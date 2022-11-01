Véspera de feriado tem show de Inês Brasil e festas no ES; veja agenda de terça (1°)

Especial Halloween
Halloween da Paterona
Com Inês Brasil e os DJs Caique Meirelles, Diveras, 4LÊ, Like e Madson, também vai 'rolar' concurso de fantasia com premio especial. A partir das 23h, na Wood's. Av. Dante Michelini, 301, Praia de Camburi, Vitória. Ingressos: R$ 50 (meia), à venda no site Bilheteria Digital.
HALLOWEEN 2022
Com Pimpo Gama, Álice, Brunelli, Class Sick, Drunk & Play, Edjie, Eduardo Torrentes, Gust C, Jeff Ueda, Jess, Luiza Neves, Maria, Monia Lombardi e Paolla B. A partir das 13h, no TORO Club. Av. Leitão da Silva, 1900 - Santa Lucia, Vitória; Ingressos: R$ 25 (mainfloor/ lote promocional), à venda no site Superticket.
Halloween SV
São cinco dias de programação temática, com diversas oficinas, recreação infantil e até concurso de fantasia com direito a desfile. A partir das 14h, no Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, A 15, Enseada do Suá, Vitória. Confira a programação de hoje: A partir das 14h às 15h, abertura com brincadeiras; 15h às 16h, concurso de fantasias; 16h às 17h, Oficina de Doces Horripilantes; 17h às 18h, pinturinha monstruosa; 18h às 19h, recreação Take Kids; 19h às 20h, baladinha com personagens horripilantes. Entrada franca.
Para curtir!
Resenha do Moskitto
Com Rodrigo Moskitto e Anderson Januário. A partir das 18h, no Mercearia Gourmet. Couvert: R$ 10. Informações e reservas: (27) 99235-7121.
Baile do Belucio
Com DJ Belucio, MC Braz e Djs Bero, Koreia, Lukão, Diego Beats e Vitor Keller. A partir das 13h, na Pink Elephant. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 65, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 50 (pink up) e R$ 30 (pink fy).
Terça Gloriosa
Tocando pop, funk, bagaceira, emo, indie, rock, tecnobrega e muito mais. A partir das 22h, na Fluente. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada franca para os 50 primeiros, depois, R$ 30 (all night).
Celim Faz a Festa
Com É O Clima, DJ Gustavo O Brabo, DJ KN de VV, DJ RD de VV e DJ PV do S.I. A partir das 19h, no Botequim do Celim. R. Ana Siqueira, 3573, Industrial do Alecrim, Vila Velha. Entrada franca até às 22h, com open bar de vodka até às 21h. Informações e reservas: (27) 99898-1912.
Vai Dar PT
Tocando funk, pop BR, remixes e pop. A partir das 22h, no Victoria Pub. Av. Judith Leão Castello Ribeiro, 445, Jardim Camburi, Vitória. Entrada franca para as primeiras 30 pessoas, depois, R$ 13 (all night).
Banda Lordose pra Leão - Especial de 30 anos
Com participação da banda Maré Tardia. A partir das 22h, no Correria Music Bar. Av. Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Ingressos: R$ 15 (até 0h) e R$ 20 (depois de 0h). Informações: (27) 98116-3325.
Pagode do Bigode
Com Glauco, Pagode da Praia, DJ Perotz e DJ Residente. A partir das 20h, no Boteco do Junior. Av. Saturnino Rangel Mauro, Praia de Itaparica, Vila Velha. Ingressos: R$ 20 (inteira/ 1º lote), à venda no site Superticket.
Especial
Parque Cultural Casa do Governador
Contando com exposições artísticas e áreas temáticas, a área externa da residência oficial do Governador do ES está aberta à visitação. O tour acontece às terças e quintas-feiras, das 8h às 17h. Agendamento: (27) 3636-1032. Endereço: R. Santa Luzia, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada franca.
Exposições
Em Algum Lugar do Mundo
Com pinturas de Laerty Tavares. Na Casa da Memória de Vila Velha. Prainha, em Vila Velha. De terça a domingo e feriados, das 9h às 18h. Até 18 de dezembro.
Novos Viajantes
A mostra é inspirada nos naturalistas do século 19 e conta com curadoria do artista plástico Attílio Colnago, promovendo um encontro com obras em desenho, pintura, fotografia e cerâmica de 32 artistas. A mostra é inspirada na diversidade da fauna e da flora da Mata Atlântica capixaba, evidenciada pelos viajantes naturalistas do passado e agora revisitada pelos artistas "novos viajantes". Visitação: De terça (18) a domingo (23), das 8h às 17 horas, no Instituto Nacional da Mata Atlântica (INMA), no Museu de Biologia Prof. Mello Leitão - Av. José Ruschi, 4, Centro, Santa Teresa. Entrada gratuita. Até 26 de fevereiro de 2023.
Sete Caminhos: do Maes ao Quintal Bantu
A mostra dos artistas Rafael Segatto, Renan Bono e Welington Santos conta com oito instalações cheias de diversas obras interativas. Museu de Arte do Espírito Santo Dionísio del Santo (Maes). Av. Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória. De terça a sexta, de 10h às 18h, e sábados e domingos, de 10h às 16h. Entrada franca. Até 8 de janeiro.
Museu Histórico de Santa Cruz
Exposição de peças históricas dos primeiros imigrantes Italianos do Espírito Santo, das etnias indígenas tupiniquim e guarani e da cultura Negra, além de peças doadas por Dom Pedro II. Das 8h às 17h, de segunda a sexta, e das 9h às 17h, sábado e domingo. No Museu Histórico de Santa Cruz. R. Pres. Vargas, 215, Santa Cruz, Aracruz. Informações: (27) 9980-57885 e (27) 99958-9513. Até 31 de dezembro.