arte do Espírito Santo Dionísio del Santo (MAES). Av. Jerônimo Monteiro, 631, Centro de Vitória. De terça a sexta, das 10h às 18h e aos sábados, das 10h às 16h. Agendamento para visitas em grupo: e-mail [email protected] ou (27) 3132-8391 e (27) 3132-8393. Até 10 de setembro.